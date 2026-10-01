Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére

A kormány csütörtökön elfogadott határozatával meghosszabbította 2027. március 25-éig a határidőt, ameddig a vállalatok frissíthetik a tevékenységi (CAEN) kódjaikat – jelentette be Irineu Darău ügyvivő gazdasági és vállalkozásokért felelős miniszter.

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„Egyes esetekben ez egyszerű frissítést jelent, másoknál – például a kereskedelemben, építőiparban, szállításban és IT-szektorban – sokkal bonyolultabb a helyzet: egyes kódokat felbontottak több kategóriára, és vannak nem világos helyzetek; adott esetekben a működési engedélyeket is frissíteni kell” – írta Darău Facebook-oldalán.

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A miniszter szerint március 25-éig tehát párhuzamosan használatban lesznek a régi és az új kódok is, és arra biztatta a cégeket, hogy minél előbb végezze el a frissítést – idézi a bejegyzést az Agerpres.