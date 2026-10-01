Annyi széna termett, hogy még exportra is jutott Székelyföldről

Leszámítva a hegyvidéki területeket, bőséges volt a szénatermés, még Magyarországra is jut belőle
Fotó: Farkas Tamás
Ritka jó mezőgazdasági évet zárhatnak a székelyföldi gazdák a szénatermés szempontjából, a szálas takarmányból még Magyarországra is jutott. Vannak gazdák azonban, akik inkább tartalékolnak, hogy kivédjék jövőre az esetleges aszályos időket.
Hosszú évek óta nem volt ennyire jó mezőgazdasági szempontból az év, mint idén Székelyföldön – vélte Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke. Mint mondta,
A megfelelő mennyiségű és jó minőségű takarmány különösen fontos Hargita, Maros és Kovászna megyében, ahol jelentős az állattenyésztés.
Becze István szerint idén a gazdák jól időzítették a szénakészítést, így megfelelő minőségű takarmányt tudtak betakarítani.
„Ritka jó év volt ilyen tekintetben” – fogalmazott, hozzátéve, hogy
Fotó: Kozán István
A jó termésnek piaci hatása is volt. A gazdaszervezet elnöke szerint a korábbi években egy nagy méretű körbálát akár 100–120 lejért is meg lehetett vásárolni, idén azonban 150 lej körül kezdődtek az árak. A kereslet rá Magyarországon is megnőtt,
Hozzátette, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nagy része meglehetősen jó áron talált gazdára. A gazdaszervezet a magyarországi kézműves sajtkészítő egyesület számára biztosított takarmányt több szállítmánnyal.
Fotó: Borbély Fanni
Azt is elmondta, hogy a gazdaszervezetet a Magyar Agrárkamara is megkereste, hogy mérjék fel, mekkora szálastakarmány-tartalékok vannak még Székelyföldön. „Több kamionnyi áru van, amit azonnal lehetne szállítani” – fogalmazott. Az egyesület vezetője azonban rámutatott, hogy
A tartalék képzése legalább ilyen fontos, hiszen egy újabb száraz esztendő komoly takarmányhiányt okozhat. Ráadásul vannak gazdák, akik inkább kivárnak, és tavasszal értékesítik a takarmányt.
A gazdaszervezetek elnöke fontosnak tartaná hosszabb távon, hogy az öntözési és vízgazdálkodási lehetőségeket is felmérjék és kiépítsék, hogy egy kedvezőtlenebb időjárású évben kevésbé legyenek kiszolgáltatva az időjárásnak.
Fotó: Borbély Fanni
Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője elmondta, hogy Hargita megyében is érezni már az elmúlt évek csapadékhiányát, főként a hegyvidéki területeken. Ez
Idén a kedvezőbb adottságú területeken a szálastakarmány hozama elérte az 5–6 tonna szárazanyagot hektáronként, míg a szárazság által jobban érintett hegyvidéki területeken csupán 1–2 tonnát takarítottak be. Elmondása szerint tavaly is hasonló mennyiségeket gyűjtöttek be a gazdák.
Tőle tudjuk, hogy a megyében mintegy 320 ezer hektár gyepterület van, azonban többen szántóföldként nyilvántartott területeken is takarmányt termesztenek.
Fotó: Tuchiluș Alex
Romfeld Zsolt adatai szerint a megyében egyes területeken 30–40 tonnás átlagtermést tudnak betakarítani a gazdák hektáronként a silókukoricából. Ez a szarvasmarhatartók számára fontos takarmány, és költséghatékonyabb lehet, mint a szálastakarmány. A Magyarországra történő takarmányexport kapcsán azonban Romfeld óvatosabban fogalmazott: szerinte valóban voltak olyan eladók, akik a magyar piacon értékesítettek, de Hargita megyei szinten nem beszélhetünk számottevő mennyiségről.
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