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Hatalmas volt az érdeklődés Háromszéken a melanómaszűrésre

Egy újonnan megjelenő vagy megváltozó anyajegyet, bőrelváltozást akkor is érdemes megmutatni szakembernek, ha az semmilyen panaszt nem okoz. Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Egy újonnan megjelenő vagy megváltozó anyajegyet, bőrelváltozást akkor is érdemes megmutatni szakembernek, ha az semmilyen panaszt nem okoz. Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Lezárult A bőröd megvéd, te megvéded? elnevezésű melanómaszűrés-kampány, amelyet szeptember 21–25. között szervezett meg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a kézdivásárhelyi kórházzal együttműködésben.

Bodor Tünde

2026. október 02., 08:212026. október 02., 08:21

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés övezte a kezdeményezést, és a meghirdetett időpontok rövid idő alatt beteltek. Az ötnapos kampány során összesen 255 ember vett részt a szűrővizsgálatokon.

A vizsgálatok során tíz esetben azonosítottak további kivizsgálást igénylő elváltozást, ezek közül egy esetben merült fel melanóma és két esetben más bőrrák gyanúja.

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A szűrővizsgálatokat Sepsiszentgyörgyön dr. Mild Edit és dr. Dénes László bőrgyógyász főorvosok, valamint dr. Kelemen Orsolya és dr. Gál Anna bőrgyógyász szakorvosok végezték, Kézdivásárhelyen pedig dr. Orosz-Fekete Eszter bőrgyógyász szakértelmére számíthattak az érdekeltek.

Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy ezúttal sem jutott be mindenki a kampány keretében szervezett vizsgálatokra,

ezért a szervezők arra kérik a jövőbeni jelentkezőket, hogy ha mégsem tudnak megjelenni a lefoglalt időpontban, időben mondják le azt, hogy más igényelhesse.

A mostani kampány célja nem kizárólag az volt, hogy az öt nap alatt minél több vizsgálat történjen. Legalább ilyen fontos, hogy a szűrés

  • ráirányítsa a figyelmet a bőr rendszeres önellenőrzésére,

  • a tudatos fényvédelemre

  • és arra, hogy egy újonnan megjelenő vagy megváltozó anyajegyet, bőrelváltozást akkor is érdemes megmutatni szakembernek, ha az semmilyen panaszt nem okoz.

Háromszék Egészségügy
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