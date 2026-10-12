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Egymillió veszettség elleni rókacsalit szórtak repülőből Hargita megyére

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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A veszettség terjedésének a megfékezése érdekében sok, oltóanyagot tartalmazó rókacsalit szórtak ki a természetben Hargita megyében. A fertőzés megjelenése okozta aggodalom miatt a kutyák és macskák veszettség elleni oltáskampánya is jól halad idén.

Széchely István

2026. október 12., 09:532026. október 12., 09:53

2026. október 12., 09:542026. október 12., 09:54

Több akció is zajlik a veszettség terjedésének a megfékezése és az új esetek megelőzése érdekében Hargita megyében, ahol az elmúlt két hétben több háziállat is megfertőződött – vélhetően veszett rókákkal való találkozás során –, és emiatt, megelőző jelleggel több tíz embert is be kellett oltani veszettség ellen.

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A hónap első napjaiban elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya – amely tavaly pénzhiány miatt elmaradt –, és amint arról István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője tájékoztatott,

már több mint egymillió, veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó rókacsalit szórtak ki repülőből

a Hargita megyei természeti, tehát a településeken kívüli területekre.

Hamarosan a vadásztársaságok is bekapcsolódnak az oltáskampányba, a sűrűbb rókapopulációjú területeken veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó csalikat szórnak szét Galéria

Hamarosan a vadásztársaságok is bekapcsolódnak az oltáskampányba, a sűrűbb rókapopulációjú területeken veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó csalikat szórnak szét

Fotó: Olti Angyalka

Szerdán megérkezik a megyébe az a több ezer rókacsali is, amelyeket a rókalyukak közelébe helyeznek majd ki. Ezeket szétosszák a vadásztársaságok között, hiszen

ők tudják, hogy az általuk kezelt területeken hol sűrűbb a rókaállomány,

és célzottan ezeken a területeken helyezik ki az oltóanyagot tartalmazó csalikat – mondta a megyei főállatorvos.

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A veszettséggócok okozta riadalom jót tett az oltáskampánynak

A kutyák és macskák veszettség elleni évenkénti oltáskampánya normális esetben október elején kezdődött volna el, de a veszettség megjelenése miatt már az első igazolt eset másnapján elkezdték oltani a háziállatokat, a gócpontokban a szarvasmarhákat is.

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„Minden kárban van valami haszon”, fogalmazott István Róbert, ezúttal az, hogy az oltáskampány gördülékenyen halad. Korábban előfordult, hogy eldugtak egy-egy kutyát a tulajdonosaik, hogy ne kelljen beoltassák, ezúttal viszont

az állattartók keresik az igazgatóságot, hogy még a szarvasmarháik számára is védőoltást kérjenek

– tudtuk meg a megyei főállatorvostól.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Jogos az aggódalom

A félelem nem alaptalan, hiszen Hargita megyében az esetek jelentős többségében szarvasmarhák fertőződtek meg és pusztultak el. Pénteken, Csíkdánfalván történt a legutóbbi ilyen eset, noha az állaton nem észlelték a veszettségre jellemző tüneteket. Korábban jól volt, majd pénteken különösebb előjelek nélkül elpusztult. Ez ugyan egy atipikus eset, de az állatból mintát vettek és laborvizsgálatra küldték, hogy kiderüljön, veszettség miatt pusztult-e el.

A veszettséggócok környékén a területen illetékes vadásztársaságok gyérítik a rókaállományt,

számtalan kilövés történt már. A megyei állategészségügyi szakhatóság ugyanakkor több rókatetemet is elszállíttatott bevizsgálásra. Ezek nem a vadásztársaságok által kilőtt állatok voltak, hanem elgázolt vagy az elpusztulva talált egyedek. A laboreredmények mind negatívak voltak, tehát ezekben a rókatetemekben nem volt jelen a veszettség kórokozója – közölte István Róbert.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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