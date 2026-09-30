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Ritkíthatják a buszjáratokat a pénzhiány miatt

Sokan utaznak ingyen a buszokon, ez jelentős kiadás a városnak. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Sokan utaznak ingyen a buszokon, ez jelentős kiadás a városnak. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Nincs helye a populista ígéreteknek, felelősen kell lezárni az idei évet és csökkenteni kell a hetvenmillió lejes hiányt – nyilatkozta a Székelyhonnak Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki a buszjáratok ritkításáról is beszélt.

Simon Virág

2026. szeptember 30., 21:142026. szeptember 30., 21:14

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán a legutóbbi tanácsülésen beszélt nyilvánosan arról, hogy jelenleg a városi költségvetésben hetvenmillió lejes hiány van. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen tételeket nem sikerült kifizetni, és mi lesz ezzel a hiánnyal.

Hol vannak kifizetetlen számlák?

A városvezető a Székelyhonnak elmondta, a legnagyobb tétel, mintegy ötvenmillió lej a tömegközlekedési támogatások miatt halmozódott fel. Mint ismert, Marosvásárhelyen a nyugdíjasok, a diákok és az egyetemi hallgatók ingyen utazhatnak, ennek a költségét a városi büdzséből fedezik.

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Idén erre még rájött a peremtelepülésekre közlekedő buszjáratok költségeinek részleges átvállalása is. Ez egyébként azért volt fontos, mert így a környező községekből kevesebben jönnek be autóval Marosvásárhelyre, nem terhelve az amúgy is zsúfolt forgalmat. Ezért is nagyobb idén az átlagosnál a tömegközlekedésre fordított kiadás.

A fennmaradó húszmillió lej a különböző fűtés- és energiaszámlákból adódott, de ezekre számítottak már év elején is. Csakhogy – mint Soós Zoltán magyarázta – a korábbi években

szeptemberben mindig kapott a város 15–20–30 millió lejt az országos költségvetésből, amivel sok kiadást lehetett törleszteni. De most erre nem lehet számítani,

részben mert kormány sincs, részben mert az országos költségvetésben is jelentős hiány van (hatvanmilliárd lej a deficit).

Mi a megoldás?

Marosvásárhely polgármestere kiemelte, a tanácsülésen arra hívta fel a figyelmet, hogy jelentős költségvetési hiányuk van, nem időszerű, hogy a korábbi, „Florea-féle városvezetéshez hasonló, populista kezdeményezésekkel álljon elő bárki is”. Az ülésen ugyanis

az a javaslat hangzott el, hogy a nyugdíjasoknak ingyen élelmiszercsomagokat adjanak.

Az ezzel járó anyagiak viszont akár tízmillió lejes pluszkiadást jelentenének, idén. „Jeleztem, fontos, hogy a nyugdíjasokat valamilyen formában támogassa a város, de idén nincs erre lehetőség.

Idézet
Felelősséggel kell költekezni, és minél kisebb hiánnyal zárni az évet.

Csökkenteni kell a kiadásokat, például mindenképpen át fogjuk nézni a buszok menetrendjét, és ahol kevesebb az utas, ott járatcsökkentést fogunk kérni, javasolni” – magyarázta Soós Zoltán, aki úgy értékelte, hogy így is

legalább ötvenmillió lejes adósságot fog átvinni a város a következő évre,

de ez még nem olyan nagy összeg, a korábbi években is volt erre példa.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
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