Ezen a héten is volt amiért bírságolniuk a fogyasztóvédőknek

Több mint 4,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat a fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) a szeptember 28. és október 2. közötti ellenőrzések során. Emellett több mint egymillió lej értékű áru forgalmazását függesztették fel ideiglenesen.

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Az ANPC pénteki közleménye szerint az ellenőrök 804 figyelmeztetést is kiosztottak, továbbá

több mint 250 ezer lej értékű terméket végleg kivontak a forgalomból.

Tizenöt gazdasági szereplőnek a hiányosságok megszüntetéséig megtiltották a szolgáltatásnyújtást – ismerteti az Agerpres.

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A feltárt szabálytalanságok között szerepelt a konyhai helyiségek nem megfelelő tisztán tartása, élelmiszermaradékok, szennyeződések és zsírlerakódások felhalmozódása.

Az ellenőrök

penészes, sérült és összenyomódott zöldségeket és gyümölcsöket,

véres levet eresztő csomagolt húst,

valamint jelentős jégréteggel borított, minőségromlás jeleit mutató halat is találtak.

Emellett az állati eredetű termékek tárolási hőmérsékletének be nem tartása, az elhasználódott, rozsdás és szennyezett eszközök használata, valamint a rossz állapotú hűtőberendezések miatt is büntettek – számolt be az ANPC.