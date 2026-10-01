Érkezik az óriásdaru a marosvásárhelyi mélygarázs építéséhez, ahol már a szintek öntésére készülnek. A 292 férőhelyes parkolóház munkatelepen a földkiemelés nagy része befejeződött, a gödör egy részén pedig már a szigetelés is látható.
Látványos a mélygarázs munkatelepe
Fotó: Haáz Vince
Érkezik az óriásdaru a marosvásárhelyi mélygarázs építéséhez, ahol már a szintek öntésére készülnek. A 292 férőhelyes parkolóház munkatelepen a földkiemelés nagy része befejeződött, a gödör egy részén pedig már a szigetelés is látható.
Angliából hozott szerkezettel emelik ki a földet Marosvásárhelyen a leendő mélygarázs helyéről.
A lezárt helyszínen a Székelyhon is láthatta, hogy az agyagos földet vésőkalapáccsal meglazítják, majd markológéppel egy tárolóba teszik, és daruval kiemelik. Már csak a leendő mélygarázs egyik sarkában van föld, a többi részen a szigetelés is látható.
Fotó: Haáz Vince
A csütörtöki helyszíni sajtótájékoztatón Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán elmondta: a majdani 292 parkolóhellyel rendelkező mélygarázs összfelülete 10 ezer négyzetméter lesz, a beruházás értéke 42 millió lej. A beruházás építésének határideje jövő július.
„A mélygarázs megépítése a feltétele annak, hogy át tudjuk alakítani a belvárost, sétálóutcákat tudjunk létrehozni.
Már elkezdtük az Enescu és Városháza utca felújítására, a Főtér átalakítására vonatkozó versenytárgyalásokat, hiszen, amire ezekre a munkálatokra sor kerül, már lesz, ahol parkolni.”
Szombaton egy ennél nagyobb darut hoznak a munkatelepre
Fotó: Haáz Vince
A kivitelező cég vezetője, Alexandru Radu jelezte, gy a mélygarázs megépítése kihívásokkal teli munkálat. Részben azért, mert a volt Park szálloda, amelyet jelenleg a Maros Megyei Tanács használ, nagyon közel van a munkatelephez.
A talajvíz is gondot okozhatott volna. A gödör alján pumpák vannak a beszivárgások esetére, de eddig nem kellett használni azokat. Jelenleg a résfalak negyven centiméteresek, és ugyanilyen vastag lesz a belső fal is, hogy a víz semmiképp se jusson át rajta.
Fotó: Haáz Vince
Bíró Előd projektvezetőtől megtudtuk, hogy szombaton érkezik egy óriásdaru, amellyel folytatják a munkálatokat. A szintek megöntése lesz a leglátványosabb rész, ekkor fogják sorra kiemelni az acélcsöveket is, lassan lebontva az acélszerkezetet.
Mi is lemászhattunk a 13 méter mély gödörbe, arra a részre, amely már le van szigetelve. A falakat 19 méter mélyre öntötték be, a 45 tartócölöpöt pedig 36 méter mélyre, ezek horgonyozzák le a mélygarázst, hogy a talajvíz ne tudja felemelni.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Alexandru Radu és Soós Zoltán
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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