Őszi Hadjáratra indulnak a hagyományőrző huszárok Szentegyházán és Kápolnásfaluban

Fotó: Szentegyházi Huszárok/Facebook
A Szentegyházi Őszi Hadjárat október 2–4. között a 21. kiadásához érkezik, amelyre szeretettel várnak minden hagyományőrzőt.
Három napon át huszárok, hagyományőrzők, zenészek, civilek és vendégek töltik meg élettel Szentegyházát: megemlékezések, hangverseny, toborzó körút, lovas és hagyományőrző programok várják az érdeklődőket – írja Facebook-oldalán Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere.
Az idei hadjárat szombati toborzó körútjára mintegy 120 lovashuszárt és 65 szekérnyi hagyományőrzőt várnak. Pénteken megemlékezéssel és a Gyermekfilharmónia, valamint a helyi huszárok közös hangversenyével indul a hétvége, szombaton következik a nagy toborzó körút és az esti huszárbál, vasárnap pedig közös bográcsolás és színpadi programok zárják az eseményt.
Az Őszi Hadjárat olyan örökségünk, amelyet nemcsak megőriznünk kell, hanem évről évre tovább is építünk: Szentegyháza múltjából táplálkozó, közösségünket összekötő és városunk hírnevét messzire vivő eseményként – olvasható Szentegyháza polgármesterének bejegyzésében.
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