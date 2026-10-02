Őszi Hadjáratra indulnak a hagyományőrző huszárok Szentegyházán és Kápolnásfaluban

A Szentegyházi Őszi Hadjárat október 2–4. között a 21. kiadásához érkezik, amelyre szeretettel várnak minden hagyományőrzőt.

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Három napon át huszárok, hagyományőrzők, zenészek, civilek és vendégek töltik meg élettel Szentegyházát: megemlékezések, hangverseny, toborzó körút, lovas és hagyományőrző programok várják az érdeklődőket – írja Facebook-oldalán Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere.

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Az idei hadjárat szombati toborzó körútjára mintegy 120 lovashuszárt és 65 szekérnyi hagyományőrzőt várnak. Pénteken megemlékezéssel és a Gyermekfilharmónia, valamint a helyi huszárok közös hangversenyével indul a hétvége, szombaton következik a nagy toborzó körút és az esti huszárbál, vasárnap pedig közös bográcsolás és színpadi programok zárják az eseményt.