Mézlovagok és mézek seregszemléje Gyergyószentmiklóson

Több mint 110 versenyző 280 mézmintával nevezett az Nektária Székelyföldi Mézversenyre. A rendezvény ünnepi napján, október 3-án mézlovagrendek felvonulása, kézművesvásár, néptánc és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket Gyergyószentmiklóson.
Mézlovagok látványos felvonulásával kezdődik szombaton az ötödik alkalommal sorra kerülő Nektária Székelyföldi Mézverseny ünnepi napja Gyergyószentmiklóson. A székelyföldi lovagrendek képviselői mellett magyarországi mézlovagok is érkeznek a városba, hogy részt vegyenek az eseményen.
Amint az eseményt felvezető sajtótájékoztatón elhangzott,
A szervezők szerint a minták a mézek széles választékát képviselik: a repceméztől a napraforgómézen át egészen a havasi mézekig számos különlegességet kóstolhat és értékelhet a minősítő zsűri. A Szent István-templomban ünnepi szentmisét tartanak, amelynek keretében új mézlovagok avatására is sor kerül.
A rendezvény nemcsak a méhészeknek és a mézlovagrendeknek szól: a város főterén 10 és 18 óra között kézművesvásárek, gyermekfoglalkozások és családi programok teszik teljessé a kínálatot. A színpadon délután a Brill Dance, Ferencz Panka és Kari Orsolya népdalénekesek, a Hargita Székely Néptáncszínház, valamint György Laci énekes is fellép. Természetesen
Az esemény részletes programja a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ Facebook-oldalán érhető el.
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