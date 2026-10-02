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Ünnepelt az erdélyi magyar akadémiai közösség – negyedszázada nyitotta meg kapuit a Sapientia-EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem huszonöt évvel ezelőtt, október 3-án nyitotta meg kapuit. Egyházi és közéleti személyek, illetve a helyi és Kárpát-medencei egyetemek képviselői is eljöttek a pénteki közös ünnepre.

Hajnal Csilla

2026. október 02., 15:312026. október 02., 15:31

2026. október 02., 16:022026. október 02., 16:02

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem huszonöt évvel ezelőtt, október 3-án nyitotta meg kapuit. Egyházi és közéleti személyek, illetve a helyi és Kárpát-medencei egyetemek képviselői is eljöttek a pénteki közös ünnepre.

Hajnal Csilla

2026. október 02., 15:312026. október 02., 15:31

2026. október 02., 16:022026. október 02., 16:02

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A magyar himnusz felcsendülésével nyitották meg péntek délben a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán az Egyetem Napja rendezvényt, amelyen a hazai történelmi egyházak vezetői, az RMDSZ szövetségi elnöke, közéleti személyek, illetve több magyarországi, továbbá kárpátaljai, újvidéki és természetesen erdélyi egyetem képviselői is résztvettek.

A jelenlegi magyar kormány is biztosította támogatásáról

A Sapientia EMTE rektora, Tonk Márton nyitotta meg a köszöntők sorát, és arra a kérdésre kereste a választ, mit nyújtott az egyetem az elmúlt huszonöt évben. Hangsúlyozta egyebek mellett, hogy

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a Sapientia a romániai magyar nyelven tanuló fiatalok egynegyede számára biztosít felsőoktatási továbbtanulási lehetőséget,

Erdélyre kiterjedő hálózatos egyetemet négy karral, 36 alapképzéssel, 15 mesterszintű szakkal, valamint egy doktori iskolával.

Tonk Márton, a Sapientia-EMTE rektora • Fotó: Haáz Vince

Tonk Márton, a Sapientia-EMTE rektora

Fotó: Haáz Vince

Továbbá a rangsorban Románia mintegy száz jegyzett egyeteme közül 25 év működés után a huszadik helyen álló egyetemet, olyan szakterületekkel, amelyekkel

az ország tudományos élvonalába tartozik.

A rektor többek között Magyarország mindenkori kormányának is megköszönte, hogy az elmúlt 25 évben kisebbség-stratégiai ügyként támogatta a Sapientiát, amelyről a jelenlegi kormány miniszterelnöke nemrég levélben is biztosította az erdélyi magyar egyetemet.

A magyar világ egy darabja

Kató Béla, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnöke az erőt adó folytonosság tudatát emelte ki felszólalásában.

Idézet
Azt szeretném, hogy Erdélyben a magyar világnak egy darabja megmaradjon.

Ezt a akarják a történelmi egyházak alapító püspökei, de ezt akarja a hazai politikai képviseletünk, a mindenkori magyar kormány, persze a menni vagy maradni kérdése nagyon nehéz emberi döntés” – fejtette ki a kuratóriumi elnök, aki éppen ezért a teljes önálló magyar iskolahálózat – bölcsődétől egyetemig – kiépítésének fontosságát hangsúlyozta.

Kató Béla, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnöke • Fotó: Haáz Vince

Kató Béla, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnöke

Fotó: Haáz Vince

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke arról beszélt, hogy a mai egyetemi hallgatók már

olyan Erdélybe születtek, amelynek természetes, hogy van magyar egyeteme, de ez nem volt mindig így.

A politikus hozzátette, rajtunk múlik, hogy milyen lesz a holnap Erdélye: lesz még itt Tündérkert vagy csak zárt osztály? Utalva arra, hogy véleménye szerinta mai magyar közbeszéd rémes állapotban van, és a román sincs jobb állapotban, hiszen az érvek megvitatásának helyét átvette a megbélyegzés és a gyülölködés, éppen ezért olyan fontos az egyetem, ahol a kritikus gondolkodást elsajátíthatják.

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke • Fotó: Haáz Vince

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke

Fotó: Haáz Vince

Az ünnep házigazdájaként Domokos József, a Marosvásárhelyi Kar dékánja úgy fogalmazott,

25 év alatt az egyetem bebizonyította létjogosultságát.

A dékán megemlítette azt is, hogy a Marosvásárhelyi Kar 21 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, és 2005-ben költözhetett ki a városközpontból a koronkai kampuszba.

Domokos József, a Sapientia Marosvásárhelyi Karának dékánja • Fotó: Haáz Vince

Domokos József, a Sapientia Marosvásárhelyi Karának dékánja

Fotó: Haáz Vince

Továbbá átadták a Sapientia EMTE-emlékérmet, emeritus professzori címeket és Kiváló Kutatói-díjat nyújtottak át az oktatóknak, továbbá rektori dicséretben részesültek az oktatók és az adminisztratív területen dolgozó munkatársak. Az ünnepség végén pedig felavattak egy 1977-ben faragott hatalmas székelykaput is, amelyet az egyetem előtti zöld övezetben állítottak fel.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az eseményt a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenészeiből álló Neumarkt Brass Quintet előadása tette emlékezetesebbé • Fotó: Haáz Vince

Az eseményt a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenészeiből álló Neumarkt Brass Quintet előadása tette emlékezetesebbé

Fotó: Haáz Vince

Székelykapu jelzi a Marosvásárhelyi Sapientia előtti parkban, hogy hová érkezett a látogató • Fotó: Haáz Vince

Székelykapu jelzi a Marosvásárhelyi Sapientia előtti parkban, hogy hová érkezett a látogató

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Oktatás Sapientia EMTE
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