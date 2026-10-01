Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a bíróság

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája – közölte csütörtökön a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
2026. október 01., 15:372026. október 01., 15:37
2026. október 01., 16:272026. október 01., 16:27
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Felfüggesztette Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.
Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatásáról döntött a bíróság szerdán, Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség szerdán.
Mint ismert, Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését hétfőn délelőtt szavazta meg az Országgyűlés Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogával együtt.
Seszták Miklóst szerdán tartóztatták le, Hankó Balázsnak pedig kérték a letartóztatását.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, Bodó Marianna kifejtette:
osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el.
A sajtószóvivő közölte: a bíróság szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá Hankó Balázs kiterjedt kapcsolatrendszerére tekintettel annak a veszélye is, hogy befolyásával jogellenesen beavatkozhat az eljárásba.
Hozzátette, a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett, az ügyészség azt tudomásul vette. A végleges döntést a Kecskeméti Törvényszék büntetőtanácsa hozza meg az ügyiratok alapján.
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