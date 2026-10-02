Tanítási szünettel ünneplik az oktatás világnapját

Fotó: Csató Andrea
Iskolaszüneti nap lesz hétfőn, október 5-én, az oktatás világnapján.
A kollektív munkaszerződés hivatalos szabadnapot biztosít Romániában a pedagógusoknak ezen a napon, így a tanórák elmaradnak, a diákoknak nem kell iskolába menniük.
Az oktatás világnapját (vagy pedagógusok világnapját) 1994 óta ünneplik minden évben október 5-én az UNESCO kezdeményezésére. Romániában az oktatás világnapját 2013 óta külön ünneplik a tanítók napjától (június 5.) – ismerteti az Agerpres.
Egy drón zuhant le a Tulcea megyei Plauru térségében – közölte péntek reggel a védelmi minisztérium.
lie Bolojan ügyvivő miniszterelnök péntek reggel megérkezett a korrupcióellenes ügyészség (DNA) iași-i területi irodájához, ahol kihallgatják a Fănel Bogos Vaslui megyei üzletember korrupciós ügyében.
A Szentegyházi Őszi Hadjárat október 2–4. között a 21. kiadásához érkezik, amelyre szeretettel várnak minden hagyományőrzőt.
Az idei ősz legalacsonyabb hőmérsékletét mérték péntekre virradóan Csíkszeredában. Hargita megye székhelyén mínusz 5,8 Celsius-fokig hűlt a levegő, ami nemcsak Székelyföldön, hanem országos szinten is rekordnak számít.
Sepsiszentgyörgy önkormányzata idén is műsorral és koszorúzással emlékezik meg az aradi vértanúkról, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.
A bukaresti katonai ügyészség őrizetbe vett egy fővárosi csendőrt szolgálati eljárásban elkövetett bántalmazás miatt, miután egy Bukarestbe látogató francia transznemű nő júniusban feljelentést tett, hogy a rendőrőrsön bántalmazták.
Egy haszongépjárműnek ütközött egy személyvonat csütörtök délután Galac megye északi részén. Az autóban négyen utaztak, mindannyian életüket veszítették.
Súlyos baleset történt csütörtök délután Aranyosgyéresen, ahol egy személygépkocsi egy betonoszlopnak ütközött. Két embert, köztük egy gyermeket kórházba szállítottak. A hétéves fiúhoz, aki nagyon súlyos állapotban van, SMURD-helikoptert riasztottak.
Újabb mélypontra csökkent a lej az euróval szemben csütörtök délután a politikai válság elhúzódása miatt. Egy nappal a Mureșan-kormány parlamenti elutasítása után az árfolyam az 5,34 lejt is elérte a bankközi devizapiacon.
A kormány csütörtökön elfogadott határozatával meghosszabbította 2027. március 25-éig a határidőt, ameddig a vállalatok frissíthetik a tevékenységi (CAEN) kódjaikat – jelentette be Irineu Darău ügyvivő gazdasági és vállalkozásokért felelős miniszter.
szóljon hozzá!