Mindannyian meghaltak a járműben, amelyet elgázolt egy személyvonat

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Négyen voltak abban a járműben, amelyet csütörtök délután elgázolt a vasúti átkelőnél egy személyvonat Galac megye északi részén, Ghidigeni településen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindannyian elhunytak: egy férfi, két nő és egy gyermek.

A haszongépjármű Galacban van forgalomba helyezve, és az első információk szerint az áldozatok rokonok lehettek. A vasúti átjáró, ahol a baleset történt, nincs sorompóval ellátva, de hang- és fényjelzésekkel rendelkezik – írja hatósági értesülésekre hivatkozva a News.ro hírportál.

A Galac megyei rendőrség közlése szerint egy 26 éves, Galac megyei, Ghidigeni községből származó nő vezette az autót, aki – az elsődleges információk szerint – a vasúti átjárónál vélhetően nem vette figyelembe a működésben lévő hang- és fényjelzéseket, ráhajtott a sínekre, az érkező személyvonat pedig elütötte a haszongépjárművet.