Felállították már a sepsiszentgyörgyi főtéren az ünnepi fenyőfát. A már megszokott menetrend szerint az adventi időszak a főtéri gyertyagyújtással kezdődik, de lesz vásár, fényfestés, ünnepi koncert is.

Bodor Tünde 2026. november 29., 14:372026. november 29., 14:37 2026. november 29., 14:542026. november 29., 14:54

A város karácsonyfájául szolgáló óriásfenyőt – a tavalyi ikertestvérét – az idén is a Bodok szálló parkolójából vágták ki, hiszen az beépítendő terület. Hirdetés A közösségi gyertyagyújtásra vasárnap este fél 8-kor kerül sor Sepsiszentgyörgy főterén. Az ünnepi beszédek és a gyermekkórusok fellépése, valamint Péterfi Ágnes unitárius lelkész áldása után lobban fel az adventi időszak kezdetét jelző, első lángocska.

A Kónya Ádám Művelődési Ház, a városi kertészet és a városimázs iroda munkatársai díszítik a főtéri adventi koszorút Fotó: Tuchiluș Alex

Egy másik óriáskoszorú is helyet kap az Állomás negyedi körforgalomban, hogy a központtól távolabb levők is részesüljenek az ünnepi hangulatból.

Ezalkalommal kapcsolják fel a város díszkivilágítását is,

melyre idén közel 471 ezer lejt (+ áfa) szánt a város, bár nagyobbrészt kölcsönzött elemekből oldotta meg. Az óriásfenyőn azonban csak december 4-én, a motoros Mikulások felvonulásával egy időben gyúlnak ki az ünnepi fények.

Két adventi koszorú is küzterekre került, ez az Állomás negyedi Fotó: Tuchiluș Alex

Az ünnepi események kedves és sokak által várt momentuma a karácsonyi témájú gyermekrajzok kivetítése a színház falára, ez idén sem marad el. A gyerekektől december 2-ig várják a rajzokat , a fényfestésre december 18-20-án kerül sor este 6 és 9 óra között. korábban írtuk Idén is gyermekrajzokkal festik meg a sepsiszentgyörgyi színház homlokzatát Karácsonyi témájú gyermekrajzok kelnek életre december 18. és 20. között a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház homlokzatán. A hagyományossá vált ünnepi fényfestésre december 2-áig várják az alkotásokat. Tavaly rekordszámú, közel 3000 gyermekrajz érkezett a város által meghirdetett pályázatra.

2026. december 3-án, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Belvárosi Református Templomban

karácsonyváró hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit.

Az esten a Csíki Kamarazenekar és a Georgius Kamarazenekar lép színpadra, a nagyszebeni Makcim Fernandez Samodaiev csellóművész közreműködésével. A koncertre a jegyeket a városi jegyirodában vagy az esemény helyszínén lehet megvásárolni.

Az óriásfenyő a főtéren Fotó: Tuchiluș Alex

December 4-én nemcsak a gyermekeket és kísérőiket kápráztatják el a csillog járgányokkal felvonuló Motoros Mikulások. Az ünnepi programokat a karácsonyi vásár koronázza meg december 13-a és 23-a között. A vásárral egyidőben

a főtéren körhinta, állatsimogató és betlehemi jászol is várja a gyermekeket,