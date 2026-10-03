Szórják a rókacsalikat, újabb veszettséggyanú és plakáttépések

Fotó: Veres Nándor
Felmerült egy újabb veszettséggyanú Hargita megyében, de időközben elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya is. A megyei főállatorvos kéri a lakosságot, hogy ne tépjék le a figyelmeztető plakátokat.
A héten regisztrált öt másik eset után pénteken újabb veszettséggyanú merült fel Hargita megyében. Csíkrákoson egy fiatal borjún észleltek olyan tüneteket – az állat nyugtalanná vált, rúgott és harapott –, amelyek miatt elvégezték a szükséges vizsgálatokat és labormintát küldtek elemzésre Sepsiszentgyörgyre – tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.
A csütörtökön Csíkszentdomokoson, Csíkmadarason és Csíkszentmihályon igazolt újabb esetek miatt a megyei betegségmegelőző központ ismét ülésezett és
közölte a megyei főállatorvos.
Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos.
Három állat esetében igazolták a laborvizsgálatok csütörtökön a veszettség jelenlétét – ezzel hétfő óta ötre nőtt az igazolt veszettségfertőzések száma Hargita megyében. A körülmények miatt több ember is veszettség elleni védőoltást kell kapjon.
Időközben elkezdődött a megyében a rókák veszettség elleni oltáskampánya is,
Erről már terepről is kapott visszajelzéseket a megyei szakhatóság, egy pásztor jelezte, hogy a közelében ért földet egy ilyen csalétek.
Ha ilyennel találkozunk a természetben, ne nyúljunk hozzá, mert ez a rókák számára van kiszórva
Fotó: Hargita Megyei Állategészségügyi Igazgatóság
Ne fogják meg és ne szedjék fel ezeket a rókacsalikat – kéri István Róbert a lakosságot. A barna színű, kocka alakúra préselt csalik halpasztából készültek, ennek megfelelően szaguk is erős, hogy odavonzza a rókákat, amelyek a csalit elfogyasztva
Kezdődik a rókacsalik kézi kihelyezése is a rókalyukak közelében, a kampányra figyelmeztető plakátok kifüggesztése is zajlik megyeszerte. A szakhatóság azonban arról értesült pénteken, hogy plakáttépések is történtek a megyében. Ez teljesen érthetetlen, hiszen a lakosság tájékoztatására szolgálnak, mondta István Róbert, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy
– a prefektusi hivatal a plakáttépésekről értesülve egyeztetett a rendőrséggel, a hatóság figyelemmel követi az ilyen eseteket.
Pénteken egy közúton elgázolt rókát is bevittek az állategészségügyi szakhatósághoz, a rókatetemet is elküldte laborba az igazgatóság, hogy azon is elvégezzék a veszettség jelenlétére irányuló vizsgálatokat.
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