A fogyatékkal élők kihívásaiba kaptak betekintést a buszsofőrök

Fotó: HIFA facebook-oldala
Milyen fogyatékkal élni? – tették fel a kérdést marosvásárhelyi buszsofőrök és ki is próbálták, hogy hogyan közlekednek, ülnek buszra a kerekesszékben ülők, nemlátók. Tanácsot is kaptak és adtak is.
A marosvásárhelyi közszállítási vállalat meghívására szervezett interaktív programot a gépkocsivezetőknek a HIFA Románia.
A fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezet munkatársai, tagjai
Mint Csata Éva, a HIFA Románia ügyvezetője a Székelyhonnak elmondta, nagy örömükre szolgált, hogy a tömegközlekedési vállalat felkérte őket, hogy tartsanak interaktív foglalkozásokat. Rendszeresen szerveznek ilyen bemutatókat, beszélgetéseket konferenciákon, iskolákban, zöld héten.
Kijelölt helye van a kerekesszéknek
Fotó: HIFA facebook-oldala
„Nagy érdeklődéssel fogadták a munkatársakat, az egyesület tagjait a sofőrök és nagyon hasznos és fontos beszélgetésekre volt lehetőség.
Arról is szó volt, hogy a siketek hogyan érzékelik mindazt, ami a buszban történik és hogyan lehetne segíteni nekik, hogy könnyebben és biztonságosabban utazzanak.
Fotó: HIFA facebook-oldala
Csata Éva elmondta, hogy nagy nyitottsággal és szeretettel fogadták a buszsofőrök a HIFA tagjait, kellemes meglepetés volt, hogy nemcsak meghallgatták a fogyatékkal élőket, hanem tanácsokat is adtak. Például arra biztatták őket, hogy
Szerintük mindenki meg kell értse, hogy ha valaki kerekesszékkel akar utazni a buszon, akkor számára a buszmegállóban le kell engedni a felhajtót, de helyet is kell biztosítani, akkor is ha zsúfolt a jármű. Időigényesebb a le- és felszállás, de ezt mindenki el kell fogadja.
Simon Judit a HIFA elnöke
Fotó: HIFA facebook-oldala
A sofőrök elmondták, hogy ha autó parkol a buszmegállóban, akkor nem lehet a gépjárművet egészen a járda mellé húzni és lehetőséget teremteni a kerekesszékkel utazónak, hogy felszálljon. Megfogalmazták azt is, hogy az utasokat is érzékenyíteni kell a fogyatékkal élők gondjaira, hogy jobban odafigyeljenek és lehetőség szerint segítsenek nekik.
A buszsofőrök is betekintést kaptak abba, hogy milyen a fogyatékkal élőknek
Fotó: HIFA facebook-oldala
Fotó: HIFA facebook-oldala
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