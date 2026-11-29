Fotó: Tuchiluș Alex
Felállították már a sepsiszentgyörgyi főtéren az ünnepi fenyőfát. A már megszokott menetrend szerint az adventi időszak a főtéri gyertyagyújtással kezdődik, de lesz vásár, fényfestés, ünnepi koncert is.
2026. november 29., 14:372026. november 29., 14:37
2026. november 29., 14:542026. november 29., 14:54
A város karácsonyfájául szolgáló óriásfenyőt – a tavalyi ikertestvérét – az idén is a Bodok szálló parkolójából vágták ki, hiszen az beépítendő terület.
A közösségi gyertyagyújtásra vasárnap este fél 8-kor kerül sor Sepsiszentgyörgy főterén. Az ünnepi beszédek és a gyermekkórusok fellépése, valamint Péterfi Ágnes unitárius lelkész áldása után lobban fel az adventi időszak kezdetét jelző, első lángocska.
A Kónya Ádám Művelődési Ház, a városi kertészet és a városimázs iroda munkatársai díszítik a főtéri adventi koszorút
Fotó: Tuchiluș Alex
Egy másik óriáskoszorú is helyet kap az Állomás negyedi körforgalomban, hogy a központtól távolabb levők is részesüljenek az ünnepi hangulatból.
melyre idén közel 471 ezer lejt (+ áfa) szánt a város, bár nagyobbrészt kölcsönzött elemekből oldotta meg. Az óriásfenyőn azonban csak december 4-én, a motoros Mikulások felvonulásával egy időben gyúlnak ki az ünnepi fények.
Két adventi koszorú is küzterekre került, ez az Állomás negyedi
Fotó: Tuchiluș Alex
Az ünnepi események kedves és sokak által várt momentuma a karácsonyi témájú gyermekrajzok kivetítése a színház falára, ez idén sem marad el. A gyerekektől december 2-ig várják a rajzokat , a fényfestésre december 18-20-án kerül sor este 6 és 9 óra között.
Karácsonyi témájú gyermekrajzok kelnek életre december 18. és 20. között a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház homlokzatán. A hagyományossá vált ünnepi fényfestésre december 2-áig várják az alkotásokat.
Tavaly rekordszámú, közel 3000 gyermekrajz érkezett a város által meghirdetett pályázatra.
2026. december 3-án, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Belvárosi Református Templomban
Az esten a Csíki Kamarazenekar és a Georgius Kamarazenekar lép színpadra, a nagyszebeni Makcim Fernandez Samodaiev csellóművész közreműködésével. A koncertre a jegyeket a városi jegyirodában vagy az esemény helyszínén lehet megvásárolni.
Az óriásfenyő a főtéren
Fotó: Tuchiluș Alex
December 4-én nemcsak a gyermekeket és kísérőiket kápráztatják el a csillog járgányokkal felvonuló Motoros Mikulások. Az ünnepi programokat a karácsonyi vásár koronázza meg december 13-a és 23-a között. A vásárral egyidőben
emellett ünnepváró kézműves foglalkozásokat tartanak a Míves ház munkatársai és a Berde Áron Gazdasági Líceum (mézeskalács-díszítő műhely, nemezelés, viaszmártogatás, csuhédísz-készítés) diákjai és tanárai.
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Hétvégén folytatódik az ünnepségsorozat a 600 éve városi rangot nyert Berecken. Pénteken Tamás Gábor koncertjére és könyvbemutatóra, szombaton zenés-táncos gálaműsorra várják az érdeklődőket.
Karácsonyi témájú gyermekrajzok kelnek életre december 18. és 20. között a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház homlokzatán. A hagyományossá vált ünnepi fényfestésre december 2-áig várják az alkotásokat.
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