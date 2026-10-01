Magyarországról csempészte Háromszékre a cigarettát egy kilencfős bűnszervezet

Több mint 143 ezer csempészett cigarettát és jelentős mennyiségű drogot foglaltak le a hatóságok Kovászna és Brassó megyében egy kilencfős bűnszervezet felszámolása során. A gyanúsítottakat 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.

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A Kovászna megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei kilenc személy – egy nő és nyolc férfi – tevékenységét vizsgálták szervezett bűnözői csoport létrehozása és csempészet miatt. Két személyt kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítanak.

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A begyűjtött bizonyítékok szerint a csoport 2026 februárjától működött, tagjai pedig megosztották egymás között a feladatokat.