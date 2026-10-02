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Jó az idei burgonyatermés, de nem felhőtlen a gazdák öröme

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Majdnem 40 százalékkal nőttek a termelők költségei, így kihívásokkal teli év ez még úgy is, hogy Hargita megyében idén több pityóka termett, mint tavaly. Minőségét tekintve is jobb a burgonyatermés, és van még néhány, a gazdáknak kedvező tényező.

Széchely István

2026. október 02., 07:552026. október 02., 07:55

2026. október 02., 08:242026. október 02., 08:24

Végéhez közeledik a pityóka betakarítása a Hargita megyében. A burgonyaföldek összterülete idén ötezer hektár alá csökkent, 4900 hektáron ültettek burgonyát a Hargita megyei gazdák tavasszal, de nagyobb átlagtermésnek örülhetnek, mint tavaly.

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„Egy aránylag jó mezőgazdasági év az idei, habár hidegben indult az ültetés, és az azután való időszakban is hideg volt.

Idézet
Ezen a 4900 hektáron az átlagtermés körülbelül 22-25 tonna között mozog hektáronként.

Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kiemelkedő csúcsok, még jobb terméssel, de ugyanúgy a negatív rekordjaink is megvannak, tehát ez az átlag Hargita megyében.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Idézet
Összességében a pityóka mennyisége nagyobb, mint tavaly, jobb az átlagtermés, a minősége pedig kiváló.

Tehát a nagysága, az eladhatóképessége kiváló. A legnagyobb probléma a nyomottabb ár – jó lenne, hogy az 1,5 lejes kilónkénti ár stabilizálódjon, mert annyit megérne ez a termés, és így a gazdák is egy minimális profitja lenne” – fogalmazott Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője.

A burgonyatermesztés egy hektárra vetített költségei egyre csak nőnek, ez nagy kihívást jelent a gazdáknak,

ugyanis ha változatlan áron értékesítik a termést, akkor valahol a költségekből le kellene faragjanak, vagy nagyobb mennyiséget termeljenek és értékesítsenek, így kompenzálva a költségek növekedését.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az importburgonya idén nem helyezi nyomás alá a hazai értékesítést

A burgonya ára viszont sajnos nem igazán nő, az egy hektárra számolt kiadások viszont majdnem 40 százalékkal nőttek tavaly óta, ha az üzemanyagár növekedését vesszük alapul, de a műtrágya ára is emelkedett, hiszen az is energiafüggő – mondta Romfeld Zsolt.

Ezt ellensúlyozhatja a nagyobb termésmennyiség, illetve

a gazdáknak kedvező tényező az is, hogy az importburgonya nem helyezi nyomás alá a hazai értékesítést.

A szárazság szempontjából egész Európa megsínylette ezt az esztendőt, nem igazán van többletmennyiség más burgonyatermesztő országokban, így más évekhez képest idén nem beszélhetünk nagy mozgásokról a tagországok között, és Romániába se érkezik sok importburgonya, foglalta össze a helyzetet a szakember.

A burgonyaföldek összterülete ezer hektárral csökkent, de idén jobb a termés, mint tavaly Galéria

A burgonyaföldek összterülete ezer hektárral csökkent, de idén jobb a termés, mint tavaly

Fotó: Borbély Fanni

Eltárolni vagy nyomottabb áron értékesíteni?

Hargita megyében mintegy 80 százalékos arányban már betakarították az idei burgonyatermést. A raktározási felülettől függően a termelők bizonyos mennyiségtől lehet, hogy már most, a fagyok beállta előtt megszabadulnának, és ez költségcsökkentési szempontból is optimális lenne. Természetesen ezt

minél jobb áron kellene értékesíteni, ami nem könnyű, hiszen a többletkínálat árcsökkenéshez vezet.

A pityóka nagybani felvásárlási ára jelenleg valamivel az 1 lej fölötti szintről indul kilogrammonként, és 2 lejnél áll meg, attól függően, hogy ki hogyan tudja értékesíteni – mondta Romfeld Zsolt.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ha a gazdák el tudják tárolni a termést, magasabb áron is értékesíthetik télen vagy tavasszal, de a kivárásnak kockázatai is vannak.

Idézet
Azt remélik, hogy jobb áron értékesíthetik, ha eltárolják, de ezt előre nem lehet tudni biztosan.

A tárolás is költséggel jár, tehát az elrakás, a hűtés, az utólagos újracsomagolás és leszállítás pluszköltséget jelent. Bizonyos esetekben jobb lenne egy jó őszi ár, mint egy kicsit nagyobb tavaszi, mert nem mindig jönnek be a számítások” – fogalmazott a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, hozzáfűzve,

azt kell most eldöntsék a gazdák, hogy jobb nyomottabb áron értékesítsék a termést most, vagy kockázatot is vállalva megvárják a téli, tavaszi értékesítési időszakot.

Kimondottan csak a termelési és minőségi szempontjából elég jó mezőgazdasági évet zártuk az elmúlt évekhez képest.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az értékesítés és a kereskedelmi szerződések megkötése egy másik ága a mezőgazdaságnak, de a termelők most már rá vannak kényszerülve, hogy erre is egyre nagyobb hangsúlyt fektessenek, mert ez is nagyban meghatározza azt, hogy ki miként tud érvényesülni a piacon – összegzett a szakember.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Mezőgazdaság
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