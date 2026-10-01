Transznemű nő jött Franciaországból Bukarestbe, és ami itt történt vele, azt a katonai ügyészség vizsgálja

Szivárványos szimbólumok Romániában. Csendőrök biztosítanak egy Pride-rendezvényt Nagyváradon
Fotó: Alexandru Nițescu
A bukaresti katonai ügyészség őrizetbe vett egy fővárosi csendőrt szolgálati eljárásban elkövetett bántalmazás miatt, miután egy Bukarestbe látogató francia transznemű nő júniusban feljelentést tett, hogy a rendőrőrsön bántalmazták.
2026. október 01., 21:462026. október 01., 21:46
2026. október 01., 21:502026. október 01., 21:50
A 34 éves, Franciaországból érkezett transznemű nő fizikai sérüléseket szenvedett, amely miatt két-három nap gyógykezelésre szorult, és a bántalmazás részben az áldozat szexuális irányultsága miatt történt – közölte a katonai ügyészség.
A romániai bíróságok portálján közzétett határozat szerint a bukaresti katonai törvényszék elutasította az ügyészek kérését, hogy Iancu Marian csendőrt előzetes letartóztatásba helyezzék – írja az Agerpres hírügynökség.
Az ACCEPT Egyesület csütörtöki közleményében hangsúlyozta, hogy
Az ACCEPT szerint a Bellehaze nevű francia transznemű digitális tartalomkészítő júniusban érkezett Bukarestbe, hogy részt vegyen egy rendezvényen. Az egyik városban töltött este után egy ismeretlen férfi szobájában ébredt fel, anélkül, hogy pontosan emlékezett volna arra, hogyan került oda. Rájött, hogy elkábították és szexuálisan bántalmazták. Önvédelmi reakciója nyomán őrizetbe vették, a rendőrőrsön pedig megverték és számos transzfób sértéssel illették.
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