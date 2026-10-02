Tanúként hallgatják ki Bolojant egy korrupciós ügyben

Fotó: Haáz Vince
lie Bolojan ügyvivő miniszterelnök péntek reggel megérkezett a korrupcióellenes ügyészség (DNA) iași-i területi irodájához, ahol kihallgatják a Fănel Bogos Vaslui megyei üzletember korrupciós ügyében.
Bogost zsarolásra való felbujtással és befolyás vásárlásával gyanúsítják ebben az ügyben, mert a nyomozati anyag szerint befolyásos személyekhez fordult, beleértve a központi közigazgatás magasabb köreit is, hogy eltávolítsa tisztségéből a Vaslui megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság (DSVSA) vezetőjét, Mihai Poneát.
Ugyanebben az ügyben további három személyt őrizetbe vettek vesztegetés, befolyással üzérkedés és zsarolás miatt, két másikat pedig hatósági felügyelet alá helyeztek befolyással üzérkedés, zsarolás, illetve befolyással üzérkedés bűntettében való bűnrészesség gyanújával. Ezek között van Mihai Barbu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Vaslui megyei szervezetének volt elnöke is, akit azzal gyanúsítanak, hogy közreműködött az üzletember találkozóinak megszervezésében.
Továbbá Cristina Trăilă volt kormányfőtitkár-helyettes ellen is vizsgálat folyik az ügyben befolyással üzérkedés gyanúja miatt – ismerteti az Agerpres.
Egy drón zuhant le a Tulcea megyei Plauru térségében – közölte péntek reggel a védelmi minisztérium.
Iskolaszüneti nap lesz hétfőn, október 5-én, az oktatás világnapján.
A Szentegyházi Őszi Hadjárat október 2–4. között a 21. kiadásához érkezik, amelyre szeretettel várnak minden hagyományőrzőt.
Az idei ősz legalacsonyabb hőmérsékletét mérték péntekre virradóan Csíkszeredában. Hargita megye székhelyén mínusz 5,8 Celsius-fokig hűlt a levegő, ami nemcsak Székelyföldön, hanem országos szinten is rekordnak számít.
Sepsiszentgyörgy önkormányzata idén is műsorral és koszorúzással emlékezik meg az aradi vértanúkról, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.
A bukaresti katonai ügyészség őrizetbe vett egy fővárosi csendőrt szolgálati eljárásban elkövetett bántalmazás miatt, miután egy Bukarestbe látogató francia transznemű nő júniusban feljelentést tett, hogy a rendőrőrsön bántalmazták.
Egy haszongépjárműnek ütközött egy személyvonat csütörtök délután Galac megye északi részén. Az autóban négyen utaztak, mindannyian életüket veszítették.
Súlyos baleset történt csütörtök délután Aranyosgyéresen, ahol egy személygépkocsi egy betonoszlopnak ütközött. Két embert, köztük egy gyermeket kórházba szállítottak. A hétéves fiúhoz, aki nagyon súlyos állapotban van, SMURD-helikoptert riasztottak.
Újabb mélypontra csökkent a lej az euróval szemben csütörtök délután a politikai válság elhúzódása miatt. Egy nappal a Mureșan-kormány parlamenti elutasítása után az árfolyam az 5,34 lejt is elérte a bankközi devizapiacon.
A kormány csütörtökön elfogadott határozatával meghosszabbította 2027. március 25-éig a határidőt, ameddig a vállalatok frissíthetik a tevékenységi (CAEN) kódjaikat – jelentette be Irineu Darău ügyvivő gazdasági és vállalkozásokért felelős miniszter.
szóljon hozzá!