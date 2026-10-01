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Óriásdaru érkezik az épülő marosvásárhelyi mélygarázshoz Érkezik az óriásdaru a marosvásárhelyi mélygarázs építéséhez, ahol már a szintek öntésére készülnek. A 292 férőhelyes parkolóház munkatelepen a földkiemelés nagy része befejeződött, a gödör egy részén pedig már a szigetelés is látható. Simon Virág 2026. október 01., 15:582026. október 01., 15:58

Látványos a mélygarázs munkatelepe Fotó: Haáz Vince

Érkezik az óriásdaru a marosvásárhelyi mélygarázs építéséhez, ahol már a szintek öntésére készülnek. A 292 férőhelyes parkolóház munkatelepen a földkiemelés nagy része befejeződött, a gödör egy részén pedig már a szigetelés is látható.

Simon Virág 2026. október 01., 15:582026. október 01., 15:58

Marosvásárhelyen a leendő mélygarázs helyéről 30 ezer köbméter földet termelnek ki, amelyből 23 ezret már Mezőpanitba szállítottak.

A 292 férőhelyes, 10 ezer négyzetméteres mélygarázs beruházási értéke 42 millió lej, átadási határideje pedig jövő július.

A mélygarázs szükséges a belváros átalakításához, mert a főtéren és 12 környező utcában jelenleg 360 parkolóhely lassítja a forgalmat. Hirdetés Angliából hozott szerkezettel emelik ki a földet Marosvásárhelyen a leendő mélygarázs helyéről.

A területről 30 ezer köbméter földet termelnek ki, ebből 23 ezret már elszállítottak Mezőpanitba.

A lezárt helyszínen a Székelyhon is láthatta, hogy az agyagos földet vésőkalapáccsal meglazítják, majd markológéppel egy tárolóba teszik, és daruval kiemelik. Már csak a leendő mélygarázs egyik sarkában van föld, a többi részen a szigetelés is látható.

Fotó: Haáz Vince

Negyvenkét millió lej A csütörtöki helyszíni sajtótájékoztatón Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán elmondta: a majdani 292 parkolóhellyel rendelkező mélygarázs összfelülete 10 ezer négyzetméter lesz, a beruházás értéke 42 millió lej. A beruházás építésének határideje jövő július. „A mélygarázs megépítése a feltétele annak, hogy át tudjuk alakítani a belvárost, sétálóutcákat tudjunk létrehozni.

Jelenleg 360 parkolóhely van a főtéren és a környező 12 utcában, ezek lassítják az autós forgalmat.

Már elkezdtük az Enescu és Városháza utca felújítására, a Főtér átalakítására vonatkozó versenytárgyalásokat, hiszen, amire ezekre a munkálatokra sor kerül, már lesz, ahol parkolni.”

Szombaton egy ennél nagyobb darut hoznak a munkatelepre Fotó: Haáz Vince

Mi következik? A kivitelező cég vezetője, Alexandru Radu jelezte, gy a mélygarázs megépítése kihívásokkal teli munkálat. Részben azért, mert a volt Park szálloda, amelyet jelenleg a Maros Megyei Tanács használ, nagyon közel van a munkatelephez.

Folyamatosan felügyelik az épületet is, nemcsak a munkatelepet, amelynek biztonságát a kétszáz tonnányi acélcső biztosítja.

A talajvíz is gondot okozhatott volna. A gödör alján pumpák vannak a beszivárgások esetére, de eddig nem kellett használni azokat. Jelenleg a résfalak negyven centiméteresek, és ugyanilyen vastag lesz a belső fal is, hogy a víz semmiképp se jusson át rajta.

Fotó: Haáz Vince

Bíró Előd projektvezetőtől megtudtuk, hogy szombaton érkezik egy óriásdaru, amellyel folytatják a munkálatokat. A szintek megöntése lesz a leglátványosabb rész, ekkor fogják sorra kiemelni az acélcsöveket is, lassan lebontva az acélszerkezetet. Mi is lemászhattunk a 13 méter mély gödörbe, arra a részre, amely már le van szigetelve. A falakat 19 méter mélyre öntötték be, a 45 tartócölöpöt pedig 36 méter mélyre, ezek horgonyozzák le a mélygarázst, hogy a talajvíz ne tudja felemelni.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Alexandru Radu és Soós Zoltán Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince