Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Őszi Hadjáratra indulnak a hagyományőrző huszárok Szentegyházán és Kápolnásfaluban

• Fotó: Szentegyházi Huszárok/Facebook

Fotó: Szentegyházi Huszárok/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Szentegyházi Őszi Hadjárat október 2–4. között a 21. kiadásához érkezik, amelyre szeretettel várnak minden hagyományőrzőt.

Tamás Attila

2026. október 02., 10:242026. október 02., 10:24

Három napon át huszárok, hagyományőrzők, zenészek, civilek és vendégek töltik meg élettel Szentegyházát: megemlékezések, hangverseny, toborzó körút, lovas és hagyományőrző programok várják az érdeklődőket – írja Facebook-oldalán Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere.

Hirdetés

Az idei hadjárat szombati toborzó körútjára mintegy 120 lovashuszárt és 65 szekérnyi hagyományőrzőt várnak. Pénteken megemlékezéssel és a Gyermekfilharmónia, valamint a helyi huszárok közös hangversenyével indul a hétvége, szombaton következik a nagy toborzó körút és az esti huszárbál, vasárnap pedig közös bográcsolás és színpadi programok zárják az eseményt.

Az őszi hadjárat útvonala idén Szentegyháza-Szentkeresztbánya-Rákospatak-Kápolnásfalu-Homoródloka-Szentegyháza lesz.

Az Őszi Hadjárat olyan örökségünk, amelyet nemcsak megőriznünk kell, hanem évről évre tovább is építünk: Szentegyháza múltjából táplálkozó, közösségünket összekötő és városunk hírnevét messzire vivő eseményként – olvasható Szentegyháza polgármesterének bejegyzésében.

Udvarhelyszék Szentegyháza
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Újabb három veszettséggóc, három másik településen
Hétközi kupameccseket játszottak az Udvarhely körzeti fociklubok
Embert ölt a medve az egyik erdélyi településen
Mindhárom székely klub ad játékost a hónap csapatába az Erste Ligában
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Székelyhon

Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Újabb három veszettséggóc, három másik településen
Székelyhon

Újabb három veszettséggóc, három másik településen
Hétközi kupameccseket játszottak az Udvarhely körzeti fociklubok
Székely Sport

Hétközi kupameccseket játszottak az Udvarhely körzeti fociklubok
Embert ölt a medve az egyik erdélyi településen
Krónika

Embert ölt a medve az egyik erdélyi településen
Mindhárom székely klub ad játékost a hónap csapatába az Erste Ligában
Székely Sport

Mindhárom székely klub ad játékost a hónap csapatába az Erste Ligában
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 02., péntek

Tanúként hallgatják ki Bolojant egy korrupciós ügyben

lie Bolojan ügyvivő miniszterelnök péntek reggel megérkezett a korrupcióellenes ügyészség (DNA) iași-i területi irodájához, ahol kihallgatják a Fănel Bogos Vaslui megyei üzletember korrupciós ügyében.

Tanúként hallgatják ki Bolojant egy korrupciós ügyben
Tanúként hallgatják ki Bolojant egy korrupciós ügyben
2026. október 02., péntek

Tanúként hallgatják ki Bolojant egy korrupciós ügyben
Hirdetés
2026. október 02., péntek

Tanítási szünettel ünneplik az oktatás világnapját

Iskolaszüneti nap lesz hétfőn, október 5-én, az oktatás világnapján.

Tanítási szünettel ünneplik az oktatás világnapját
Tanítási szünettel ünneplik az oktatás világnapját
2026. október 02., péntek

Tanítási szünettel ünneplik az oktatás világnapját
2026. október 02., péntek

Csípős reggel: mínusz 5 fok alá hűlt a levegő Csíkszeredában

Az idei ősz legalacsonyabb hőmérsékletét mérték péntekre virradóan Csíkszeredában. Hargita megye székhelyén mínusz 5,8 Celsius-fokig hűlt a levegő, ami nemcsak Székelyföldön, hanem országos szinten is rekordnak számít.

Csípős reggel: mínusz 5 fok alá hűlt a levegő Csíkszeredában
Csípős reggel: mínusz 5 fok alá hűlt a levegő Csíkszeredában
2026. október 02., péntek

Csípős reggel: mínusz 5 fok alá hűlt a levegő Csíkszeredában
2026. október 02., péntek

Megvan az aradi vértanúkról megemlékező rendezvény programja Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy önkormányzata idén is műsorral és koszorúzással emlékezik meg az aradi vértanúkról, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.

