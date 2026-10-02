Jó az idei burgonyatermés, de nem felhőtlen a gazdák öröme

Majdnem 40 százalékkal nőttek a termelők költségei, így kihívásokkal teli év ez még úgy is, hogy Hargita megyében idén több pityóka termett, mint tavaly. Minőségét tekintve is jobb a burgonyatermés, és van még néhány, a gazdáknak kedvező tényező.

Széchely István 2026. október 02., 07:552026. október 02., 07:55 2026. október 02., 08:242026. október 02., 08:24

Végéhez közeledik a pityóka betakarítása a Hargita megyében. A burgonyaföldek összterülete idén ötezer hektár alá csökkent, 4900 hektáron ültettek burgonyát a Hargita megyei gazdák tavasszal, de nagyobb átlagtermésnek örülhetnek, mint tavaly. Hirdetés „Egy aránylag jó mezőgazdasági év az idei, habár hidegben indult az ültetés, és az azután való időszakban is hideg volt.

Ezen a 4900 hektáron az átlagtermés körülbelül 22-25 tonna között mozog hektáronként.

Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kiemelkedő csúcsok, még jobb terméssel, de ugyanúgy a negatív rekordjaink is megvannak, tehát ez az átlag Hargita megyében.

Fotó: Borbély Fanni

Összességében a pityóka mennyisége nagyobb, mint tavaly, jobb az átlagtermés, a minősége pedig kiváló.

Tehát a nagysága, az eladhatóképessége kiváló. A legnagyobb probléma a nyomottabb ár – jó lenne, hogy az 1,5 lejes kilónkénti ár stabilizálódjon, mert annyit megérne ez a termés, és így a gazdák is egy minimális profitja lenne” – fogalmazott Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője.

A burgonyatermesztés egy hektárra vetített költségei egyre csak nőnek, ez nagy kihívást jelent a gazdáknak,

ugyanis ha változatlan áron értékesítik a termést, akkor valahol a költségekből le kellene faragjanak, vagy nagyobb mennyiséget termeljenek és értékesítsenek, így kompenzálva a költségek növekedését.

Fotó: Borbély Fanni

Az importburgonya idén nem helyezi nyomás alá a hazai értékesítést A burgonya ára viszont sajnos nem igazán nő, az egy hektárra számolt kiadások viszont majdnem 40 százalékkal nőttek tavaly óta, ha az üzemanyagár növekedését vesszük alapul, de a műtrágya ára is emelkedett, hiszen az is energiafüggő – mondta Romfeld Zsolt. Ezt ellensúlyozhatja a nagyobb termésmennyiség, illetve

a gazdáknak kedvező tényező az is, hogy az importburgonya nem helyezi nyomás alá a hazai értékesítést.

A szárazság szempontjából egész Európa megsínylette ezt az esztendőt, nem igazán van többletmennyiség más burgonyatermesztő országokban, így más évekhez képest idén nem beszélhetünk nagy mozgásokról a tagországok között, és Romániába se érkezik sok importburgonya, foglalta össze a helyzetet a szakember.

A burgonyaföldek összterülete ezer hektárral csökkent, de idén jobb a termés, mint tavaly Fotó: Borbély Fanni

Eltárolni vagy nyomottabb áron értékesíteni? Hargita megyében mintegy 80 százalékos arányban már betakarították az idei burgonyatermést. A raktározási felülettől függően a termelők bizonyos mennyiségtől lehet, hogy már most, a fagyok beállta előtt megszabadulnának, és ez költségcsökkentési szempontból is optimális lenne. Természetesen ezt

minél jobb áron kellene értékesíteni, ami nem könnyű, hiszen a többletkínálat árcsökkenéshez vezet.

A pityóka nagybani felvásárlási ára jelenleg valamivel az 1 lej fölötti szintről indul kilogrammonként, és 2 lejnél áll meg, attól függően, hogy ki hogyan tudja értékesíteni – mondta Romfeld Zsolt.

Fotó: Borbély Fanni

Ha a gazdák el tudják tárolni a termést, magasabb áron is értékesíthetik télen vagy tavasszal, de a kivárásnak kockázatai is vannak.

Azt remélik, hogy jobb áron értékesíthetik, ha eltárolják, de ezt előre nem lehet tudni biztosan.

A tárolás is költséggel jár, tehát az elrakás, a hűtés, az utólagos újracsomagolás és leszállítás pluszköltséget jelent. Bizonyos esetekben jobb lenne egy jó őszi ár, mint egy kicsit nagyobb tavaszi, mert nem mindig jönnek be a számítások” – fogalmazott a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, hozzáfűzve,

azt kell most eldöntsék a gazdák, hogy jobb nyomottabb áron értékesítsék a termést most, vagy kockázatot is vállalva megvárják a téli, tavaszi értékesítési időszakot.

Kimondottan csak a termelési és minőségi szempontjából elég jó mezőgazdasági évet zártuk az elmúlt évekhez képest.

Fotó: Borbély Fanni