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Megvan az aradi vértanúkról megemlékező rendezvény programja Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Sepsiszentgyörgy önkormányzata idén is műsorral és koszorúzással emlékezik meg az aradi vértanúkról, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.

Bodor Tünde

2026. október 02., 08:372026. október 02., 08:37

Az október 6-i megemlékezés 16.30-tól kezdődik a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti téren, az aradi tizenhármak emlékére felállított kopjafáknál.

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A rendezvényen Pénzes Lóránd-István, a Székely Mikó Kollégium történelem szakos tanára tart történelmi visszatekintést, majd Virág Nimród, a Székely Mikó Kollégium diákja szaval, felkészítő tanára Dobra Judit. Beszédet mond Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője, valamint Balázs Antal nyugalmazott tanító, fafaragó.

Az ünnepségen közreműködnek a Székely Mikó Kollégium diákjai, a 14-es számú dr.Kovács Sándor cserkészcsapat és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Az ünnepségen közreműködnek a Székely Mikó Kollégium diákjai, a 14-es számú dr.Kovács Sándor cserkészcsapat és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda

Fotó: Tuchiluș Alex

A lelkészi áldást Zelenák József evangélikus esperes adja. Ezt követi a koszorúk elhelyezése, illetve a magyar és a székely himnusz eléneklése. Közreműködik a sepsiszentgyörgyi 14-es számú Dr. Kovács Sándor-cserkészcsapat. A megemlékezést Danciu Helga konferálja.

17 órától a résztvevők átvonulnak az 1848–49-es Honvéd emlékműhöz az Erzsébet parkba. A helyszínen koszorúzásra kerül sor, amelyen közreműködik a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda.

A részletes program a sepsiszentgyörgyi önkormányzat oldalán található meg.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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