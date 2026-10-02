Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Eladásra termesztett kannabiszt Sepsiszentgyörgyön egy 62 éves férfi, őrizetbe vették

• Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kábítószer-kereskedelem gyanújával vettek őrizetbe egy 62 éves sepsiszentgyörgyi férfi, akinek kannabisz-ültetvénye volt.

Székelyhon

2026. október 02., 15:242026. október 02., 15:24

A Kovászna Megyei Rendőrség tájékoztatása szerint október elsején őrizetbe vettek egy 62 éves sepsiszentgyörgyi férfit, az ügyben kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanújával folyik a nyomozás.

Hirdetés

A nyomozás során megállapították, hogy az illető 2026 folyamán Sepsiszentgyörgyön

egy melegházban kannabiszt termesztett eladásra.

A rendőrök csütörtökön házkutatást tartottak, melynek során 60, különböző fejlődési szakaszban lévő kannabisznövényt, valamint 5,4 kilogramm kannabiszt találtak kilenc vákuumcsomagolt tasakban. Továbbá más bizonyítékokat is lefoglaltak.

• Fotó: Kovászna megyei rendőrség Galéria

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

A 62 éves férfit őrizetbe vették és pénteken kérték a harminc napos előzetes letartoztatását.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a büntetőeljárás teljes időtartama alatt a vizsgált személyt megilletik az ártatlanság vélelme.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Bűnügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
Mindhárom székely klub ad játékost a hónap csapatába az Erste Ligában
MCC: elhagyta a kolozsvári szállodát, de az erdélyi oktatást nem adná fel a szervezet
Hagi szűkített a kereten, több játékos kimaradt a lengyelek elleni meccsről
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Székelyhon

Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
Székelyhon

Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
Mindhárom székely klub ad játékost a hónap csapatába az Erste Ligában
Székely Sport

Mindhárom székely klub ad játékost a hónap csapatába az Erste Ligában
MCC: elhagyta a kolozsvári szállodát, de az erdélyi oktatást nem adná fel a szervezet
Krónika

MCC: elhagyta a kolozsvári szállodát, de az erdélyi oktatást nem adná fel a szervezet
Hagi szűkített a kereten, több játékos kimaradt a lengyelek elleni meccsről
Székely Sport

Hagi szűkített a kereten, több játékos kimaradt a lengyelek elleni meccsről
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 02., péntek

Hatalmas volt az érdeklődés Háromszéken a melanómaszűrésre

Lezárult A bőröd megvéd, te megvéded? elnevezésű melanómaszűrés-kampány, amelyet szeptember 21–25. között szervezett meg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a kézdivásárhelyi kórházzal együttműködésben.

Hatalmas volt az érdeklődés Háromszéken a melanómaszűrésre
Hatalmas volt az érdeklődés Háromszéken a melanómaszűrésre
2026. október 02., péntek

Hatalmas volt az érdeklődés Háromszéken a melanómaszűrésre
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

Magyarországról csempészte Háromszékre a cigarettát egy kilencfős bűnszervezet

Több mint 143 ezer csempészett cigarettát és jelentős mennyiségű drogot foglaltak le a hatóságok Kovászna és Brassó megyében egy kilencfős bűnszervezet felszámolása során. A gyanúsítottakat 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.

Magyarországról csempészte Háromszékre a cigarettát egy kilencfős bűnszervezet
Magyarországról csempészte Háromszékre a cigarettát egy kilencfős bűnszervezet
2026. október 01., csütörtök

Magyarországról csempészte Háromszékre a cigarettát egy kilencfős bűnszervezet
2026. október 01., csütörtök

Hidegzuhany az illyefalviaknak: egyelőre nem indul el az új buszjárat

Örömmel fogadták az illyefalvi lakosok a hírt, miszerint október elsejétől a Sepsi Metropolisz Övezetben járatot indít a község és a megyeszékhely között. Korai volt az öröm, „jogi akadályok miatt” a járat indítását elhalasztották.

Hidegzuhany az illyefalviaknak: egyelőre nem indul el az új buszjárat
Hidegzuhany az illyefalviaknak: egyelőre nem indul el az új buszjárat
2026. október 01., csütörtök

Hidegzuhany az illyefalviaknak: egyelőre nem indul el az új buszjárat
2026. október 01., csütörtök

Ingyenes mellrákszűrésre van lehetőség októberben a sepsiszentgyörgyi magánklinikán

Ingyenes ultrahangos mellrákszűrésre várja októberben a Kovászna megyei nőket a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam Klinika.

Ingyenes mellrákszűrésre van lehetőség októberben a sepsiszentgyörgyi magánklinikán
Ingyenes mellrákszűrésre van lehetőség októberben a sepsiszentgyörgyi magánklinikán
2026. október 01., csütörtök

Ingyenes mellrákszűrésre van lehetőség októberben a sepsiszentgyörgyi magánklinikán
Hirdetés
2026. szeptember 30., szerda

Hétszáz beteget vizsgálnak ki ingyenesen Sepsiszentgyörgyön

Rendkívül nagy a kereslet a Hetednapi Adventista Egyház által Sepsiszentgyörgyön szervezett egészségügyi vizsgálatokra, amelyeket október 4-5-én ingyenesen lehet igénybe venni. A két nap alatt 700 személyt tudnak fogadni, de a helyek többsége már betelt.

Hétszáz beteget vizsgálnak ki ingyenesen Sepsiszentgyörgyön
Hétszáz beteget vizsgálnak ki ingyenesen Sepsiszentgyörgyön
2026. szeptember 30., szerda

Hétszáz beteget vizsgálnak ki ingyenesen Sepsiszentgyörgyön
2026. szeptember 30., szerda

Egy nap alatt 25 akcióban vettek részt a háromszéki tűzoltók

A Kovászna megyei tűzoltók és rohammentősök 25 bevetésen, illetve egy felkészítési tevékenységen vettek részt a keddi napon. Tüzekhez és közúti balesetekhez riasztották őket és veszélybe került állatokat is mentettek.

Egy nap alatt 25 akcióban vettek részt a háromszéki tűzoltók
Egy nap alatt 25 akcióban vettek részt a háromszéki tűzoltók
2026. szeptember 30., szerda

Egy nap alatt 25 akcióban vettek részt a háromszéki tűzoltók
2026. szeptember 30., szerda

Nyolc diák hónapokon át személyre szabott mentorálást kap

Újra megszervezi a képesség-, tehetség- és motivációfelmérést a sepsiszentgyörgyi középiskolások körében a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, és idén már Kézdivásárhelyen is bevonják a diákokat a programba.

Nyolc diák hónapokon át személyre szabott mentorálást kap
Nyolc diák hónapokon át személyre szabott mentorálást kap
2026. szeptember 30., szerda

Nyolc diák hónapokon át személyre szabott mentorálást kap
Hirdetés
2026. szeptember 29., kedd

Napokon belül hatályba léphet a medvekilövési kvótát megduplázó törvény

Öthónapos huzavona után napokon belül kihirdetheti az államfő a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt, de az idő rövidsége miatt valószínűleg már nincs esély az idei kvóták teljesítésére. Háromszéken a prefektus szerint halaszthatatlan a beavatkozás.

Napokon belül hatályba léphet a medvekilövési kvótát megduplázó törvény
Napokon belül hatályba léphet a medvekilövési kvótát megduplázó törvény
2026. szeptember 29., kedd

Napokon belül hatályba léphet a medvekilövési kvótát megduplázó törvény
2026. szeptember 29., kedd

Víztorony tetején rekedt macskát mentettek a tűzoltók Kézdivásárhelyen – videóval

Víztorony tetején rekedt macska miatt riasztották kedd reggel a kézdivásárhelyi tűzoltókat, akik sikeresen lehozták az állatot, majd átadták egy állatvédő egyesület képviselőinek.

Víztorony tetején rekedt macskát mentettek a tűzoltók Kézdivásárhelyen – videóval
Víztorony tetején rekedt macskát mentettek a tűzoltók Kézdivásárhelyen – videóval
2026. szeptember 29., kedd

Víztorony tetején rekedt macskát mentettek a tűzoltók Kézdivásárhelyen – videóval
2026. szeptember 29., kedd

Nem állnak le a hulladék válogatásával a tűzvész után

Év végéig bérelt gépsorral folytatják a hulladékválogatást a lécfalvi integrált hulladékkezelő központban. Kovászna Megye Tanácsa azt követően folyamadott ehhez a megoldáshoz, hogy az augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta az infrastruktúrát.

Nem állnak le a hulladék válogatásával a tűzvész után
Nem állnak le a hulladék válogatásával a tűzvész után
2026. szeptember 29., kedd

Nem állnak le a hulladék válogatásával a tűzvész után
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!