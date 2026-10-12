Egymillió veszettség elleni rókacsalit szórtak repülőből Hargita megyére

Fotó: Tuchiluș Alex
A veszettség terjedésének a megfékezése érdekében sok, oltóanyagot tartalmazó rókacsalit szórtak ki a természetben Hargita megyében. A fertőzés megjelenése okozta aggodalom miatt a kutyák és macskák veszettség elleni oltáskampánya is jól halad idén.
2026. október 12., 09:532026. október 12., 09:53
2026. október 12., 09:542026. október 12., 09:54
Több akció is zajlik a veszettség terjedésének a megfékezése és az új esetek megelőzése érdekében Hargita megyében, ahol az elmúlt két hétben több háziállat is megfertőződött – vélhetően veszett rókákkal való találkozás során –, és emiatt, megelőző jelleggel több tíz embert is be kellett oltani veszettség ellen.
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A hónap első napjaiban elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya – amely tavaly pénzhiány miatt elmaradt –, és amint arról István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője tájékoztatott,
a Hargita megyei természeti, tehát a településeken kívüli területekre.
Hamarosan a vadásztársaságok is bekapcsolódnak az oltáskampányba, a sűrűbb rókapopulációjú területeken veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó csalikat szórnak szét
Fotó: Olti Angyalka
Szerdán megérkezik a megyébe az a több ezer rókacsali is, amelyeket a rókalyukak közelébe helyeznek majd ki. Ezeket szétosszák a vadásztársaságok között, hiszen
és célzottan ezeken a területeken helyezik ki az oltóanyagot tartalmazó csalikat – mondta a megyei főállatorvos.
A kutyák és macskák veszettség elleni évenkénti oltáskampánya normális esetben október elején kezdődött volna el, de a veszettség megjelenése miatt már az első igazolt eset másnapján elkezdték oltani a háziállatokat, a gócpontokban a szarvasmarhákat is.
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„Minden kárban van valami haszon”, fogalmazott István Róbert, ezúttal az, hogy az oltáskampány gördülékenyen halad. Korábban előfordult, hogy eldugtak egy-egy kutyát a tulajdonosaik, hogy ne kelljen beoltassák, ezúttal viszont
– tudtuk meg a megyei főállatorvostól.
Fotó: László Ildikó
A félelem nem alaptalan, hiszen Hargita megyében az esetek jelentős többségében szarvasmarhák fertőződtek meg és pusztultak el. Pénteken, Csíkdánfalván történt a legutóbbi ilyen eset, noha az állaton nem észlelték a veszettségre jellemző tüneteket. Korábban jól volt, majd pénteken különösebb előjelek nélkül elpusztult. Ez ugyan egy atipikus eset, de az állatból mintát vettek és laborvizsgálatra küldték, hogy kiderüljön, veszettség miatt pusztult-e el.
számtalan kilövés történt már. A megyei állategészségügyi szakhatóság ugyanakkor több rókatetemet is elszállíttatott bevizsgálásra. Ezek nem a vadásztársaságok által kilőtt állatok voltak, hanem elgázolt vagy az elpusztulva talált egyedek. A laboreredmények mind negatívak voltak, tehát ezekben a rókatetemekben nem volt jelen a veszettség kórokozója – közölte István Róbert.
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