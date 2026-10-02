A Hargita megyei tanácsnak nincs anyagi követelése Borbolytól

A Hargita megyei önkormányzat nem fog semmilyen anyagi kár megtérítésére vonatkozó követelést támasztani Borboly Csabával szemben a korábban véget ért büntetőper nyomán. Két útépítő cégtől, valamint két magánszemélytől viszont kártérítést várnak.

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Miután augusztusban jogerősen lezárult a Borboly Csaba Hargita megyei önkormányzati alelnök és tizenkét másik személy elleni büntetőper, amelynek végén a legfőbb vádpontokban felmentették őket, a perben polgári félként részt vevő megyei tanács részéről bejelentették, hogy az intézményt ért anyagi kár megtérítése továbbra is kötelességük. A jogerős ítéletet kihirdető Marosvásárhelyi Ítélőtábla ugyanis erről nem hozott döntést, ezért a számvevőszék által megállapított anyagi kár megtérítése érdekében polgári peres eljárások indulhatnak, illetve erre vonatkozó, időközben felfüggesztett perek folytatódhatnak.

Az anyagi kár értéke a megyei tanács által polgári félként benyújtott kereset szerint 4,7 millió lej volt, amelyhez késedelmi kamatokat is kell számolni.

korábban írtuk Az anyagi kárt továbbra is köteles felhajtani a megyei tanács Borbolyéktól Noha a legfőbb vádpontokban jogerősen felmentették Borboly Csabát és a többi vádlottat az ellenük lezajlott büntetőperben, a Hargita megyei tanácsnak törvényes kötelessége az intézményt ért anyagi kár megtérítése, így újabb perek indulhatnak.

Azóta kiderült, hogy a megyei önkormányzat több, korábban elindított, majd felfüggesztett polgári per folytatását kezdeményezte a követelések behajtása érdekében.

Mint Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke kérdésünkre elmondta, három polgári perről van szó, amelyekben az összegek késedelmi kamatait is fizetniük kell az érintetteknek.

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A legnagyobb értékű követelés egy 2012-ben indult eljárás tárgya, amelyet a 131-es jelzésű megyei utat felújító cégnek, a Stravia Group Kft.-nek kellene fizetnie, ez az összeg 1 millió 475 ezer 689 lej, amelynek késedelmi kamatai ezt jóval meghaladják, elérve a 2 millió 782 ezer 978 lejt.