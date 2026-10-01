A mezőn támadt rá a medve, belehalt sérüléseibe a Brassó megyei férfi

Meghalt egy 55 éves férfi, miután a Brassó megyei Kucsuláta (Cuciulata) település közelében, egy mezőn rátámadt és súlyos sérüléseket okozott neki egy medve.

Székelyhon 2026. október 01., 16:342026. október 01., 16:34 2026. október 01., 16:472026. október 01., 16:47

A Brassó megyei rendőrség csütörtöki közleménye szerint az alsókománai (Comăna) férfit szerdán dél körül támadta meg a nagyvad. Az olthévízi (Hoghiz) rendőröket és a mentőket 12.50 körül riasztották.

A helyszínre érkező mentőegységek azonban csak a halál beálltát tudták megállapítani.