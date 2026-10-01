Hidegzuhany az illyefalviaknak: egyelőre nem indul el az új buszjárat

Örömmel fogadták az illyefalvi lakosok a hírt, miszerint október elsejétől a Sepsi Metropolisz Övezetben járatot indít a község és a megyeszékhely között. Korai volt az öröm, „jogi akadályok miatt” a járat indítását elhalasztották.

Bodor Tünde 2026. október 01., 19:252026. október 01., 19:25

Az illyefalvi járat indítását, melyet Benkő Árpád Jenő polgármester harangozott be, sokan üdvözölték, nemcsak a faluból. A sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utcában ugyanis, amely tovább vezet Illyefalva felé, nincs városi buszjárat, így

az ott lakóknak is jól jött volna a helyi tömegközlekedési lehetőség.

Az elöljáró múlt héten falugyűlésen is közölte az érdekeltekkel, hogy várhatóan milyen sűrűséggel, árakkal, útvonallal fog működni a járat, illetve egyeztetett a lakókkal az ideális indulási időpontokat illetően is.

A Sepsiszentgyörgytől 8 kilométerre fekvő községből

nagyon sokan járnak munkába, iskolába és ügyes-bajos dolgokat intézni a háromszéki megyeszékhelyre,

így a munkanapokra beütemezett 9, és a hétvégékre beütemezett 3 járat hírét megkönnyebbüléssel vették tudomásul. Ugyan jelenleg is van tömegközlekedési lehetőség az említett útvonalon, hétvégén nem járnak a buszok, hétköznap is kevesebb – csupán 5 – járat van. Ráadásul a metropoliszövezeten belül a Multitrans cég által működtetett buszok indulási időpontjait a falugyűléseken – amelyeken összesen közel 400 lakos vett részt – az iskola és munkahelyi műszakok kezdési-végzési időpontjához igazították.

Egy utazás ára 4 lej, egy havi bérlet 135 lej lenne, az árak tehát kedvezőek.

A busz a Lábasházig közlekedne, ott ugyanezekkel a jegyekkel, bérletekkel át lehetne majd szállni a városi járatokra. Aztán jött a rossz hír Ezért érte hidegzuhanyként a helyi lakosokat a Benkő Árpád Jenő által a közösségi hálón is megosztott hír, miszerint

jogi akadályok miatt a Multitrans-járatokat egy későbbi időponttól vehetik igénybe.

Az okokról a polgármester annyit árult el, hogy a Codreanu cég érvényes szerződése az, ami miatt késik az ígéret teljesítése. Állítása szerint a buszjáratok elindítása nem a Multitranson múlik. Ezt erősítette meg a tömegközlekedésért felelős cég igazgatója, Dénes Sándor is. Hirdetés Az ügyben megkerestük Fodor Imrét, a Sepsi Metropolisz Övezet vezetőjét is. Az igazgató elmondta, hogy nyáron megkapták az árkosi és sepsiszentgyörgyi önkormányzattal közösen megpályázott 12 elektromos buszt, amit a városon belül és az Árkos-Sepsiszentgyörgy útvonalon helyeztek üzembe. Egy újabb pályázatból származó

további 12 buszt pedig majd egyszerre terveztek elindítani a metropoliszövezet falvai és a megyeközpont között.

Az árkosi járat már augusztus elejétől működik, azonban az új közlekedési rendszer újraszervezésekor kiderült, hogy van 2 busz, amelyekre nincs szükség, így azokat tervezték bevetni az illyefalvi útvonalon, a többi önkormányzat egyetértésével. A Sepsi Metropolisz Övezet ekkor kiközölte a megyei tanácsnak a járat indítását, mert utóbbinak a hatáskörébe tartozik a helyközi közlekedési járatok közbeszerzése, licitre kiírása. Mint kiderült,

több évre kötött szerződések vannak egyes útvonalakra a megyén belül.

Emellet, a megyei tanáccsal való egyeztetés során derült fény ara is, hogy emiatt

átfedés van a Codreanu cég és a tervezett új Multitrans-járatok között,

és a jelenlegi szállító már kiadott bérleteket is az októberi hónapra. Ennek a helyzetnek a feloldására van egy törvényes eljárás –

ugyanazon az útvonalon ugyanis nem működhet két személyszállító cég