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Csípős reggel: mínusz 5 fok alá hűlt a levegő Csíkszeredában

• Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

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Az idei ősz legalacsonyabb hőmérsékletét mérték péntekre virradóan Csíkszeredában. Hargita megye székhelyén mínusz 5,8 Celsius-fokig hűlt a levegő, ami nemcsak Székelyföldön, hanem országos szinten is rekordnak számít.

Székelyhon

2026. október 02., 09:422026. október 02., 09:42

2026. október 02., 10:072026. október 02., 10:07

Az elmúlt éjszakákhoz hasonlóan, péntekre virradóan is fagypont alá csökkent a hőmérséklet Székelyföld legnagyobb részén, a legalacsonyabb értéket pedig ezúttal is Csíkszeredában mérték. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint

Hargita megye székhelyén mínusz 5,8 fokig hűlt a levegő az éjszakai órákban.

Csípősen indult a reggel Hargita és Kovászna megye többi településén is: Gyergyóalfaluban mínusz 2,8, Maroshévízen mínusz, Bodzafordulón mínusz 4 fokot regisztráltak a mérőműszerek. Sepsiszentgyörgyön 0, Kézdivásárhelyen mínusz 1,5 fokig hűlt a levegő.

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A székelyföldi városok közül csupán Marosvásárhelyen (0,6) és Székelyudvarhelyen (0,3) nem fagyott az éjszaka. Udvarhelyszék és Csíkszék központja között így több mint 6 fokos hőmérsékleti különbség alakult ki.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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