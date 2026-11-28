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Fotó: Borbély Fanni
Ellátási gondokat okozhat a karácsony előtti időszakban az a rendelkezés, amely a vágástól számított legtöbb nyolc napban szabja meg a friss sertéshús fogyaszthatósági idejét, tiltakoznak a kereskedők.
A problémára a romániai kis- és középkereskedők országos szövetsége (ANCMMR) és a nagy kereskedelmi láncok szövetsége (AMRCR) figyelmeztetett szombaton.
A két érdekképviselet közleménye szerint, melyet az Agerpres szemlézett, az új szabályozás mindössze hat nappal karácsony előtt lépne hatályba, és
A kereskedők emlékeztetettek arra, hogy a sertéshús lehűtése a vágás után körülbelül egy napot vesz igénybe, ezt követi a darabolás, a csomagolás, majd a szállítás az elosztóközpontokba és onnan az üzletekbe.
Így a hús üzletekbe érkezésekor már csak három-öt napig, esetenként ennél is rövidebb ideig lesz fogyasztható, a vásárlóknak pedig akár mindössze egy-két napjuk maradhat az elkészítésére.
A két szervezet szerint emiatt a kereskedők óvatosabbak lesznek a megrendelésekkel, a vásárlások pedig a karácsony előtti néhány napra összpontosulhatnak,
Közleményük szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a mezőgazdasági minisztérium novemberi adatai szerint Románia sertéshúsfogyasztásának felét importból fedezi. A más európai országokból behozott hús esetében a szállítás további napokat vesz igénybe.
még akkor sem, ha a gyártó a származási ország jogszabályainak megfelelően hosszabb fogyaszthatósági időt állapított meg.
A kereskedők érdekképviseletei arra is választ várnak, hogy milyen tudományos vizsgálatok és kockázatelemzések indokolják a jelenlegi szabályok szigorítását. A nagy kereskedelmi láncok szövetsége
az Országos állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságtól (ANSVSA), valamint az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóságtól (ANPC). Emellett sürgős egyeztetéseket kezdeményezett a sertéshús-termelésben, -feldolgozásban és -forgalmazásban érintett vállalkozások képviselőinek bevonásával.
– hangsúlyozták a kereskedők képviselői.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a mezőgazdasági minisztérium, az ANSVA és az ANPC közös rendelettervezete szerint legtöbb nyolc nap lehet a friss, hűtött sertéshús vágástól számított fogyaszthatósági ideje, és a daraboló- vagy csomagolóüzemek nem módosíthatják az eredetileg meghatározott határidőt.
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