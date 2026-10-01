Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Transznemű nő jött Franciaországból Bukarestbe, és ami itt történt vele, azt a katonai ügyészség vizsgálja

Szivárványos szimbólumok Romániában. Csendőrök biztosítanak egy Pride-rendezvényt Nagyváradon • Fotó: Alexandru Nițescu

Szivárványos szimbólumok Romániában. Csendőrök biztosítanak egy Pride-rendezvényt Nagyváradon

Fotó: Alexandru Nițescu

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A bukaresti katonai ügyészség őrizetbe vett egy fővárosi csendőrt szolgálati eljárásban elkövetett bántalmazás miatt, miután egy Bukarestbe látogató francia transznemű nő júniusban feljelentést tett, hogy a rendőrőrsön bántalmazták.

Székelyhon

2026. október 01., 21:462026. október 01., 21:46

2026. október 01., 21:502026. október 01., 21:50

A 34 éves, Franciaországból érkezett transznemű nő fizikai sérüléseket szenvedett, amely miatt két-három nap gyógykezelésre szorult, és a bántalmazás részben az áldozat szexuális irányultsága miatt történt – közölte a katonai ügyészség.

Hirdetés

A romániai bíróságok portálján közzétett határozat szerint a bukaresti katonai törvényszék elutasította az ügyészek kérését, hogy Iancu Marian csendőrt előzetes letartóztatásba helyezzék – írja az Agerpres hírügynökség.

Az ACCEPT Egyesület csütörtöki közleményében hangsúlyozta, hogy

ez az első alkalom Romániában, amikor egy rendvédelmi szerv által LGBTQIA+ személy ellen elkövetett bántalmazást kivizsgálnak.

Az ACCEPT szerint a Bellehaze nevű francia transznemű digitális tartalomkészítő júniusban érkezett Bukarestbe, hogy részt vegyen egy rendezvényen. Az egyik városban töltött este után egy ismeretlen férfi szobájában ébredt fel, anélkül, hogy pontosan emlékezett volna arra, hogyan került oda. Rájött, hogy elkábították és szexuálisan bántalmazták. Önvédelmi reakciója nyomán őrizetbe vették, a rendőrőrsön pedig megverték és számos transzfób sértéssel illették.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Újabb három veszettséggóc, három másik településen
Októbertől a személyautónk Euro-besorolása is számít az útadónál
Hétközi kupameccseket játszottak az Udvarhely körzeti fociklubok
Embert ölt a medve az egyik erdélyi településen
Pályán a portugálok és a németek, újabb forduló rajtol a Nemzetek Ligájában – a csütörtöki sportműsor
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Újabb három veszettséggóc, három másik településen
Székelyhon

Újabb három veszettséggóc, három másik településen
Októbertől a személyautónk Euro-besorolása is számít az útadónál
Székelyhon

Októbertől a személyautónk Euro-besorolása is számít az útadónál
Hétközi kupameccseket játszottak az Udvarhely körzeti fociklubok
Székely Sport

Hétközi kupameccseket játszottak az Udvarhely körzeti fociklubok
Embert ölt a medve az egyik erdélyi településen
Krónika

Embert ölt a medve az egyik erdélyi településen
Pályán a portugálok és a németek, újabb forduló rajtol a Nemzetek Ligájában – a csütörtöki sportműsor
Székely Sport

Pályán a portugálok és a németek, újabb forduló rajtol a Nemzetek Ligájában – a csütörtöki sportműsor
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 01., csütörtök

Mindannyian meghaltak a járműben, amelyet elgázolt egy személyvonat

Egy haszongépjárműnek ütközött egy személyvonat csütörtök délután Galac megye északi részén. Az autóban négyen utaztak, mindannyian életüket veszítették.

Mindannyian meghaltak a járműben, amelyet elgázolt egy személyvonat
Mindannyian meghaltak a járműben, amelyet elgázolt egy személyvonat
2026. október 01., csütörtök

Mindannyian meghaltak a járműben, amelyet elgázolt egy személyvonat
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

Súlyosan megsérült egy gyermek, miután egy betonpózna kilapította az autó hátsó részét

Súlyos baleset történt csütörtök délután Aranyosgyéresen, ahol egy személygépkocsi egy betonoszlopnak ütközött. Két embert, köztük egy gyermeket kórházba szállítottak. A hétéves fiúhoz, aki nagyon súlyos állapotban van, SMURD-helikoptert riasztottak.

