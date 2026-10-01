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Annyi széna termett, hogy még exportra is jutott Székelyföldről

Leszámítva a hegyvidéki területeket, bőséges volt a szénatermés, még Magyarországra is jut belőle • Fotó: Farkas Tamás

Leszámítva a hegyvidéki területeket, bőséges volt a szénatermés, még Magyarországra is jut belőle

Fotó: Farkas Tamás

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Ritka jó mezőgazdasági évet zárhatnak a székelyföldi gazdák a szénatermés szempontjából, a szálas takarmányból még Magyarországra is jutott. Vannak gazdák azonban, akik inkább tartalékolnak, hogy kivédjék jövőre az esetleges aszályos időket.

Barabás Hajnal

2026. október 01., 21:022026. október 01., 21:02

Hosszú évek óta nem volt ennyire jó mezőgazdasági szempontból az év, mint idén Székelyföldön – vélte Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke. Mint mondta,

az előnyös időjárás elsősorban az állattenyésztőknek kedvezett, de a növénytermesztők számára is jó mezőgazdasági év alakult.

A megfelelő mennyiségű és jó minőségű takarmány különösen fontos Hargita, Maros és Kovászna megyében, ahol jelentős az állattenyésztés.

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Becze István szerint idén a gazdák jól időzítették a szénakészítést, így megfelelő minőségű takarmányt tudtak betakarítani.

„Ritka jó év volt ilyen tekintetben” – fogalmazott, hozzátéve, hogy

mindössze az üzemanyag árának jelentős növekedése tudott rontani a helyzeten.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

A jó termésnek piaci hatása is volt. A gazdaszervezet elnöke szerint a korábbi években egy nagy méretű körbálát akár 100–120 lejért is meg lehetett vásárolni, idén azonban 150 lej körül kezdődtek az árak. A kereslet rá Magyarországon is megnőtt,

elég sok takarmánnyal tudták a székelyföldi gazdák a magyar gazdákat segíteni.

Hozzátette, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nagy része meglehetősen jó áron talált gazdára. A gazdaszervezet a magyarországi kézműves sajtkészítő egyesület számára biztosított takarmányt több szállítmánnyal.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Azt is elmondta, hogy a gazdaszervezetet a Magyar Agrárkamara is megkereste, hogy mérjék fel, mekkora szálastakarmány-tartalékok vannak még Székelyföldön. „Több kamionnyi áru van, amit azonnal lehetne szállítani” – fogalmazott. Az egyesület vezetője azonban rámutatott, hogy

a székelyföldi gazdáknak nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy minden rendelkezésre álló takarmányt értékesítsenek.

A tartalék képzése legalább ilyen fontos, hiszen egy újabb száraz esztendő komoly takarmányhiányt okozhat. Ráadásul vannak gazdák, akik inkább kivárnak, és tavasszal értékesítik a takarmányt.

A gazdaszervezetek elnöke fontosnak tartaná hosszabb távon, hogy az öntözési és vízgazdálkodási lehetőségeket is felmérjék és kiépítsék, hogy egy kedvezőtlenebb időjárású évben kevésbé legyenek kiszolgáltatva az időjárásnak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Érezni lehet a csapadékhiányt Hargita megyében is

Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője elmondta, hogy Hargita megyében is érezni már az elmúlt évek csapadékhiányát, főként a hegyvidéki területeken. Ez

hosszabb távon a termőképességet is befolyásolhatja.

Idén a kedvezőbb adottságú területeken a szálastakarmány hozama elérte az 5–6 tonna szárazanyagot hektáronként, míg a szárazság által jobban érintett hegyvidéki területeken csupán 1–2 tonnát takarítottak be. Elmondása szerint tavaly is hasonló mennyiségeket gyűjtöttek be a gazdák.

Tőle tudjuk, hogy a megyében mintegy 320 ezer hektár gyepterület van, azonban többen szántóföldként nyilvántartott területeken is takarmányt termesztenek.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A kukoricatermés ugyanakkor az idén még a szálastakarmánynál is kedvezőbben alakult.

Romfeld Zsolt adatai szerint a megyében egyes területeken 30–40 tonnás átlagtermést tudnak betakarítani a gazdák hektáronként a silókukoricából. Ez a szarvasmarhatartók számára fontos takarmány, és költséghatékonyabb lehet, mint a szálastakarmány. A Magyarországra történő takarmányexport kapcsán azonban Romfeld óvatosabban fogalmazott: szerinte valóban voltak olyan eladók, akik a magyar piacon értékesítettek, de Hargita megyei szinten nem beszélhetünk számottevő mennyiségről.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Gazdálkodás
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