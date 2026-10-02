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Mézlovagok és mézek seregszemléje Gyergyószentmiklóson

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Több mint 110 versenyző 280 mézmintával nevezett az Nektária Székelyföldi Mézversenyre. A rendezvény ünnepi napján, október 3-án mézlovagrendek felvonulása, kézművesvásár, néptánc és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket Gyergyószentmiklóson.

Gergely Imre

2026. október 02., 09:122026. október 02., 09:12

Mézlovagok látványos felvonulásával kezdődik szombaton az ötödik alkalommal sorra kerülő Nektária Székelyföldi Mézverseny ünnepi napja Gyergyószentmiklóson. A székelyföldi lovagrendek képviselői mellett magyarországi mézlovagok is érkeznek a városba, hogy részt vegyenek az eseményen.

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Amint az eseményt felvezető sajtótájékoztatón elhangzott,

az idei versenyre több mint 110 méhész nevezett 280 mézmintával.

A szervezők szerint a minták a mézek széles választékát képviselik: a repceméztől a napraforgómézen át egészen a havasi mézekig számos különlegességet kóstolhat és értékelhet a minősítő zsűri. A Szent István-templomban ünnepi szentmisét tartanak, amelynek keretében új mézlovagok avatására is sor kerül.

A rendezvény nemcsak a méhészeknek és a mézlovagrendeknek szól: a város főterén 10 és 18 óra között kézművesvásárek, gyermekfoglalkozások és családi programok teszik teljessé a kínálatot. A színpadon délután a Brill Dance, Ferencz Panka és Kari Orsolya népdalénekesek, a Hargita Székely Néptáncszínház, valamint György Laci énekes is fellép. Természetesen

mézvásár is lesz, ahol több százféle termékből lehet választani.

Az esemény részletes programja a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ Facebook-oldalán érhető el.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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