Szinte sértetlenül szállt ki a felborult autóból

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Felborult autójával egy férfi Marosfelfaluban csütörtökön, kevéssel éjfél előtt. A 67 éves járművezető könnyebben sérült, a helyszíni orvosi vizsgálat után elutasította a kórházba szállítást.
A szászrégeni életmentők szálltak ki csütörtökön, kevéssel éjfél előtt Marosfelfaluba, ahonnan balesetet jelentettek. A Maros megyei tűzoltóság sajtóirodájától megtudtuk, hogy egy személygépkocsi lesodródott az úttestről és felborult.
akit a helyszínen megvizsgált az egészségügyi személyzet, a kórházba szállítást azonban elutasította.
Keresik a 35 éves Mátyás Nimródot, aki szeptember 26-ról 27-re virradó éjszaka távozott marosvásárhelyi otthonából, és azóta nem ad életjelet magáról. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a férfi megtalálásához.
Egy kerékpározó gyermekcsoport segítségére kellett sietniük a csendőröknek szerda este Marosvásárhelyen, miután medvével találkoztak a Somostető erdős részén.
Nincs helye a populista ígéreteknek, felelősen kell lezárni az idei évet és csökkenteni kell a hetvenmillió lejes hiányt – nyilatkozta a Székelyhonnak Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki a buszjáratok ritkításáról is beszélt.
Személygépkocsit sodort el egy tehervonat szerda délután Maroskecén. A baleset nyomán a járművezető megsérült, de saját erejéből elhagyta a járművet.
Valódi elhivatottság kell a számtantanári szakmához, hiszen ha valaki elvégzi a matematikaszakot az egyetemen, hamar rájön, hogy sokkal jobban lehet keresni más, matematikai tudást igénylő szakmákkal, mint tanárként a közoktatásban.
Két ember pánikrohamot kapott, miután kigyulladt egy lakóház tetőzete kedd délután, a Marosvásárhely szomszédságában található Udvarfalván.
Lejár szeptember 30-án az éves adóbefizetés második határideje, október elsejétől pedig büntetőkamatot számítanak fel Marosvásárhelyen. A tartozóknak október végétől fizetési felszólítást küldenek, novemberben pedig kényszervégrehajtás is indulhat.
A halállomány és a vízi élővilág védelmében tartottak ellenőrzést a Maros-folyó mintegy 15 kilométeres szakaszán szeptember 27-én. Tíz szabálysértés miatt összesen 3000 lej értékben szabtak ki bírságot.
Azonosították a férfit, akinek a holttestére pénteken találtak rá Marosvásárhelyen, az 1848-as sugárúton lévő, használaton kívüli kazánházban.
Szükségmegoldásként lebontották a marosvásárhelyi Víkendtelepen az ötven méteres olimpiai medence felett levő sátortetőt. Az elképzelések szerint átalakítják a környéket.
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