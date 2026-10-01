Helikopterekkel és repülőgépekkel oltják az erdőtüzeket a nemzeti parkban

Nagy erőkkel oltják a Herkulesfürdő közelében pusztító erdőtüzet: már három Black Hawk helikoptert és két Spartan repülőgépet is bevetettek, miközben a földi egységek az aktív tűzfészkek felszámolásán dolgoznak a Domogled – Cserna Nemzeti Park területén.

Bodor Tünde 2026. október 01., 13:182026. október 01., 13:18

A Herkulesfürdő közelében pusztító tűz oltására fokozott erőfeszítéseket tesz a tűzoltóság. Szerdán két Black Hawk helikopter összesen 77 szállítmány vizet dobott a lángokra, mintegy 200 ezer liter, a Prisaca-tóból nyert vizet juttatva a tűz által érintett területekre. Hirdetés A helikopterek a Piatra Spartă-csúcs térségében is kétszer dobtak vizet a tűzre, a beavatkozásokat a szél irányához igazítva. A földi egységek közben az aktív tűzfészkek felszámolásán és a tűz továbbterjedésének megakadályozásán dolgoztak.

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Csütörtökön is több mint 140 tűzoltó, pilóta, erdész és a nemzeti park munkatársa vesz részt a műveletben. A légi támogatást egy harmadik Black Hawk helikopterrel erősítették meg, amely Bambi Bucket rendszerrel felszerelve vizet tud ledobni a tűzfészkekre. Vâlcea megyében, Băile Olănești térségében, a Iezer-kolostortól felfelé, a Buila–Vânturarița-hegység irányában szintén több tűzfészek ég. A helyszínen ma több mint 40 tűzoltó dolgozik az erdészet, a hegyimentő-szolgálat és a helyi önkéntes sürgősségi szolgálat munkatársaival együtt. A Román Légierő szerdán két, tűzoltási feladatokra átalakított C-27J Spartan repülőgépet is bevetett. A gépek öt alkalommal dobtak vizet az aktív tűzfészkekre.

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség