Csíksomlyó lesz a Kárpát-medence passiójátszóinak találkozóhelye

Szőcs István igazgató szerint értékteremtő tevékenységet végeznek a találkozó megszervezésével
Fotó: Borbély Fanni
Több mint száz résztvevőt várnak október 8–11. között Csíksomlyóra, az első Kárpát-medencei Passió-találkozóra, amely a hagyományőrzés, a közösségépítés és a kulturális kapcsolatok erősítését szolgálja.
Csíksomlyón rendezik meg október 8. és 11. között az első Kárpát-medencei Passió-találkozót. Az eseményre Erdélyből, Magyarországról, Ausztriából és Németországból érkeznek passiócsoportok és vendégek. A rendezvény egybeesik a Csíksomlyói Passiócsoport fennállásának 30. évfordulójával, amelyet jubileumi programokkal és egy új kiadvány bemutatásával ünnepelnek.
Svella Adél, a rendezvény kezdeményezője elmondta: a találkozó célja, hogy a Kárpát-medence passiócsoportjai megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek és megerősítsék közös értékeiket.
– fogalmazott. A szervezők szerint az esemény lehetőséget teremt arra is, hogy a résztvevők kapcsolatba kerüljenek az Europassio nemzetközi szervezettel, amely több mint 80 európai passiójátékot fog össze.
Többek között új kiadvány bemutatásával ünnepelnek
Fotó: Borbély Fanni
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere hangsúlyozta: a passiójáték három évtizede meghatározó kulturális és közösségi értéket képvisel a térségben. „Látszott akkor is, hogy
– mondta a városvezető, aki szerint a találkozó új dimenziót nyit a Kárpát-medencei együttműködésben.
Svella Adél, a Csíksomlyói passió rendezője
Fotó: Borbély Fanni
Zonda Erika, Hargita Megye Tanácsának képviseletében kiemelte, hogy a rendezvény nemcsak vallási és kulturális szempontból jelentős, de lehetőséget kínál a helyi értékek bemutatására és a közösségi kapcsolatok erősítésére is. A megyei önkormányzat a szállásköltségekhez, kulturális programokhoz és a jubileumi kiadvány megjelentetéséhez is hozzájárul.
A négynapos rendezvényen szakmai és közösségi programok egyaránt helyet kapnak. A résztvevők bemutatkozó találkozókon, előadásokon, szakrális sétán és közös műhelymunkán vesznek részt.
Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere
Fotó: Borbély Fanni
Október 10-én a nagyközönség számára is nyitott programokkal készülnek a szervezők: bemutatják a Csíksomlyói Passió harmincéves történetét feldolgozó kötetet, este pedig a csíksomlyói csoport előadja a passiójátékot a templomkertben.
Bartolf Hedvig, a jubileumi kötet szerkesztője szerint
„Talán ideje most már, hogy a magyar nyelvterületen is elinduljon ez” – fogalmazott. A szervezők bíznak abban, hogy az első találkozó hagyományt teremt, és a jövőben más helyszíneken is folytatódik a Kárpát-medence passióközösségeit összekötő kezdeményezés.
Zonda Erika, Hargita Megye Tanácsának ügyvezető igazgatója
Fotó: Borbély Fanni
Bartolf Hedvig, a jubileumi kötet szerkesztője
Fotó: Borbély Fanni
Az első Kárpát-medencei Passió-találkozót október 8–11. között rendezik meg
Fotó: Borbély Fanni
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere
Fotó: Borbély Fanni
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