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Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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A Hargita megyei rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtökön este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.

Székelyhon

2026. október 02., 09:492026. október 02., 09:49

2026. október 02., 10:352026. október 02., 10:35

A Hargita megyei rendőrség sajtóirodája a Székelyhon érdeklődésére elmondta, október 1-jén, 21.58 körül a csíkszeredai rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették arról, hogy a 125-ös megyei úton, Csíkdánfalva község területén közúti baleset történt, és

az érintett gépkocsi vezetője elhagyta a baleset helyszínét.

A helyszíni vizsgálatok során a rendőrök megállapították, hogy egy személygépkocsi Csíkkarcfalva irányából Csíkdánfalva felé közlekedett, amikor áttért az ellenkező menetirányú sávba, és

elütött egy 21 éves, dánfalvi fiatal nőt, aki az úttesten gyalogolt.

A balesetet követően a gépkocsi vezetője elhagyta a helyszínt.

A helyszínre érkező egészségügyi személyzet már nem tudott segíteni az áldozaton,

csak a halálát tudták megállapítani.

A baleset pillanatában az áldozat két másik gyalogossal volt együtt, ők azonban nem szorultak orvosi ellátásra. Egyiküket a helyszínen megvizsgálták, de nem szállították kórházba.

A rendőrség folytatja a nyomozást a gépkocsi vezetőjének azonosítása, valamint a baleset valamennyi körülményének tisztázása érdekében. A hatóságok megteszik a szükséges jogi intézkedéseket.

Frissítés

Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője a Székelyhonnak elmondta: három mentőautóval szálltak ki a baleset helyszínére, de a 21 éves áldozaton sajnálatos módon már nem tudtak segíteni. A szakemberek megvizsgáltak egy vállsérülést szenvedett 56 éves nőt és egy derékfájdalomra panaszkodó 37 éves nőt, akik visszautasították a kórházba szállítást.

Frissítés

A tragikus baleset áldozata Bőjte Barbara, a Csík Terület Ifjúsági Tanácsa alelnöke – derül ki az ifjúsági szervezet Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből. „Nemcsak egy barátot, hanem egy olyan embert veszítettünk el, aki szívvel-lélekkel hitt a közösség erejében, és aki idejével, energiájával és elhivatottságával nap mint nap tett azért, hogy valami maradandót alkossunk” – írják a megemlékezésben.

Csíkszék Baleset Tragédia Csíkdánfalva
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