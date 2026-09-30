Ritkíthatják a buszjáratokat a pénzhiány miatt

Nincs helye a populista ígéreteknek, felelősen kell lezárni az idei évet és csökkenteni kell a hetvenmillió lejes hiányt – nyilatkozta a Székelyhonnak Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki a buszjáratok ritkításáról is beszélt.

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Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán a legutóbbi tanácsülésen beszélt nyilvánosan arról, hogy jelenleg a városi költségvetésben hetvenmillió lejes hiány van. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen tételeket nem sikerült kifizetni, és mi lesz ezzel a hiánnyal.

Hol vannak kifizetetlen számlák?

A városvezető a Székelyhonnak elmondta, a legnagyobb tétel, mintegy ötvenmillió lej a tömegközlekedési támogatások miatt halmozódott fel. Mint ismert, Marosvásárhelyen a nyugdíjasok, a diákok és az egyetemi hallgatók ingyen utazhatnak, ennek a költségét a városi büdzséből fedezik.

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Idén erre még rájött a peremtelepülésekre közlekedő buszjáratok költségeinek részleges átvállalása is. Ez egyébként azért volt fontos, mert így a környező községekből kevesebben jönnek be autóval Marosvásárhelyre, nem terhelve az amúgy is zsúfolt forgalmat. Ezért is nagyobb idén az átlagosnál a tömegközlekedésre fordított kiadás.

A fennmaradó húszmillió lej a különböző fűtés- és energiaszámlákból adódott, de ezekre számítottak már év elején is. Csakhogy – mint Soós Zoltán magyarázta – a korábbi években