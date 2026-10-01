Mindannyian meghaltak a járműben, amelyet elgázolt egy személyvonat

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Fotó: Veres Nándor
Egy haszongépjárműnek ütközött egy személyvonat csütörtök délután Galac megye északi részén. Az autóban négyen utaztak, mindannyian életüket veszítették.
2026. október 01., 18:292026. október 01., 18:29
2026. október 01., 18:522026. október 01., 18:52
Négyen voltak abban a járműben, amelyet csütörtök délután elgázolt a vasúti átkelőnél egy személyvonat Galac megye északi részén, Ghidigeni településen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindannyian elhunytak: egy férfi, két nő és egy gyermek.
A haszongépjármű Galacban van forgalomba helyezve, és az első információk szerint az áldozatok rokonok lehettek. A vasúti átjáró, ahol a baleset történt, nincs sorompóval ellátva, de hang- és fényjelzésekkel rendelkezik – írja hatósági értesülésekre hivatkozva a News.ro hírportál.
A Galac megyei rendőrség közlése szerint egy 26 éves, Galac megyei, Ghidigeni községből származó nő vezette az autót, aki – az elsődleges információk szerint – a vasúti átjárónál vélhetően nem vette figyelembe a működésben lévő hang- és fényjelzéseket, ráhajtott a sínekre, az érkező személyvonat pedig elütötte a haszongépjárművet.
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