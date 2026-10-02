Hatalmas volt az érdeklődés Háromszéken a melanómaszűrésre

Lezárult A bőröd megvéd, te megvéded? elnevezésű melanómaszűrés-kampány, amelyet szeptember 21–25. között szervezett meg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a kézdivásárhelyi kórházzal együttműködésben.

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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklődés övezte a kezdeményezést, és a meghirdetett időpontok rövid idő alatt beteltek. Az ötnapos kampány során összesen 255 ember vett részt a szűrővizsgálatokon.

A vizsgálatok során tíz esetben azonosítottak további kivizsgálást igénylő elváltozást, ezek közül egy esetben merült fel melanóma és két esetben más bőrrák gyanúja.

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A szűrővizsgálatokat Sepsiszentgyörgyön dr. Mild Edit és dr. Dénes László bőrgyógyász főorvosok, valamint dr. Kelemen Orsolya és dr. Gál Anna bőrgyógyász szakorvosok végezték, Kézdivásárhelyen pedig dr. Orosz-Fekete Eszter bőrgyógyász szakértelmére számíthattak az érdekeltek.