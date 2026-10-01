Hidegzuhany az illyefalviaknak: egyelőre nem indul el az új buszjárat

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Fotó: Tuchiluș Alex
Örömmel fogadták az illyefalvi lakosok a hírt, miszerint október elsejétől a Sepsi Metropolisz Övezetben járatot indít a község és a megyeszékhely között. Korai volt az öröm, „jogi akadályok miatt” a járat indítását elhalasztották.
Az illyefalvi járat indítását, melyet Benkő Árpád Jenő polgármester harangozott be, sokan üdvözölték, nemcsak a faluból. A sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utcában ugyanis, amely tovább vezet Illyefalva felé, nincs városi buszjárat, így
Az elöljáró múlt héten falugyűlésen is közölte az érdekeltekkel, hogy várhatóan milyen sűrűséggel, árakkal, útvonallal fog működni a járat, illetve egyeztetett a lakókkal az ideális indulási időpontokat illetően is.
A Sepsiszentgyörgytől 8 kilométerre fekvő községből
így a munkanapokra beütemezett 9, és a hétvégékre beütemezett 3 járat hírét megkönnyebbüléssel vették tudomásul. Ugyan jelenleg is van tömegközlekedési lehetőség az említett útvonalon, hétvégén nem járnak a buszok, hétköznap is kevesebb – csupán 5 – járat van. Ráadásul a metropoliszövezeten belül a Multitrans cég által működtetett buszok indulási időpontjait a falugyűléseken – amelyeken összesen közel 400 lakos vett részt – az iskola és munkahelyi műszakok kezdési-végzési időpontjához igazították.
A busz a Lábasházig közlekedne, ott ugyanezekkel a jegyekkel, bérletekkel át lehetne majd szállni a városi járatokra.
Ezért érte hidegzuhanyként a helyi lakosokat a Benkő Árpád Jenő által a közösségi hálón is megosztott hír, miszerint
Az okokról a polgármester annyit árult el, hogy a Codreanu cég érvényes szerződése az, ami miatt késik az ígéret teljesítése. Állítása szerint a buszjáratok elindítása nem a Multitranson múlik. Ezt erősítette meg a tömegközlekedésért felelős cég igazgatója, Dénes Sándor is.
Az ügyben megkerestük Fodor Imrét, a Sepsi Metropolisz Övezet vezetőjét is. Az igazgató elmondta, hogy nyáron megkapták az árkosi és sepsiszentgyörgyi önkormányzattal közösen megpályázott 12 elektromos buszt, amit a városon belül és az Árkos-Sepsiszentgyörgy útvonalon helyeztek üzembe. Egy újabb pályázatból származó
Az árkosi járat már augusztus elejétől működik, azonban az új közlekedési rendszer újraszervezésekor kiderült, hogy van 2 busz, amelyekre nincs szükség, így azokat tervezték bevetni az illyefalvi útvonalon, a többi önkormányzat egyetértésével.
A Sepsi Metropolisz Övezet ekkor kiközölte a megyei tanácsnak a járat indítását, mert utóbbinak a hatáskörébe tartozik a helyközi közlekedési járatok közbeszerzése, licitre kiírása. Mint kiderült,
Emellet, a megyei tanáccsal való egyeztetés során derült fény ara is, hogy emiatt
és a jelenlegi szállító már kiadott bérleteket is az októberi hónapra. Ennek a helyzetnek a feloldására van egy törvényes eljárás –
– de ehhez vaskos dokumentáció kell, ahhoz pedig idő, aztán meg kell hozni a vonatkozó tanácsi határozatokat, ami több hónapos folyamat is lehet, közölte érdeklődésünkre Kovács Ödön megyemenedzser.
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