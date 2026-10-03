Szórják a rókacsalikat, újabb veszettséggyanú és plakáttépések

Felmerült egy újabb veszettséggyanú Hargita megyében, de időközben elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya is. A megyei főállatorvos kéri a lakosságot, hogy ne tépjék le a figyelmeztető plakátokat.

Széchely István 2026. október 03., 12:082026. október 03., 12:08

A héten regisztrált öt másik eset után pénteken újabb veszettséggyanú merült fel Hargita megyében. Csíkrákoson egy fiatal borjún észleltek olyan tüneteket – az állat nyugtalanná vált, rúgott és harapott –, amelyek miatt elvégezték a szükséges vizsgálatokat és labormintát küldtek elemzésre Sepsiszentgyörgyre – tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője. Hirdetés A csütörtökön Csíkszentdomokoson, Csíkmadarason és Csíkszentmihályon igazolt újabb esetek miatt a megyei betegségmegelőző központ ismét ülésezett és

kiterjesztették a védőkörzetet és a megfigyelési zónát, utóbbi most Csíkszeredától Balánbányáig és Marosfőig tart,

közölte a megyei főállatorvos. korábban írtuk Megjelent a veszettség Hargita megyében Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos. korábban írtuk Újabb három veszettséggóc, három másik településen Három állat esetében igazolták a laborvizsgálatok csütörtökön a veszettség jelenlétét – ezzel hétfő óta ötre nőtt az igazolt veszettségfertőzések száma Hargita megyében. A körülmények miatt több ember is veszettség elleni védőoltást kell kapjon. Időközben elkezdődött a megyében a rókák veszettség elleni oltáskampánya is,

repülőből szórják a veszettség elleni oltással preparált rókacsalikat a természetben.

Erről már terepről is kapott visszajelzéseket a megyei szakhatóság, egy pásztor jelezte, hogy a közelében ért földet egy ilyen csalétek.

Ha ilyennel találkozunk a természetben, ne nyúljunk hozzá, mert ez a rókák számára van kiszórva Fotó: Hargita Megyei Állategészségügyi Igazgatóság

Ne fogják meg és ne szedjék fel ezeket a rókacsalikat – kéri István Róbert a lakosságot. A barna színű, kocka alakúra préselt csalik halpasztából készültek, ennek megfelelően szaguk is erős, hogy odavonzza a rókákat, amelyek a csalit elfogyasztva

védetté válnak a veszettséggel szemben, ugyanis a preparátum oltóanyagot rejt magában.

Kezdődik a rókacsalik kézi kihelyezése is a rókalyukak közelében, a kampányra figyelmeztető plakátok kifüggesztése is zajlik megyeszerte. A szakhatóság azonban arról értesült pénteken, hogy plakáttépések is történtek a megyében. Ez teljesen érthetetlen, hiszen a lakosság tájékoztatására szolgálnak, mondta István Róbert, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy

a plakátok a közérdeket szolgálják és pénzbírságra számíthat az, aki letépi azokat