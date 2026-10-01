Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a bíróság

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Mint ismert, Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését hétfőn délelőtt szavazta meg az Országgyűlés Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogával együtt.

Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatásáról döntött a bíróság szerdán, Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség szerdán.

Felfüggesztette Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.

A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban – számol be az MTI.

a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását,

osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el.

A sajtószóvivő közölte: a bíróság szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá Hankó Balázs kiterjedt kapcsolatrendszerére tekintettel annak a veszélye is, hogy befolyásával jogellenesen beavatkozhat az eljárásba.

Hozzátette, a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett, az ügyészség azt tudomásul vette. A végleges döntést a Kecskeméti Törvényszék büntetőtanácsa hozza meg az ügyiratok alapján.