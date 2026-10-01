Elkezdték Székelyudvarhelyen az új hulladékgazdálkodási rendszer gyakorlati bevezetését: a lakóházas övezetek lakói már átvehetik a chippel ellátott új hulladéktároló edényeket, és közben az új szerződéseket is megkötik. Az érintettek számára sok a kérdés.

Bencze Emese 2026. október 01., 14:002026. október 01., 14:00

Különösebb beharangozó és tájékoztató nélkül, csak az egyoldalú Facebook-megjelenésekre támaszkodva ismertette Hargita Megye Tanácsa a 2026. december 1-jétől induló új Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszerét. Hirdetés Így nem csoda, hogy a lakossági fórumokon értetlenül állnak a Hargita megyeiek az újítás előtt. Pedig lett volna idő a lakosság megfelelő tájékoztatására, hiszen egy évtizede tudott dolog, hogy el fog jönni ez a pillanat.

Fotó: Olti Angyalka

A Székelyhon korábban már beszámolt arról, hogy Hargita megyében decembertől új rendszer szerint történik a hulladékszállítás, a változás pedig a díjszabást és a számlázást is érinti. korábban írtuk Változik a hulladékgazdálkodási rendszer decembertől Csíkszeredában, a számlázás is másként lesz Indul decembertől az új hulladékgazdálkodási rendszer Csíkszeredában, a tömbházlakók is változásokra számíthatnak, például új edényt kapnak a biológialig lebomló hulladék számára. A toronyblokkok szemétledobóit pedig szerre megszüntetik. A mostani udvarhelyi lépés ennek a folyamatnak a következő lépése. A kertes háztartások számára kiosztott új kukák chippel vannak ellátva, így az új rendszerben

az edények azonosítása és az elszállítás nyomon követése is megoldható lesz.

A változások bevezetése a megye szinte minden településén is módosítja a hulladékszállítás díját. Az új díjszabás és a számlázási rendszer miatt a lakosságnak az új hulladéktároló edényt is át kell vennie.

Fotó: Olti Angyalka

Négy helyen osztják az új kukákat Székelyudvarhelyen szeptember 28. és október 3. között zajlik az új hulladéktárolók kiosztása, naponta 10 és 18 óra között. A kertes házak lakóit az alábbi helyszíneken várják: a Termés utcai parkolóban,

a HBC parkolóban, a Rákóczi Ferenc utca 84. szám alatt,

a Szépkorúak Házánál, az Orbán Balázs utca 100. szám alatt

valamint az Ady Endre utca és Lórántffy Zsuzsánna utca kereszteződésében, az unitárius temetővel szemben A szolgáltató tájékoztatása szerint az akció kizárólag a székelyudvarhelyi kertes házas övezetek lakóinak szól. A szerződéskötéshez személyi igazolványra, telefonszámra, illetve – amennyiben rendelkezik vele – e-mail-címre van szükség. Nem csak a városszéli házak tartoznak ide Az RDE fontos pontosítást is közölt: kertvárosi háznak számítanak a város központi utcáiban található magánházak is, így az ott élőknek is érdemes figyelniük a kiosztással kapcsolatos tudnivalókra.

A jogi személyek szerződéskötése egy későbbi szakaszban következik.

Erre azt követően kerül sor, hogy a fizikai személyek szerződéskötése befejeződik. A régi kukákat is le lehet adni Az új edények átvételével kapcsolatban az is fontos kérdés, mi legyen a régi kukákkal. Az RDE tájékoztatása szerint

a régi szeméttárolókat térítésmentesen átveszik a Termés utcai hulladékudvarban, hétfőtől péntekig, 8 és 15 óra között.

Fontos tudnivaló az is, hogy a régi kukák használatát nem kell azonnal beszüntetni.

Fotó: Olti Angyalka

A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés.

Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók.

Az értesítést követően azonban a háztartási hulladékot már kizárólag az új edényekből szállítják el. A kritikák mellett nagy az érdeklődés Az új hulladékgazdálkodási rendszer fogadtatása nem volt pozitív,

változó díjszabás miatt több településen is számos kritikusa akadt.

Bár Székelyudvarhelyen nagy az érdeklődés a kiosztási pontokon, a kertes házak lakói viszik az új kukákat és kötik a szerződéseket, a helyszíni tapasztalatunk az, hogy mindezt inkább kényszerűségből teszik, mint jó szívvel. Az új rendszerrel kapcsolatban ugyanis szinte mindenkinek akad kifogása vagy kérdése. korábban írtuk Legtöbb településen drágább lesz a hulladékszállítási díj Emelkedik a hulladékszállítás díja a legtöbb hargitai településen az új hulladékgazdálkodási rendszer decemberi bevezetésével. Gyergyó térségében lehet a legnagyobb a drágulás, de Csíkban és Udvarhelyszéken is többen magasabb költségekre számíthatnak. A mostani akció már kézzelfogható jele annak, hogy a korábban bejelentett megyei hulladékgazdálkodási rendszer Székelyudvarhelyen is belépett a gyakorlati megvalósítás szakaszába.

A 2026. december 1-jétől induló új Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer a legtöbb településen, különösen a vidéki háztartások számára, drágulást hoz a régi árakhoz képest. Példaként említhetjük Gyergyóalfalut, ahol egy négytagú család korábbi 24 lejes havi költsége az új rendszerben jelentősen megváltozik. Erről bővebben itt olvashat.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka