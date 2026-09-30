Ritkíthatják a buszjáratokat a pénzhiány miatt

Sokan utaznak ingyen a buszokon, ez jelentős kiadás a városnak. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Nincs helye a populista ígéreteknek, felelősen kell lezárni az idei évet és csökkenteni kell a hetvenmillió lejes hiányt – nyilatkozta a Székelyhonnak Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki a buszjáratok ritkításáról is beszélt.
Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán a legutóbbi tanácsülésen beszélt nyilvánosan arról, hogy jelenleg a városi költségvetésben hetvenmillió lejes hiány van. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen tételeket nem sikerült kifizetni, és mi lesz ezzel a hiánnyal.
A városvezető a Székelyhonnak elmondta, a legnagyobb tétel, mintegy ötvenmillió lej a tömegközlekedési támogatások miatt halmozódott fel. Mint ismert, Marosvásárhelyen a nyugdíjasok, a diákok és az egyetemi hallgatók ingyen utazhatnak, ennek a költségét a városi büdzséből fedezik.
Idén erre még rájött a peremtelepülésekre közlekedő buszjáratok költségeinek részleges átvállalása is. Ez egyébként azért volt fontos, mert így a környező községekből kevesebben jönnek be autóval Marosvásárhelyre, nem terhelve az amúgy is zsúfolt forgalmat. Ezért is nagyobb idén az átlagosnál a tömegközlekedésre fordított kiadás.
A fennmaradó húszmillió lej a különböző fűtés- és energiaszámlákból adódott, de ezekre számítottak már év elején is. Csakhogy – mint Soós Zoltán magyarázta – a korábbi években
részben mert kormány sincs, részben mert az országos költségvetésben is jelentős hiány van (hatvanmilliárd lej a deficit).
Marosvásárhely polgármestere kiemelte, a tanácsülésen arra hívta fel a figyelmet, hogy jelentős költségvetési hiányuk van, nem időszerű, hogy a korábbi, „Florea-féle városvezetéshez hasonló, populista kezdeményezésekkel álljon elő bárki is”. Az ülésen ugyanis
Az ezzel járó anyagiak viszont akár tízmillió lejes pluszkiadást jelentenének, idén. „Jeleztem, fontos, hogy a nyugdíjasokat valamilyen formában támogassa a város, de idén nincs erre lehetőség.
Csökkenteni kell a kiadásokat, például mindenképpen át fogjuk nézni a buszok menetrendjét, és ahol kevesebb az utas, ott járatcsökkentést fogunk kérni, javasolni” – magyarázta Soós Zoltán, aki úgy értékelte, hogy így is
de ez még nem olyan nagy összeg, a korábbi években is volt erre példa.
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