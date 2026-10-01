Transznemű nő jött Franciaországból Bukarestbe, és ami itt történt vele, azt a katonai ügyészség vizsgálja

A bukaresti katonai ügyészség őrizetbe vett egy fővárosi csendőrt szolgálati eljárásban elkövetett bántalmazás miatt, miután egy Bukarestbe látogató francia transznemű nő júniusban feljelentést tett, hogy a rendőrőrsön bántalmazták.

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A 34 éves, Franciaországból érkezett transznemű nő fizikai sérüléseket szenvedett, amely miatt két-három nap gyógykezelésre szorult, és a bántalmazás részben az áldozat szexuális irányultsága miatt történt – közölte a katonai ügyészség.

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A romániai bíróságok portálján közzétett határozat szerint a bukaresti katonai törvényszék elutasította az ügyészek kérését, hogy Iancu Marian csendőrt előzetes letartóztatásba helyezzék – írja az Agerpres hírügynökség.

Az ACCEPT Egyesület csütörtöki közleményében hangsúlyozta, hogy