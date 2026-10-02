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Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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A csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este halálosan elgázolt egy 21 éves nőt Csíkdánfalván, majd elhagyta a helyszínt.

Simon Virág

2026. október 02., 14:102026. október 02., 14:10

2026. október 02., 14:142026. október 02., 14:14

A Hargita megyei rendőrség sajtóirodája pénteken kora délután arról tájékoztatott, hogy az elvégzett operatív intézkedések eredményeként a rendőrök azonosították azt a férfit, akit a csütörtök esti, csíkdánfalvi baleset elkövetésével gyanúsítanak.

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A rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtök este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.

A férfit a csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra, a baleset valamennyi körülményének tisztázása, valamint a szükséges jogi intézkedések megtétele érdekében.

Mint beszámoltunk róla, csütörtök este egy gépkocsivezető Csíkdánfalván áthajtott a szembejövő sávra és elgázolt egy 21 éves nőt, aki a helyszínen életét vesztette. Az áldozat két másik gyalogos társaságában volt, akiket a helyszínen megvizsgálták a mentőegységek, de nem szállították kórházba.

Csíkszék Közlekedés Rendőrség Tragédia
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