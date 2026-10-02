Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
A csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este halálosan elgázolt egy 21 éves nőt Csíkdánfalván, majd elhagyta a helyszínt.
2026. október 02., 14:102026. október 02., 14:10
2026. október 02., 14:142026. október 02., 14:14
A Hargita megyei rendőrség sajtóirodája pénteken kora délután arról tájékoztatott, hogy az elvégzett operatív intézkedések eredményeként a rendőrök azonosították azt a férfit, akit a csütörtök esti, csíkdánfalvi baleset elkövetésével gyanúsítanak.
A rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtök este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.
A férfit a csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra, a baleset valamennyi körülményének tisztázása, valamint a szükséges jogi intézkedések megtétele érdekében.
Mint beszámoltunk róla, csütörtök este egy gépkocsivezető Csíkdánfalván áthajtott a szembejövő sávra és elgázolt egy 21 éves nőt, aki a helyszínen életét vesztette. Az áldozat két másik gyalogos társaságában volt, akiket a helyszínen megvizsgálták a mentőegységek, de nem szállították kórházba.
A rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtök este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.
Ismét Csíkszeredában mérték az ország legalacsonyabb reggeli hőmérsékletét. Ezúttal is jelentős különbség alakult ki a Hargitai megyeszékhely és a környező települések, de még a magashegyi mérőállomások hőmérséklete között is.
Három személyautót érintő baleset történt az 578-as európai út Csíkszereda és Csíkszentkirály közötti szakaszán szerdán délután. Három ember kórházba került.
Fotovoltaikus park létrehozására pályázik Csíkszereda a Környezetvédelmi Alaphoz. A több mint 21 millió lejes beruházást a majdani ipari park elején valósítanák meg, és elsősorban a város közvilágításának energiaigényét fedeznék vele.
Egy 50 éves, kászonaltízi férfit őrizetbe vettek, miután a rendőrség szerint egy szomszédja kutyájának nyaki sérüléseket okozott egy engedélyköteles, nem halálos fegyverrel. Az állatot meg kellett műteni.
A torzulás témája köré épül a kilencedik Székelyföldi Grafikai Biennálé, amelyet szerdán nyitnak meg a csíkszeredai Mikó-várban. A rendezvényhez kapcsolódóan az Egy és sokszoros című kiállítás is megnyílik.
Pályázati pénzből újítanák fel a Csík Területi RMDSZ csíkszeredai székházát, és turisztikai irodává alakítanák át. A felújítást már 2022-ben tervbe vették, akkor 2,5 millió lejre becsülték annak értékét, az aktualizált költsége 7,1 millió lej.
Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos.
Töltik lágyított vízzel a csíkszeredai távhőrendszert, a tömbházakban pedig várhatóan jövő hét elején indul a fűtés. A szolgáltatást a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja a Goscom Rt.
Egy órán át garázdálkodott egy ismeretlen elkövető a csíkzsögödi MCRacing autóbontó udvarán: autószállítókat tört össze, járműveket rongált meg, áttörte a kerítést, majd egy forgalomból kivont autóval hajtott el.