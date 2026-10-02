Tanítási szünettel ünneplik az oktatás világnapját

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A kollektív munkaszerződés hivatalos szabadnapot biztosít Romániában a pedagógusoknak ezen a napon, így a tanórák elmaradnak, a diákoknak nem kell iskolába menniük.

Az oktatás világnapját (vagy pedagógusok világnapját) 1994 óta ünneplik minden évben október 5-én az UNESCO kezdeményezésére. Romániában az oktatás világnapját 2013 óta külön ünneplik a tanítók napjától (június 5.) – ismerteti az Agerpres.