Megvan az aradi vértanúkról megemlékező rendezvény programja Sepsiszentgyörgyön
Megvan az aradi vértanúkról megemlékező rendezvény programja Sepsiszentgyörgyön
2026. október 02., péntek

Megvan az aradi vértanúkról megemlékező rendezvény programja Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

Transznemű nő jött Franciaországból Bukarestbe, és ami itt történt vele, azt a katonai ügyészség vizsgálja

A bukaresti katonai ügyészség őrizetbe vett egy fővárosi csendőrt szolgálati eljárásban elkövetett bántalmazás miatt, miután egy Bukarestbe látogató francia transznemű nő júniusban feljelentést tett, hogy a rendőrőrsön bántalmazták.

Transznemű nő jött Franciaországból Bukarestbe, és ami itt történt vele, azt a katonai ügyészség vizsgálja
Transznemű nő jött Franciaországból Bukarestbe, és ami itt történt vele, azt a katonai ügyészség vizsgálja
2026. október 01., csütörtök

Transznemű nő jött Franciaországból Bukarestbe, és ami itt történt vele, azt a katonai ügyészség vizsgálja
2026. október 01., csütörtök

Mindannyian meghaltak a járműben, amelyet elgázolt egy személyvonat

Egy haszongépjárműnek ütközött egy személyvonat csütörtök délután Galac megye északi részén. Az autóban négyen utaztak, mindannyian életüket veszítették.

Mindannyian meghaltak a járműben, amelyet elgázolt egy személyvonat
Mindannyian meghaltak a járműben, amelyet elgázolt egy személyvonat
2026. október 01., csütörtök

Mindannyian meghaltak a járműben, amelyet elgázolt egy személyvonat
2026. október 01., csütörtök

Súlyosan megsérült egy gyermek, miután egy betonpózna kilapította az autó hátsó részét

Súlyos baleset történt csütörtök délután Aranyosgyéresen, ahol egy személygépkocsi egy betonoszlopnak ütközött. Két embert, köztük egy gyermeket kórházba szállítottak. A hétéves fiúhoz, aki nagyon súlyos állapotban van, SMURD-helikoptert riasztottak.

Súlyosan megsérült egy gyermek, miután egy betonpózna kilapította az autó hátsó részét
Súlyosan megsérült egy gyermek, miután egy betonpózna kilapította az autó hátsó részét
2026. október 01., csütörtök

Súlyosan megsérült egy gyermek, miután egy betonpózna kilapította az autó hátsó részét
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

Zuhanórepülésben a lej a politikai válság miatt

Újabb mélypontra csökkent a lej az euróval szemben csütörtök délután a politikai válság elhúzódása miatt. Egy nappal a Mureșan-kormány parlamenti elutasítása után az árfolyam az 5,34 lejt is elérte a bankközi devizapiacon.

Zuhanórepülésben a lej a politikai válság miatt
Zuhanórepülésben a lej a politikai válság miatt
2026. október 01., csütörtök

Zuhanórepülésben a lej a politikai válság miatt
2026. október 01., csütörtök

Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére

A kormány csütörtökön elfogadott határozatával meghosszabbította 2027. március 25-éig a határidőt, ameddig a vállalatok frissíthetik a tevékenységi (CAEN) kódjaikat – jelentette be Irineu Darău ügyvivő gazdasági és vállalkozásokért felelős miniszter.

Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére
Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére
2026. október 01., csütörtök

Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére
2026. október 01., csütörtök

A mezőn támadt rá a medve, belehalt sérüléseibe a Brassó megyei férfi

Meghalt egy 55 éves férfi, miután a Brassó megyei Kucsuláta (Cuciulata) település közelében, egy mezőn rátámadt és súlyos sérüléseket okozott neki egy medve.

A mezőn támadt rá a medve, belehalt sérüléseibe a Brassó megyei férfi
A mezőn támadt rá a medve, belehalt sérüléseibe a Brassó megyei férfi
2026. október 01., csütörtök

A mezőn támadt rá a medve, belehalt sérüléseibe a Brassó megyei férfi
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!