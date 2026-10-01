Magyarországról csempészte Háromszékre a cigarettát egy kilencfős bűnszervezet

Vederszám foglaltak le pénzt a nyomozók
Fotó: Kovászna megyei rendőrség
Több mint 143 ezer csempészett cigarettát és jelentős mennyiségű drogot foglaltak le a hatóságok Kovászna és Brassó megyében egy kilencfős bűnszervezet felszámolása során. A gyanúsítottakat 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.
A Kovászna megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei kilenc személy – egy nő és nyolc férfi – tevékenységét vizsgálták szervezett bűnözői csoport létrehozása és csempészet miatt. Két személyt kábítószer-kereskedelemmel is gyanúsítanak.
A begyűjtött bizonyítékok szerint a csoport 2026 februárjától működött, tagjai pedig megosztották egymás között a feladatokat.
A cigaretták ellenértékét átadáskor vagy a készlet kimerülése után fizették ki.
A hatóságok szerint két gyanúsított mintegy 650 gramm kannabiszt is értékesített 20 ezer lejért.
A 64 házkutatás alkalmával további több mint 85 ezer szál cigaretta, mintegy 1,1 kilogramm kannabisz, kokain és amfetamin, 444 460 lej, 25 395 euró, valamint más valuták, egy airsoft-pisztoly, adathordozók, pirotechnikai eszközök és egyéb bizonyítékok kerültek elő.
A kilenc személyt szerdán őrizetbe vették, csütörtökön pedig a Kovászna Megyei Törvényszék elrendelte 30 napos előzetes letartóztatásukat.
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