Súlyosan megsérült egy gyermek, miután egy betonpózna kilapította az autó hátsó részét
Súlyosan megsérült egy gyermek, miután egy betonpózna kilapította az autó hátsó részét
2026. október 01., csütörtök

Súlyosan megsérült egy gyermek, miután egy betonpózna kilapította az autó hátsó részét
2026. október 01., csütörtök

Zuhanórepülésben a lej a politikai válság miatt

Újabb mélypontra csökkent a lej az euróval szemben csütörtök délután a politikai válság elhúzódása miatt. Egy nappal a Mureșan-kormány parlamenti elutasítása után az árfolyam az 5,34 lejt is elérte a bankközi devizapiacon.

Zuhanórepülésben a lej a politikai válság miatt
Zuhanórepülésben a lej a politikai válság miatt
2026. október 01., csütörtök

Zuhanórepülésben a lej a politikai válság miatt
2026. október 01., csütörtök

Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére

A kormány csütörtökön elfogadott határozatával meghosszabbította 2027. március 25-éig a határidőt, ameddig a vállalatok frissíthetik a tevékenységi (CAEN) kódjaikat – jelentette be Irineu Darău ügyvivő gazdasági és vállalkozásokért felelős miniszter.

Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére
Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére
2026. október 01., csütörtök

Haladékot kaptak a cégek a CAEN-kódok frissítésére
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

A mezőn támadt rá a medve, belehalt sérüléseibe a Brassó megyei férfi

Meghalt egy 55 éves férfi, miután a Brassó megyei Kucsuláta (Cuciulata) település közelében, egy mezőn rátámadt és súlyos sérüléseket okozott neki egy medve.

A mezőn támadt rá a medve, belehalt sérüléseibe a Brassó megyei férfi
A mezőn támadt rá a medve, belehalt sérüléseibe a Brassó megyei férfi
2026. október 01., csütörtök

A mezőn támadt rá a medve, belehalt sérüléseibe a Brassó megyei férfi
2026. október 01., csütörtök

Óriásdaru érkezik az épülő marosvásárhelyi mélygarázshoz

Érkezik az óriásdaru a marosvásárhelyi mélygarázs építéséhez, ahol már a szintek öntésére készülnek. A 292 férőhelyes parkolóház munkatelepen a földkiemelés nagy része befejeződött, a gödör egy részén pedig már a szigetelés is látható.

Óriásdaru érkezik az épülő marosvásárhelyi mélygarázshoz
Óriásdaru érkezik az épülő marosvásárhelyi mélygarázshoz
2026. október 01., csütörtök

Óriásdaru érkezik az épülő marosvásárhelyi mélygarázshoz
2026. október 01., csütörtök

Júniustól 117 megbetegedést okozott a nyugat-nílusi vírus Romániában; hét fertőzött életét vesztette

Idén június 3-tól szeptember 30-ig 117 megbetegedést okozott Romániában a nyugat-nílusi vírus, 105 igazolt és 12 valószínűsíthető esetet jegyeztek – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Júniustól 117 megbetegedést okozott a nyugat-nílusi vírus Romániában; hét fertőzött életét vesztette
Júniustól 117 megbetegedést okozott a nyugat-nílusi vírus Romániában; hét fertőzött életét vesztette
2026. október 01., csütörtök

Júniustól 117 megbetegedést okozott a nyugat-nílusi vírus Romániában; hét fertőzött életét vesztette
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a bíróság

Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája – közölte csütörtökön a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a bíróság
Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a bíróság
2026. október 01., csütörtök

Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a bíróság
2026. október 01., csütörtök

A Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Zsuzsanna-díját kapta meg Sepsiszéki Nagy Balázs

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozatai idén is díjazták a magyar szellemi élet kiemelkedő egyéniségeit. A díjátadót 2026. szeptember 30-án tartották az MMA székházában, a Pesti Vigadóban.

A Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Zsuzsanna-díját kapta meg Sepsiszéki Nagy Balázs
A Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Zsuzsanna-díját kapta meg Sepsiszéki Nagy Balázs
2026. október 01., csütörtök

A Magyar Művészeti Akadémia Erdélyi Zsuzsanna-díját kapta meg Sepsiszéki Nagy Balázs
2026. október 01., csütörtök

Ittasan, jogosítvány nélkül autózott éjjel, a rendőrök kiszűrték

Csütörtökön éjjel 1 órakor szűrtek ki a forgalomból egy kányádi sofőrt a székelyudvarhelyi rendőrök, aki ittasan, jogosítvány nélkül vezetett.

Ittasan, jogosítvány nélkül autózott éjjel, a rendőrök kiszűrték
Ittasan, jogosítvány nélkül autózott éjjel, a rendőrök kiszűrték
2026. október 01., csütörtök

Ittasan, jogosítvány nélkül autózott éjjel, a rendőrök kiszűrték
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!