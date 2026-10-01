A Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Zsuzsanna-díját kapta meg Sepsiszéki Nagy Balázs

A kitüntetettnek a díjat Szerényi Béla, a Népművészeti Tagozat vezetője adta át
Fotó: mma.hu
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozatai idén is díjazták a magyar szellemi élet kiemelkedő egyéniségeit. A díjátadót 2026. szeptember 30-án tartották az MMA székházában, a Pesti Vigadóban.
Az MMA kilenc tagozata minden évben két-két személynek ítéli díjait, melyek ünnepélyes átadására hagyományosan a Pesti Vigadóban kerül sor. Köszöntőbeszédet mondott Turi Attila, az MMA elnöke, az eseményen jelen volt többek közt Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök, Rátóti Zoltán, az MMA alelnöke, és Richly Gábor, a köztestület főtitkára is.
„Kiemelkedő művészeket és elméleti szakembereket köszönthetünk az életművüknek kijáró megbecsüléssel és elismeréssel. Köztük számos olyan alkotót, akiknek az életpályája részben vagy teljes egészében határainkon túl teljesedik ki, még világosabban mutatva meg ezzel a magyar kultúrát, annak sokszínűségét és gazdagságát” – mondta beszédében az MMA elnöke.
A határon túliakat többek között Sepsiszéki Nagy Balázs képviselte, „akinek a nevéhez fűződik a Székelyföld falvai a huszadik század végén című kézikönyvsorozat, amely korszakos jelentőségű munka. (...)
– sorolja Sepsiszéki Nagy Balázst érdemeit közleményében az MMA.
A díjazottak teljes névsora és méltatásuk itt található.
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