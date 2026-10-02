Megvan az aradi vértanúkról megemlékező rendezvény programja Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgy önkormányzata idén is műsorral és koszorúzással emlékezik meg az aradi vértanúkról, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.
Az október 6-i megemlékezés 16.30-tól kezdődik a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti téren, az aradi tizenhármak emlékére felállított kopjafáknál.
A rendezvényen Pénzes Lóránd-István, a Székely Mikó Kollégium történelem szakos tanára tart történelmi visszatekintést, majd Virág Nimród, a Székely Mikó Kollégium diákja szaval, felkészítő tanára Dobra Judit. Beszédet mond Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője, valamint Balázs Antal nyugalmazott tanító, fafaragó.
Az ünnepségen közreműködnek a Székely Mikó Kollégium diákjai, a 14-es számú dr.Kovács Sándor cserkészcsapat és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda
Fotó: Tuchiluș Alex
A lelkészi áldást Zelenák József evangélikus esperes adja. Ezt követi a koszorúk elhelyezése, illetve a magyar és a székely himnusz eléneklése. Közreműködik a sepsiszentgyörgyi 14-es számú Dr. Kovács Sándor-cserkészcsapat. A megemlékezést Danciu Helga konferálja.
17 órától a résztvevők átvonulnak az 1848–49-es Honvéd emlékműhöz az Erzsébet parkba. A helyszínen koszorúzásra kerül sor, amelyen közreműködik a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda.
A részletes program a sepsiszentgyörgyi önkormányzat oldalán található meg.
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