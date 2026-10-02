Megvan, melyik ország lehet az Európai Unió 28. tagállama

Az Európai Bizottság támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon, a csatlakozási folyamat lezárásához azonban politikai stabilitásra és széles körű pártközi támogatásra van szükség – jelentette ki Ursula von der Leyen csütörtökön Podgoricában.

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Az RTCG montenegrói közszolgálati média beszámolója szerint az Európai Bizottság elnöke Milojko Spajic miniszterelnökkel folytatott megbeszélését követően méltatta az ország reformeredményeit, különösen a jogállamiság területén elért előrelépést. Hangsúlyozta: azon dolgoznak, hogy az év végéig valamennyi hátralévő tárgyalási fejezetet lezárják.

A maraton utolsó kilométerei mindig a legnehezebbek”

– fogalmazott. A montenegrói belpolitikai válsággal kapcsolatban arra szólította fel a pártokat, hogy segítsék az európai integrációt – írja az MTI.

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Von der Leyen bejelentette: a bizottság hamarosan ütemterveket mutat be a csatlakozási folyamatban legelőrébb tartó tagjelöltek, köztük Montenegró számára. Ezek meghatározzák majd az elvégzendő feladatokat és határidejüket. Hozzátette: