Fotó: Kovászna megyei rendőrség
Kábítószer-kereskedelem gyanújával vettek őrizetbe egy 62 éves sepsiszentgyörgyi férfi, akinek kannabisz-ültetvénye volt.
A Kovászna Megyei Rendőrség tájékoztatása szerint október elsején őrizetbe vettek egy 62 éves sepsiszentgyörgyi férfit, az ügyben kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanújával folyik a nyomozás.
A nyomozás során megállapították, hogy az illető 2026 folyamán Sepsiszentgyörgyön
A rendőrök csütörtökön házkutatást tartottak, melynek során 60, különböző fejlődési szakaszban lévő kannabisznövényt, valamint 5,4 kilogramm kannabiszt találtak kilenc vákuumcsomagolt tasakban. Továbbá más bizonyítékokat is lefoglaltak.
Fotó: Kovászna megyei rendőrség
A 62 éves férfit őrizetbe vették és pénteken kérték a harminc napos előzetes letartoztatását.
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a büntetőeljárás teljes időtartama alatt a vizsgált személyt megilletik az ártatlanság vélelme.
Lezárult A bőröd megvéd, te megvéded? elnevezésű melanómaszűrés-kampány, amelyet szeptember 21–25. között szervezett meg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a kézdivásárhelyi kórházzal együttműködésben.
Több mint 143 ezer csempészett cigarettát és jelentős mennyiségű drogot foglaltak le a hatóságok Kovászna és Brassó megyében egy kilencfős bűnszervezet felszámolása során. A gyanúsítottakat 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.
Örömmel fogadták az illyefalvi lakosok a hírt, miszerint október elsejétől a Sepsi Metropolisz Övezetben járatot indít a község és a megyeszékhely között. Korai volt az öröm, „jogi akadályok miatt” a járat indítását elhalasztották.
Ingyenes ultrahangos mellrákszűrésre várja októberben a Kovászna megyei nőket a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam Klinika.
Rendkívül nagy a kereslet a Hetednapi Adventista Egyház által Sepsiszentgyörgyön szervezett egészségügyi vizsgálatokra, amelyeket október 4-5-én ingyenesen lehet igénybe venni. A két nap alatt 700 személyt tudnak fogadni, de a helyek többsége már betelt.
A Kovászna megyei tűzoltók és rohammentősök 25 bevetésen, illetve egy felkészítési tevékenységen vettek részt a keddi napon. Tüzekhez és közúti balesetekhez riasztották őket és veszélybe került állatokat is mentettek.
Újra megszervezi a képesség-, tehetség- és motivációfelmérést a sepsiszentgyörgyi középiskolások körében a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, és idén már Kézdivásárhelyen is bevonják a diákokat a programba.
Öthónapos huzavona után napokon belül kihirdetheti az államfő a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt, de az idő rövidsége miatt valószínűleg már nincs esély az idei kvóták teljesítésére. Háromszéken a prefektus szerint halaszthatatlan a beavatkozás.
Víztorony tetején rekedt macska miatt riasztották kedd reggel a kézdivásárhelyi tűzoltókat, akik sikeresen lehozták az állatot, majd átadták egy állatvédő egyesület képviselőinek.
Év végéig bérelt gépsorral folytatják a hulladékválogatást a lécfalvi integrált hulladékkezelő központban. Kovászna Megye Tanácsa azt követően folyamadott ehhez a megoldáshoz, hogy az augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta az infrastruktúrát.
szóljon hozzá!