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A Hargita megyei tanácsnak nincs anyagi követelése Borbolytól

Borboly Csaba és ügyvédje, Sergiu Bogdan • Fotó: Orbán Orsolya

Borboly Csaba és ügyvédje, Sergiu Bogdan

Fotó: Orbán Orsolya

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A Hargita megyei önkormányzat nem fog semmilyen anyagi kár megtérítésére vonatkozó követelést támasztani Borboly Csabával szemben a korábban véget ért büntetőper nyomán. Két útépítő cégtől, valamint két magánszemélytől viszont kártérítést várnak.

Kovács Attila

2026. október 02., 12:562026. október 02., 12:56

2026. október 02., 13:002026. október 02., 13:00

Miután augusztusban jogerősen lezárult a Borboly Csaba Hargita megyei önkormányzati alelnök és tizenkét másik személy elleni büntetőper, amelynek végén a legfőbb vádpontokban felmentették őket, a perben polgári félként részt vevő megyei tanács részéről bejelentették, hogy az intézményt ért anyagi kár megtérítése továbbra is kötelességük. A jogerős ítéletet kihirdető Marosvásárhelyi Ítélőtábla ugyanis erről nem hozott döntést, ezért a számvevőszék által megállapított anyagi kár megtérítése érdekében polgári peres eljárások indulhatnak, illetve erre vonatkozó, időközben felfüggesztett perek folytatódhatnak.

Az anyagi kár értéke a megyei tanács által polgári félként benyújtott kereset szerint 4,7 millió lej volt, amelyhez késedelmi kamatokat is kell számolni.

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Noha a legfőbb vádpontokban jogerősen felmentették Borboly Csabát és a többi vádlottat az ellenük lezajlott büntetőperben, a Hargita megyei tanácsnak törvényes kötelessége az intézményt ért anyagi kár megtérítése, így újabb perek indulhatnak.

Azóta kiderült, hogy a megyei önkormányzat több, korábban elindított, majd felfüggesztett polgári per folytatását kezdeményezte a követelések behajtása érdekében.

Mint Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke kérdésünkre elmondta, három polgári perről van szó, amelyekben az összegek késedelmi kamatait is fizetniük kell az érintetteknek.

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A legnagyobb értékű követelés egy 2012-ben indult eljárás tárgya, amelyet a 131-es jelzésű megyei utat felújító cégnek, a Stravia Group Kft.-nek kellene fizetnie, ez az összeg 1 millió 475 ezer 689 lej, amelynek késedelmi kamatai ezt jóval meghaladják, elérve a 2 millió 782 ezer 978 lejt.

A teljes összeg így 4 millió 258 ezer 667 lej.

Egy másik per a 124-es jelzésű megyei út felújítását végző vállalkozás, a Bridge Road Construct ellen kezdődött 2013-ban, ebben 2022-ben a Hargita Megyei Törvényszék már döntést hozott. Most a megyei tanács az ítélet felülvizsgálatát kéri, egyúttal ennek hatályon kívül helyezését is, valamint új tárgyalást a Marosvásárhelyi Ítélőtábla augusztusban kihirdetett jogerős ítéletére hivatkozva.

Ebben az esetben a megyei önkormányzat követelése 496 ezer 632 lej, amelyhez hozzáadódik 936 ezer 590 lej késedelmi kamat.

A harmadik, 2014-ben indult, és időközben felfüggesztett eljárás két magánszemélyt, S. Lászlót és D. Gábort érinti,

  • előbbitől 19 ezer 398 lejt és 17 ezer 422 lej kamatot,

  • utóbbitól pedig 5665 lejt és 5087 lej kamatot követel a megyei tanács.

Ez utóbbi ügycsomó érdekessége, hogy korábban ebből választották le a Borboly Csabát érintő anyagi követelést is, amelyet külön ügyként tárgyaltak, és azt a pert a megyei tanács elveszítette. Ezért

Borbollyal szemben semmilyen anyagi követelése nincs az intézménynek, és jogszerűen ezután sincs erre lehetőség

– erősítette meg Bíró Barna Botond. Kérdésünkre, hogy várhatók-e további, anyagi követelésekre vonatkozó polgári perek, a megyei önkormányzat elnöke azt mondta, jogászaik elemzik a lehetőségeket.

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Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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