Helikopterekkel és repülőgépekkel oltják az erdőtüzeket a nemzeti parkban

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
Nagy erőkkel oltják a Herkulesfürdő közelében pusztító erdőtüzet: már három Black Hawk helikoptert és két Spartan repülőgépet is bevetettek, miközben a földi egységek az aktív tűzfészkek felszámolásán dolgoznak a Domogled – Cserna Nemzeti Park területén.
A Herkulesfürdő közelében pusztító tűz oltására fokozott erőfeszítéseket tesz a tűzoltóság. Szerdán két Black Hawk helikopter összesen 77 szállítmány vizet dobott a lángokra, mintegy 200 ezer liter, a Prisaca-tóból nyert vizet juttatva a tűz által érintett területekre.
A helikopterek a Piatra Spartă-csúcs térségében is kétszer dobtak vizet a tűzre, a beavatkozásokat a szél irányához igazítva. A földi egységek közben az aktív tűzfészkek felszámolásán és a tűz továbbterjedésének megakadályozásán dolgoztak.
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
Csütörtökön is több mint 140 tűzoltó, pilóta, erdész és a nemzeti park munkatársa vesz részt a műveletben. A légi támogatást egy harmadik Black Hawk helikopterrel erősítették meg, amely Bambi Bucket rendszerrel felszerelve vizet tud ledobni a tűzfészkekre.
Vâlcea megyében, Băile Olănești térségében, a Iezer-kolostortól felfelé, a Buila–Vânturarița-hegység irányában szintén több tűzfészek ég. A helyszínen ma több mint 40 tűzoltó dolgozik az erdészet, a hegyimentő-szolgálat és a helyi önkéntes sürgősségi szolgálat munkatársaival együtt.
A Román Légierő szerdán két, tűzoltási feladatokra átalakított C-27J Spartan repülőgépet is bevetett. A gépek öt alkalommal dobtak vizet az aktív tűzfészkekre.
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
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