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Zuhanórepülésben a lej a politikai válság miatt

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

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Újabb mélypontra csökkent a lej az euróval szemben csütörtök délután a politikai válság elhúzódása miatt. Egy nappal a Mureșan-kormány parlamenti elutasítása után az árfolyam az 5,34 lejt is elérte a bankközi devizapiacon.

Székelyhon

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2026. október 01., 18:212026. október 01., 18:21

A Biziday beszámolója szerint az eurót jelenleg 5,3343 lejen jegyzik a bankközi devizapiacon, rövid időre azonban az árfolyam az 5,34 lejt is meghaladta. A Román Nemzeti Bank (BNR) csütörtöki hivatalos árfolyama 5,2777 lej volt, ami enyhe csökkenést jelent a szerdai 5,2785 lejhez képest.

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Ezzel párhuzamosan a lej a dollárral szemben is gyengült. Délután fél ötkor az amerikai valuta árfolyama 4,73 lejre emelkedett, miközben a BNR hivatalos árfolyama 4,6765 lej volt.

Szerdai ülésén a parlament nem szavazott bizalmat Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányának. A Mureșan-kabinet beiktatását a parlament 182 tagja támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatáshoz legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség.

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A szavazást követően Nicușor Dan államfő bejelentette, hogy hétfőn újabb egyeztetés tart a parlamenti pártokkal a Cotroceni-palotában, és még aznap délután megnevezi új miniszterelnök-jelöltjét.

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Belföld Gazdaság
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