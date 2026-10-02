Csíksomlyó lesz a Kárpát-medence passiójátszóinak találkozóhelye

Több mint száz résztvevőt várnak október 8–11. között Csíksomlyóra, az első Kárpát-medencei Passió-találkozóra, amely a hagyományőrzés, a közösségépítés és a kulturális kapcsolatok erősítését szolgálja.

Nagy Lilla 2026. október 02., 15:002026. október 02., 15:00

Csíksomlyón rendezik meg október 8. és 11. között az első Kárpát-medencei Passió-találkozót. Az eseményre Erdélyből, Magyarországról, Ausztriából és Németországból érkeznek passiócsoportok és vendégek. A rendezvény egybeesik a Csíksomlyói Passiócsoport fennállásának 30. évfordulójával, amelyet jubileumi programokkal és egy új kiadvány bemutatásával ünnepelnek. Közösség- és kapcsolatépítés a mottó Svella Adél, a rendezvény kezdeményezője elmondta: a találkozó célja, hogy a Kárpát-medence passiócsoportjai megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek és megerősítsék közös értékeiket. Hirdetés

A találkozó szeretne egy hidat létrehozni a passiócsoportok között, és reméljük, hogy ennek a kezdeményezésnek folytatása is lesz

– fogalmazott. A szervezők szerint az esemény lehetőséget teremt arra is, hogy a résztvevők kapcsolatba kerüljenek az Europassio nemzetközi szervezettel, amely több mint 80 európai passiójátékot fog össze.

Többek között új kiadvány bemutatásával ünnepelnek Fotó: Borbély Fanni

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere hangsúlyozta: a passiójáték három évtizede meghatározó kulturális és közösségi értéket képvisel a térségben. „Látszott akkor is, hogy

ez a mi világunk európai léptékben is mekkora értéket jelent és teremt”

– mondta a városvezető, aki szerint a találkozó új dimenziót nyit a Kárpát-medencei együttműködésben.

Svella Adél, a Csíksomlyói passió rendezője Fotó: Borbély Fanni

Zonda Erika, Hargita Megye Tanácsának képviseletében kiemelte, hogy a rendezvény nemcsak vallási és kulturális szempontból jelentős, de lehetőséget kínál a helyi értékek bemutatására és a közösségi kapcsolatok erősítésére is. A megyei önkormányzat a szállásköltségekhez, kulturális programokhoz és a jubileumi kiadvány megjelentetéséhez is hozzájárul. Nyilvános programok is várják az érdeklődőket A négynapos rendezvényen szakmai és közösségi programok egyaránt helyet kapnak. A résztvevők bemutatkozó találkozókon, előadásokon, szakrális sétán és közös műhelymunkán vesznek részt.

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere Fotó: Borbély Fanni

Október 10-én a nagyközönség számára is nyitott programokkal készülnek a szervezők: bemutatják a Csíksomlyói Passió harmincéves történetét feldolgozó kötetet, este pedig a csíksomlyói csoport előadja a passiójátékot a templomkertben. Hagyományból jövő Bartolf Hedvig, a jubileumi kötet szerkesztője szerint

a magyar nyelvterületen eddig nem szerveztek hasonló találkozót.

„Talán ideje most már, hogy a magyar nyelvterületen is elinduljon ez” – fogalmazott. A szervezők bíznak abban, hogy az első találkozó hagyományt teremt, és a jövőben más helyszíneken is folytatódik a Kárpát-medence passióközösségeit összekötő kezdeményezés.

Zonda Erika, Hargita Megye Tanácsának ügyvezető igazgatója Fotó: Borbély Fanni

Bartolf Hedvig, a jubileumi kötet szerkesztője Fotó: Borbély Fanni

Az első Kárpát-medencei Passió-találkozót október 8–11. között rendezik meg Fotó: Borbély Fanni