Tanúként hallgatják ki Bolojant egy korrupciós ügyben

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Bogost zsarolásra való felbujtással és befolyás vásárlásával gyanúsítják ebben az ügyben, mert a nyomozati anyag szerint befolyásos személyekhez fordult, beleértve a központi közigazgatás magasabb köreit is, hogy eltávolítsa tisztségéből a Vaslui megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság (DSVSA) vezetőjét, Mihai Poneát.

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Ugyanebben az ügyben további három személyt őrizetbe vettek vesztegetés, befolyással üzérkedés és zsarolás miatt, két másikat pedig hatósági felügyelet alá helyeztek befolyással üzérkedés, zsarolás, illetve befolyással üzérkedés bűntettében való bűnrészesség gyanújával. Ezek között van Mihai Barbu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Vaslui megyei szervezetének volt elnöke is, akit azzal gyanúsítanak, hogy közreműködött az üzletember találkozóinak megszervezésében.

Továbbá Cristina Trăilă volt kormányfőtitkár-helyettes ellen is vizsgálat folyik az ügyben befolyással üzérkedés gyanúja miatt – ismerteti az Agerpres.