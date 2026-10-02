A fogyatékkal élők kihívásaiba kaptak betekintést a buszsofőrök

Milyen fogyatékkal élni? – tették fel a kérdést marosvásárhelyi buszsofőrök és ki is próbálták, hogy hogyan közlekednek, ülnek buszra a kerekesszékben ülők, nemlátók. Tanácsot is kaptak és adtak is.

Simon Virág 2026. október 02., 18:472026. október 02., 18:47

A marosvásárhelyi közszállítási vállalat meghívására szervezett interaktív programot a gépkocsivezetőknek a HIFA Románia. Hirdetés A fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezet munkatársai, tagjai

több mint kétszáz buszsofőrnek beszéltek arról, hogy mire van szükségük, amikor autóbusszal utaznak.

Beszélgetések és gyakorlati foglalkozások Mint Csata Éva, a HIFA Románia ügyvezetője a Székelyhonnak elmondta, nagy örömükre szolgált, hogy a tömegközlekedési vállalat felkérte őket, hogy tartsanak interaktív foglalkozásokat. Rendszeresen szerveznek ilyen bemutatókat, beszélgetéseket konferenciákon, iskolákban, zöld héten.

Kijelölt helye van a kerekesszéknek Fotó: HIFA facebook-oldala

„Nagy érdeklődéssel fogadták a munkatársakat, az egyesület tagjait a sofőrök és nagyon hasznos és fontos beszélgetésekre volt lehetőség.

Több csoportra osztva tapasztalhatták meg a gépkocsivezetők, hogy milyen kerekesszékben felszállni a buszra, vagy nemlátóként próbálkozni ezzel.”

Arról is szó volt, hogy a siketek hogyan érzékelik mindazt, ami a buszban történik és hogyan lehetne segíteni nekik, hogy könnyebben és biztonságosabban utazzanak.

Fotó: HIFA facebook-oldala

Nagy nyitottsággal fogadták Csata Éva elmondta, hogy nagy nyitottsággal és szeretettel fogadták a buszsofőrök a HIFA tagjait, kellemes meglepetés volt, hogy nemcsak meghallgatták a fogyatékkal élőket, hanem tanácsokat is adtak. Például arra biztatták őket, hogy

utazzanak gyakrabban autóbusszal, hiszen arra is nagy szükség van, hogy a többi utas is lássa őket, és helyet biztosítson számukra.

Szerintük mindenki meg kell értse, hogy ha valaki kerekesszékkel akar utazni a buszon, akkor számára a buszmegállóban le kell engedni a felhajtót, de helyet is kell biztosítani, akkor is ha zsúfolt a jármű. Időigényesebb a le- és felszállás, de ezt mindenki el kell fogadja.

Simon Judit a HIFA elnöke Fotó: HIFA facebook-oldala

A sofőrök elmondták, hogy ha autó parkol a buszmegállóban, akkor nem lehet a gépjárművet egészen a járda mellé húzni és lehetőséget teremteni a kerekesszékkel utazónak, hogy felszálljon. Megfogalmazták azt is, hogy az utasokat is érzékenyíteni kell a fogyatékkal élők gondjaira, hogy jobban odafigyeljenek és lehetőség szerint segítsenek nekik.

A buszsofőrök is betekintést kaptak abba, hogy milyen a fogyatékkal élőknek Fotó: HIFA facebook-oldala