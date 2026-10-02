Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csíksomlyó lesz a Kárpát-medence passiójátszóinak találkozóhelye

csíksomlyó, passió, europassio, Csíksomlyói Passió

Szőcs István igazgató szerint értékteremtő tevékenységet végeznek a találkozó megszervezésével

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több mint száz résztvevőt várnak október 8–11. között Csíksomlyóra, az első Kárpát-medencei Passió-találkozóra, amely a hagyományőrzés, a közösségépítés és a kulturális kapcsolatok erősítését szolgálja.

Nagy Lilla

2026. október 02., 15:002026. október 02., 15:00

Csíksomlyón rendezik meg október 8. és 11. között az első Kárpát-medencei Passió-találkozót. Az eseményre Erdélyből, Magyarországról, Ausztriából és Németországból érkeznek passiócsoportok és vendégek. A rendezvény egybeesik a Csíksomlyói Passiócsoport fennállásának 30. évfordulójával, amelyet jubileumi programokkal és egy új kiadvány bemutatásával ünnepelnek.

Közösség- és kapcsolatépítés a mottó

Svella Adél, a rendezvény kezdeményezője elmondta: a találkozó célja, hogy a Kárpát-medence passiócsoportjai megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek és megerősítsék közös értékeiket.

Hirdetés
Idézet
A találkozó szeretne egy hidat létrehozni a passiócsoportok között, és reméljük, hogy ennek a kezdeményezésnek folytatása is lesz

– fogalmazott. A szervezők szerint az esemény lehetőséget teremt arra is, hogy a résztvevők kapcsolatba kerüljenek az Europassio nemzetközi szervezettel, amely több mint 80 európai passiójátékot fog össze.

csíksomlyó, passió, europassio, Csíksomlyói Passió Galéria

Többek között új kiadvány bemutatásával ünnepelnek

Fotó: Borbély Fanni

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere hangsúlyozta: a passiójáték három évtizede meghatározó kulturális és közösségi értéket képvisel a térségben. „Látszott akkor is, hogy

Idézet
ez a mi világunk európai léptékben is mekkora értéket jelent és teremt”

– mondta a városvezető, aki szerint a találkozó új dimenziót nyit a Kárpát-medencei együttműködésben.

csíksomlyó, passió, europassio, Csíksomlyói Passió Galéria

Svella Adél, a Csíksomlyói passió rendezője

Fotó: Borbély Fanni

Zonda Erika, Hargita Megye Tanácsának képviseletében kiemelte, hogy a rendezvény nemcsak vallási és kulturális szempontból jelentős, de lehetőséget kínál a helyi értékek bemutatására és a közösségi kapcsolatok erősítésére is. A megyei önkormányzat a szállásköltségekhez, kulturális programokhoz és a jubileumi kiadvány megjelentetéséhez is hozzájárul.

Nyilvános programok is várják az érdeklődőket

A négynapos rendezvényen szakmai és közösségi programok egyaránt helyet kapnak. A résztvevők bemutatkozó találkozókon, előadásokon, szakrális sétán és közös műhelymunkán vesznek részt.

csíksomlyó, passió, europassio, Csíksomlyói Passió Galéria

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere

Fotó: Borbély Fanni

Október 10-én a nagyközönség számára is nyitott programokkal készülnek a szervezők: bemutatják a Csíksomlyói Passió harmincéves történetét feldolgozó kötetet, este pedig a csíksomlyói csoport előadja a passiójátékot a templomkertben.

Hagyományból jövő

Bartolf Hedvig, a jubileumi kötet szerkesztője szerint

a magyar nyelvterületen eddig nem szerveztek hasonló találkozót.

„Talán ideje most már, hogy a magyar nyelvterületen is elinduljon ez” – fogalmazott. A szervezők bíznak abban, hogy az első találkozó hagyományt teremt, és a jövőben más helyszíneken is folytatódik a Kárpát-medence passióközösségeit összekötő kezdeményezés.

csíksomlyó, passió, europassio, Csíksomlyói Passió Galéria

Zonda Erika, Hargita Megye Tanácsának ügyvezető igazgatója

Fotó: Borbély Fanni

csíksomlyó, passió, europassio, Csíksomlyói Passió Galéria

Bartolf Hedvig, a jubileumi kötet szerkesztője

Fotó: Borbély Fanni

csíksomlyó, passió, europassio, Csíksomlyói Passió Galéria

Az első Kárpát-medencei Passió-találkozót október 8–11. között rendezik meg

Fotó: Borbély Fanni

csíksomlyó, passió, europassio, Csíksomlyói Passió Galéria

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Egyház
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
Mindhárom székely klub ad játékost a hónap csapatába az Erste Ligában
MCC: elhagyta a kolozsvári szállodát, de az erdélyi oktatást nem adná fel a szervezet
Hagi szűkített a kereten, több játékos kimaradt a lengyelek elleni meccsről
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Székelyhon

Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
Székelyhon

Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
Mindhárom székely klub ad játékost a hónap csapatába az Erste Ligában
Székely Sport

Mindhárom székely klub ad játékost a hónap csapatába az Erste Ligában
MCC: elhagyta a kolozsvári szállodát, de az erdélyi oktatást nem adná fel a szervezet
Krónika

MCC: elhagyta a kolozsvári szállodát, de az erdélyi oktatást nem adná fel a szervezet
Hagi szűkített a kereten, több játékos kimaradt a lengyelek elleni meccsről
Székely Sport

Hagi szűkített a kereten, több játékos kimaradt a lengyelek elleni meccsről
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 02., péntek

Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit

A csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este halálosan elgázolt egy 21 éves nőt Csíkdánfalván, majd elhagyta a helyszínt.

Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
2026. október 02., péntek

Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
Hirdetés
2026. október 02., péntek

Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve

A rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtök este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.

Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
2026. október 02., péntek

Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
2026. október 01., csütörtök

Októberi fagyra ébredt Csíkszereda, az országban itt volt a leghidegebb

Ismét Csíkszeredában mérték az ország legalacsonyabb reggeli hőmérsékletét. Ezúttal is jelentős különbség alakult ki a Hargitai megyeszékhely és a környező települések, de még a magashegyi mérőállomások hőmérséklete között is.

Októberi fagyra ébredt Csíkszereda, az országban itt volt a leghidegebb
Októberi fagyra ébredt Csíkszereda, az országban itt volt a leghidegebb
2026. október 01., csütörtök

Októberi fagyra ébredt Csíkszereda, az országban itt volt a leghidegebb
2026. szeptember 30., szerda

Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve

Három személyautót érintő baleset történt az 578-as európai út Csíkszereda és Csíkszentkirály közötti szakaszán szerdán délután. Három ember kórházba került.

Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
2026. szeptember 30., szerda

Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
Hirdetés
2026. szeptember 29., kedd

Napelemparkból biztosítanák a csíkszeredai közvilágítást, így milliókat spórolnának

Fotovoltaikus park létrehozására pályázik Csíkszereda a Környezetvédelmi Alaphoz. A több mint 21 millió lejes beruházást a majdani ipari park elején valósítanák meg, és elsősorban a város közvilágításának energiaigényét fedeznék vele.

Napelemparkból biztosítanák a csíkszeredai közvilágítást, így milliókat spórolnának
Napelemparkból biztosítanák a csíkszeredai közvilágítást, így milliókat spórolnának
2026. szeptember 29., kedd

Napelemparkból biztosítanák a csíkszeredai közvilágítást, így milliókat spórolnának
2026. szeptember 29., kedd

Kutyát sebesített meg fegyverrel, őrizetbe vették a férfit

Egy 50 éves, kászonaltízi férfit őrizetbe vettek, miután a rendőrség szerint egy szomszédja kutyájának nyaki sérüléseket okozott egy engedélyköteles, nem halálos fegyverrel. Az állatot meg kellett műteni.

Kutyát sebesített meg fegyverrel, őrizetbe vették a férfit
Kutyát sebesített meg fegyverrel, őrizetbe vették a férfit
2026. szeptember 29., kedd

Kutyát sebesített meg fegyverrel, őrizetbe vették a férfit
2026. szeptember 29., kedd

Kettős kiállításmegnyitóra készülnek Csíkszeredában

A torzulás témája köré épül a kilencedik Székelyföldi Grafikai Biennálé, amelyet szerdán nyitnak meg a csíkszeredai Mikó-várban. A rendezvényhez kapcsolódóan az Egy és sokszoros című kiállítás is megnyílik.

Kettős kiállításmegnyitóra készülnek Csíkszeredában
Kettős kiállításmegnyitóra készülnek Csíkszeredában
2026. szeptember 29., kedd

Kettős kiállításmegnyitóra készülnek Csíkszeredában
Hirdetés
2026. szeptember 29., kedd

Turisztikai irodává alakítanák a csíkszeredai RMDSZ székházat

Pályázati pénzből újítanák fel a Csík Területi RMDSZ csíkszeredai székházát, és turisztikai irodává alakítanák át. A felújítást már 2022-ben tervbe vették, akkor 2,5 millió lejre becsülték annak értékét, az aktualizált költsége 7,1 millió lej.

Turisztikai irodává alakítanák a csíkszeredai RMDSZ székházat
Turisztikai irodává alakítanák a csíkszeredai RMDSZ székházat
2026. szeptember 29., kedd

Turisztikai irodává alakítanák a csíkszeredai RMDSZ székházat
2026. szeptember 28., hétfő

Megjelent a veszettség Hargita megyében

Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos.

Megjelent a veszettség Hargita megyében
Megjelent a veszettség Hargita megyében
2026. szeptember 28., hétfő

Megjelent a veszettség Hargita megyében
2026. szeptember 26., szombat

Jövő hét elején indulhat a távfűtés Csíkszeredában – már töltik a rendszert

Töltik lágyított vízzel a csíkszeredai távhőrendszert, a tömbházakban pedig várhatóan jövő hét elején indul a fűtés. A szolgáltatást a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja a Goscom Rt.

Jövő hét elején indulhat a távfűtés Csíkszeredában – már töltik a rendszert
Jövő hét elején indulhat a távfűtés Csíkszeredában – már töltik a rendszert
2026. szeptember 26., szombat

Jövő hét elején indulhat a távfűtés Csíkszeredában – már töltik a rendszert
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!