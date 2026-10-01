Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

A mezőn támadt rá a medve, belehalt sérüléseibe a Brassó megyei férfi

Képünk illusztráció • Fotó: Székelyhon

Képünk illusztráció

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Meghalt egy 55 éves férfi, miután a Brassó megyei Kucsuláta (Cuciulata) település közelében, egy mezőn rátámadt és súlyos sérüléseket okozott neki egy medve.

Székelyhon

2026. október 01., 16:342026. október 01., 16:34

2026. október 01., 16:472026. október 01., 16:47

A Brassó megyei rendőrség csütörtöki közleménye szerint az alsókománai (Comăna) férfit szerdán dél körül támadta meg a nagyvad. Az olthévízi (Hoghiz) rendőröket és a mentőket 12.50 körül riasztották.

A helyszínre érkező mentőegységek azonban csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A férfi holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe szállították boncolásra, hogy a halál pontos okát megállapítsák.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben és vizsgálja a tragédia körülményeit – számolt be az Agerpres.

Belföld Tragédia medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Már a terepen is látványos: így épül az első Hargita megyei autópálya-szakasz – videóval
Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Célegyenesben az egyik „elátkozott” autópálya-szakasz: megvan a szalagvágás időpontja
Az utolsó másodpercben nyerte meg a meccset a Sepsi-SIC, nem bírt az éllovassal a Hargita KK
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Székelyhon

Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Már a terepen is látványos: így épül az első Hargita megyei autópálya-szakasz – videóval
Székelyhon

Már a terepen is látványos: így épül az első Hargita megyei autópálya-szakasz – videóval
Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Székely Sport

Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Célegyenesben az egyik „elátkozott” autópálya-szakasz: megvan a szalagvágás időpontja
Krónika

Célegyenesben az egyik „elátkozott” autópálya-szakasz: megvan a szalagvágás időpontja
Az utolsó másodpercben nyerte meg a meccset a Sepsi-SIC, nem bírt az éllovassal a Hargita KK
Székely Sport

Az utolsó másodpercben nyerte meg a meccset a Sepsi-SIC, nem bírt az éllovassal a Hargita KK
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 01., csütörtök

Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére

A kormány csütörtökön elfogadott határozatával meghosszabbította 2027. március 25-éig a határidőt, ameddig a vállalatok frissíthetik a tevékenységi (CAEN) kódjaikat – jelentette be Irineu Darău ügyvivő gazdasági és vállalkozásokért felelős miniszter.

Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére
Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére
2026. október 01., csütörtök

Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

Óriásdaru érkezik az épülő marosvásárhelyi mélygarázshoz

Érkezik az óriásdaru a marosvásárhelyi mélygarázs építéséhez, ahol már a szintek öntésére készülnek. A 292 férőhelyes parkolóház munkatelepen a földkiemelés nagy része befejeződött, a gödör egy részén pedig már a szigetelés is látható.

Óriásdaru érkezik az épülő marosvásárhelyi mélygarázshoz
Óriásdaru érkezik az épülő marosvásárhelyi mélygarázshoz
2026. október 01., csütörtök

Óriásdaru érkezik az épülő marosvásárhelyi mélygarázshoz
2026. október 01., csütörtök

Júniustól 117 megbetegedést okozott a nyugat-nílusi vírus Romániában; hét fertőzött életét vesztette

Idén június 3-tól szeptember 30-ig 117 megbetegedést okozott Romániában a nyugat-nílusi vírus, 105 igazolt és 12 valószínűsíthető esetet jegyeztek – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Júniustól 117 megbetegedést okozott a nyugat-nílusi vírus Romániában; hét fertőzött életét vesztette
Júniustól 117 megbetegedést okozott a nyugat-nílusi vírus Romániában; hét fertőzött életét vesztette
2026. október 01., csütörtök

Júniustól 117 megbetegedést okozott a nyugat-nílusi vírus Romániában; hét fertőzött életét vesztette
2026. október 01., csütörtök

Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a bíróság

Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája – közölte csütörtökön a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a bíróság
Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a bíróság
2026. október 01., csütörtök

Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a bíróság
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

A Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Zsuzsanna-díját kapta meg Sepsiszéki Nagy Balázs

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozatai idén is díjazták a magyar szellemi élet kiemelkedő egyéniségeit. A díjátadót 2026. szeptember 30-án tartották az MMA székházában, a Pesti Vigadóban.

A Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Zsuzsanna-díját kapta meg Sepsiszéki Nagy Balázs
A Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Zsuzsanna-díját kapta meg Sepsiszéki Nagy Balázs
2026. október 01., csütörtök

A Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Zsuzsanna-díját kapta meg Sepsiszéki Nagy Balázs
2026. október 01., csütörtök

Ittasan, jogosítvány nélkül autózott éjjel, a rendőrök kiszűrték

Csütörtökön éjjel 1 órakor szűrtek ki a forgalomból egy kányádi sofőrt a székelyudvarhelyi rendőrök, aki ittasan, jogosítvány nélkül vezetett.

Ittasan, jogosítvány nélkül autózott éjjel, a rendőrök kiszűrték
Ittasan, jogosítvány nélkül autózott éjjel, a rendőrök kiszűrték
2026. október 01., csütörtök

Ittasan, jogosítvány nélkül autózott éjjel, a rendőrök kiszűrték
2026. október 01., csütörtök

Újabb három veszettséggóc, három másik településen

Három állat esetében igazolták a laborvizsgálatok csütörtökön a veszettség jelenlétét – ezzel hétfő óta ötre nőtt az igazolt veszettségfertőzések száma Hargita megyében. A körülmények miatt több ember is veszettség elleni védőoltást kell kapjon.

Újabb három veszettséggóc, három másik településen
Újabb három veszettséggóc, három másik településen
2026. október 01., csütörtök

Újabb három veszettséggóc, három másik településen
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

Diplomáciai válaszcsapás Moszkvából: magyar diplomatákat utasítanak ki Oroszországból

A magyar diplomáciai missziók működése továbbra is folyamatosan biztosított Oroszországban, Magyarország diplomáciai jelenléte pedig fennmarad – közölte a Külügyminisztérium csütörtökön, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be.

Diplomáciai válaszcsapás Moszkvából: magyar diplomatákat utasítanak ki Oroszországból
Diplomáciai válaszcsapás Moszkvából: magyar diplomatákat utasítanak ki Oroszországból
2026. október 01., csütörtök

Diplomáciai válaszcsapás Moszkvából: magyar diplomatákat utasítanak ki Oroszországból
2026. október 01., csütörtök

INS: Románia népességének 20,5 százaléka 65 éven felüli

Idén január 1-jén 3,903 millió 65 éves vagy annál idősebb ember élt Romániában, azaz az ország 19,041 milliós lakónépességének 20,5 százaléka tartozott ebbe a korosztályba – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) csütörtökön.

INS: Románia népességének 20,5 százaléka 65 éven felüli
INS: Románia népességének 20,5 százaléka 65 éven felüli
2026. október 01., csütörtök

INS: Románia népességének 20,5 százaléka 65 éven felüli
2026. október 01., csütörtök

Helikopterekkel és repülőgépekkel oltják az erdőtüzeket a nemzeti parkban

Nagy erőkkel oltják a Herkulesfürdő közelében pusztító erdőtüzet: már három Black Hawk helikoptert és két Spartan repülőgépet is bevetettek, miközben a földi egységek az aktív tűzfészkek felszámolásán dolgoznak a Domogled – Cserna Nemzeti Park területén.

Helikopterekkel és repülőgépekkel oltják az erdőtüzeket a nemzeti parkban
Helikopterekkel és repülőgépekkel oltják az erdőtüzeket a nemzeti parkban
2026. október 01., csütörtök

Helikopterekkel és repülőgépekkel oltják az erdőtüzeket a nemzeti parkban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!