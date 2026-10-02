Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve

A Hargita megyei rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtökön este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.

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A Hargita megyei rendőrség sajtóirodája a Székelyhon érdeklődésére elmondta, október 1-jén, 21.58 körül a csíkszeredai rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették arról, hogy a 125-ös megyei úton, Csíkdánfalva község területén közúti baleset történt, és

A helyszíni vizsgálatok során a rendőrök megállapították, hogy egy személygépkocsi Csíkkarcfalva irányából Csíkdánfalva felé közlekedett, amikor áttért az ellenkező menetirányú sávba, és

elütött egy 21 éves, dánfalvi fiatal nőt, aki az úttesten gyalogolt.

A helyszínre érkező egészségügyi személyzet már nem tudott segíteni az áldozaton,

A balesetet követően a gépkocsi vezetője elhagyta a helyszínt.

A baleset pillanatában az áldozat két másik gyalogossal volt együtt, ők azonban nem szorultak orvosi ellátásra. Egyiküket a helyszínen megvizsgálták, de nem szállították kórházba.

A rendőrség folytatja a nyomozást a gépkocsi vezetőjének azonosítása, valamint a baleset valamennyi körülményének tisztázása érdekében. A hatóságok megteszik a szükséges jogi intézkedéseket.