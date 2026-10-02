Jó az idei burgonyatermés, de nem felhőtlen a gazdák öröme

Fotó: Borbély Fanni
Majdnem 40 százalékkal nőttek a termelők költségei, így kihívásokkal teli év ez még úgy is, hogy Hargita megyében idén több pityóka termett, mint tavaly. Minőségét tekintve is jobb a burgonyatermés, és van még néhány, a gazdáknak kedvező tényező.
2026. október 02., 07:552026. október 02., 07:55
2026. október 02., 08:242026. október 02., 08:24
Végéhez közeledik a pityóka betakarítása a Hargita megyében. A burgonyaföldek összterülete idén ötezer hektár alá csökkent, 4900 hektáron ültettek burgonyát a Hargita megyei gazdák tavasszal, de nagyobb átlagtermésnek örülhetnek, mint tavaly.
„Egy aránylag jó mezőgazdasági év az idei, habár hidegben indult az ültetés, és az azután való időszakban is hideg volt.
Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kiemelkedő csúcsok, még jobb terméssel, de ugyanúgy a negatív rekordjaink is megvannak, tehát ez az átlag Hargita megyében.
Fotó: Borbély Fanni
Tehát a nagysága, az eladhatóképessége kiváló. A legnagyobb probléma a nyomottabb ár – jó lenne, hogy az 1,5 lejes kilónkénti ár stabilizálódjon, mert annyit megérne ez a termés, és így a gazdák is egy minimális profitja lenne” – fogalmazott Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője.
ugyanis ha változatlan áron értékesítik a termést, akkor valahol a költségekből le kellene faragjanak, vagy nagyobb mennyiséget termeljenek és értékesítsenek, így kompenzálva a költségek növekedését.
Fotó: Borbély Fanni
A burgonya ára viszont sajnos nem igazán nő, az egy hektárra számolt kiadások viszont majdnem 40 százalékkal nőttek tavaly óta, ha az üzemanyagár növekedését vesszük alapul, de a műtrágya ára is emelkedett, hiszen az is energiafüggő – mondta Romfeld Zsolt.
Ezt ellensúlyozhatja a nagyobb termésmennyiség, illetve
A szárazság szempontjából egész Európa megsínylette ezt az esztendőt, nem igazán van többletmennyiség más burgonyatermesztő országokban, így más évekhez képest idén nem beszélhetünk nagy mozgásokról a tagországok között, és Romániába se érkezik sok importburgonya, foglalta össze a helyzetet a szakember.
A burgonyaföldek összterülete ezer hektárral csökkent, de idén jobb a termés, mint tavaly
Fotó: Borbély Fanni
Hargita megyében mintegy 80 százalékos arányban már betakarították az idei burgonyatermést. A raktározási felülettől függően a termelők bizonyos mennyiségtől lehet, hogy már most, a fagyok beállta előtt megszabadulnának, és ez költségcsökkentési szempontból is optimális lenne. Természetesen ezt
A pityóka nagybani felvásárlási ára jelenleg valamivel az 1 lej fölötti szintről indul kilogrammonként, és 2 lejnél áll meg, attól függően, hogy ki hogyan tudja értékesíteni – mondta Romfeld Zsolt.
Fotó: Borbély Fanni
Ha a gazdák el tudják tárolni a termést, magasabb áron is értékesíthetik télen vagy tavasszal, de a kivárásnak kockázatai is vannak.
A tárolás is költséggel jár, tehát az elrakás, a hűtés, az utólagos újracsomagolás és leszállítás pluszköltséget jelent. Bizonyos esetekben jobb lenne egy jó őszi ár, mint egy kicsit nagyobb tavaszi, mert nem mindig jönnek be a számítások” – fogalmazott a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, hozzáfűzve,
Kimondottan csak a termelési és minőségi szempontjából elég jó mezőgazdasági évet zártuk az elmúlt évekhez képest.
Fotó: Borbély Fanni
Az értékesítés és a kereskedelmi szerződések megkötése egy másik ága a mezőgazdaságnak, de a termelők most már rá vannak kényszerülve, hogy erre is egyre nagyobb hangsúlyt fektessenek, mert ez is nagyban meghatározza azt, hogy ki miként tud érvényesülni a piacon – összegzett a szakember.
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