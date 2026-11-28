Ellátási gondokat okozhat a karácsony előtti időszakban az a rendelkezés, amely a vágástól számított legtöbb nyolc napban szabja meg a friss sertéshús fogyaszthatósági idejét, tiltakoznak a kereskedők.

Székelyhon 2026. november 28., 20:572026. november 28., 20:57

A problémára a romániai kis- és középkereskedők országos szövetsége (ANCMMR) és a nagy kereskedelmi láncok szövetsége (AMRCR) figyelmeztetett szombaton. A két érdekképviselet közleménye szerint, melyet az Agerpres szemlézett, az új szabályozás mindössze hat nappal karácsony előtt lépne hatályba, és

nagy bizonytalanságot kelt az élelmiszeriparban és a kereskedelemben.

A kereskedők emlékeztetettek arra, hogy a sertéshús lehűtése a vágás után körülbelül egy napot vesz igénybe, ezt követi a darabolás, a csomagolás, majd a szállítás az elosztóközpontokba és onnan az üzletekbe.

A nyolc nap jelentős része tehát már azelőtt eltelik, hogy a termék a boltok polcaira kerülne.

Így a hús üzletekbe érkezésekor már csak három-öt napig, esetenként ennél is rövidebb ideig lesz fogyasztható, a vásárlóknak pedig akár mindössze egy-két napjuk maradhat az elkészítésére. Hirdetés A két szervezet szerint emiatt a kereskedők óvatosabbak lesznek a megrendelésekkel, a vásárlások pedig a karácsony előtti néhány napra összpontosulhatnak,

ami zsúfoltsághoz, ellátási fennakadásokhoz és egyes termékek átmeneti hiányához vezethet.

Közleményük szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a mezőgazdasági minisztérium novemberi adatai szerint Románia sertéshúsfogyasztásának felét importból fedezi. A más európai országokból behozott hús esetében a szállítás további napokat vesz igénybe.

Ha a termék a vágást követő hatodik vagy hetedik napon érkezik Romániába, a feldolgozására, értékesítésére és elkészítésére gyakorlatilag nem marad idő,

még akkor sem, ha a gyártó a származási ország jogszabályainak megfelelően hosszabb fogyaszthatósági időt állapított meg. A kereskedők érdekképviseletei arra is választ várnak, hogy milyen tudományos vizsgálatok és kockázatelemzések indokolják a jelenlegi szabályok szigorítását. A nagy kereskedelmi láncok szövetsége

a rendelkezés felülvizsgálatát és módosítását kérte a mezőgazdasági minisztériumtól,

az Országos állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságtól (ANSVSA), valamint az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóságtól (ANPC). Emellett sürgős egyeztetéseket kezdeményezett a sertéshús-termelésben, -feldolgozásban és -forgalmazásban érintett vállalkozások képviselőinek bevonásával.

Az élelmiszer-biztonságból nem lehet engedni, de nem támogatjuk a fogyaszthatósági idő tudományos megalapozottság nélküli lerövidítését