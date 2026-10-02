Ezen a héten is volt amiért bírságolniuk a fogyasztóvédőknek

Fotó: Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság
Több mint 4,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat a fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) a szeptember 28. és október 2. közötti ellenőrzések során. Emellett több mint egymillió lej értékű áru forgalmazását függesztették fel ideiglenesen.
Az ANPC pénteki közleménye szerint az ellenőrök 804 figyelmeztetést is kiosztottak, továbbá
Tizenöt gazdasági szereplőnek a hiányosságok megszüntetéséig megtiltották a szolgáltatásnyújtást – ismerteti az Agerpres.
A feltárt szabálytalanságok között szerepelt a konyhai helyiségek nem megfelelő tisztán tartása, élelmiszermaradékok, szennyeződések és zsírlerakódások felhalmozódása.
Az ellenőrök
penészes, sérült és összenyomódott zöldségeket és gyümölcsöket,
véres levet eresztő csomagolt húst,
valamint jelentős jégréteggel borított, minőségromlás jeleit mutató halat is találtak.
Emellett az állati eredetű termékek tárolási hőmérsékletének be nem tartása, az elhasználódott, rozsdás és szennyezett eszközök használata, valamint a rossz állapotú hűtőberendezések miatt is büntettek – számolt be az ANPC.
Jövő tavasszal fogják átadni a Marosvásárhely-Ákosfalva közötti autópálya szakaszt, míg a következő részt, ami Nyárádszeredáig tart 2027 nyarán – jelentette be közösségi oldalán a közlekedési minisztérium államtitkára.
Őrizetbe vették azt a 39 éves csíkkarcfalvi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este elgázolt egy 21 éves csíkdánfalvi nőt, aki belehalt sérüléseibe. Az elkövető elhagyta a baleset helyszínét.
A diákok teljes körű bevonásával döntenének az iskolák az egyenruháról – közölte pénteken az iskolai egyenruha kötelezővé tételéről szóló törvénytervezetet kezdeményező Szociáldemokrata Párt (PSD) felsőházi frakcióvezetője, Daniel Zamfir.
Az Egyesült Államok számíthat Romániára – írta Nicușor Dan államfő pénteken az X-en.
Kányádi Sándor nevét vette fel a fennállásának 75. évét ünneplő Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. A pénteki névadó ünnepségen versekkel, személyes emlékekkel és ünnepi beszédekkel idézték meg a költő szellemi örökségét.
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A hideg idő beköszöntével az influenza elleni oltás felvételére ösztönzi a lakosságot az egészségügyi minisztérium. A tárca különösen a betegség szövődményei szempontjából veszélyeztetett csoportok immunizálását tartja fontosnak.
Újabb – ezúttal kisebb – lélektani határt, az 5,3-as küszöböt ugrotta át a lej az euróval szemben pénteken délben.
A Hargita megyei önkormányzat nem fog semmilyen anyagi kár megtérítésére vonatkozó követelést támasztani Borboly Csabával szemben a korábban véget ért büntetőper nyomán. Két útépítő cégtől, valamint két magánszemélytől viszont kártérítést várnak.
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