A Hargita megyei tanácsnak nincs anyagi követelése Borbolytól

Borboly Csaba és ügyvédje, Sergiu Bogdan
Fotó: Orbán Orsolya
A Hargita megyei önkormányzat nem fog semmilyen anyagi kár megtérítésére vonatkozó követelést támasztani Borboly Csabával szemben a korábban véget ért büntetőper nyomán. Két útépítő cégtől, valamint két magánszemélytől viszont kártérítést várnak.
2026. október 02., 12:562026. október 02., 12:56
2026. október 02., 13:002026. október 02., 13:00
Miután augusztusban jogerősen lezárult a Borboly Csaba Hargita megyei önkormányzati alelnök és tizenkét másik személy elleni büntetőper, amelynek végén a legfőbb vádpontokban felmentették őket, a perben polgári félként részt vevő megyei tanács részéről bejelentették, hogy az intézményt ért anyagi kár megtérítése továbbra is kötelességük. A jogerős ítéletet kihirdető Marosvásárhelyi Ítélőtábla ugyanis erről nem hozott döntést, ezért a számvevőszék által megállapított anyagi kár megtérítése érdekében polgári peres eljárások indulhatnak, illetve erre vonatkozó, időközben felfüggesztett perek folytatódhatnak.
Az anyagi kár értéke a megyei tanács által polgári félként benyújtott kereset szerint 4,7 millió lej volt, amelyhez késedelmi kamatokat is kell számolni.
Noha a legfőbb vádpontokban jogerősen felmentették Borboly Csabát és a többi vádlottat az ellenük lezajlott büntetőperben, a Hargita megyei tanácsnak törvényes kötelessége az intézményt ért anyagi kár megtérítése, így újabb perek indulhatnak.
Azóta kiderült, hogy a megyei önkormányzat több, korábban elindított, majd felfüggesztett polgári per folytatását kezdeményezte a követelések behajtása érdekében.
Mint Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke kérdésünkre elmondta, három polgári perről van szó, amelyekben az összegek késedelmi kamatait is fizetniük kell az érintetteknek.
A legnagyobb értékű követelés egy 2012-ben indult eljárás tárgya, amelyet a 131-es jelzésű megyei utat felújító cégnek, a Stravia Group Kft.-nek kellene fizetnie, ez az összeg 1 millió 475 ezer 689 lej, amelynek késedelmi kamatai ezt jóval meghaladják, elérve a 2 millió 782 ezer 978 lejt.
Egy másik per a 124-es jelzésű megyei út felújítását végző vállalkozás, a Bridge Road Construct ellen kezdődött 2013-ban, ebben 2022-ben a Hargita Megyei Törvényszék már döntést hozott. Most a megyei tanács az ítélet felülvizsgálatát kéri, egyúttal ennek hatályon kívül helyezését is, valamint új tárgyalást a Marosvásárhelyi Ítélőtábla augusztusban kihirdetett jogerős ítéletére hivatkozva.
A harmadik, 2014-ben indult, és időközben felfüggesztett eljárás két magánszemélyt, S. Lászlót és D. Gábort érinti,
előbbitől 19 ezer 398 lejt és 17 ezer 422 lej kamatot,
utóbbitól pedig 5665 lejt és 5087 lej kamatot követel a megyei tanács.
Ez utóbbi ügycsomó érdekessége, hogy korábban ebből választották le a Borboly Csabát érintő anyagi követelést is, amelyet külön ügyként tárgyaltak, és azt a pert a megyei tanács elveszítette. Ezért
– erősítette meg Bíró Barna Botond. Kérdésünkre, hogy várhatók-e további, anyagi követelésekre vonatkozó polgári perek, a megyei önkormányzat elnöke azt mondta, jogászaik elemzik a lehetőségeket.
SRI-lehallgatások, visszavont vesztegetési feljelentés, két hiányzó irat, vitatott útépítési kifizetések és több mint egy évtizedes bírósági huzavona áll Borboly büntetőügyének hátterében. A védőügyvéd Kolozsváron mutatta be az elmúlt tizennégy évet.
Elérhetővé vált a Borboly Csaba és 12 másik személy ellen lezajlott büntetőper jogerős ítélete az indoklással együtt. Ebből kiderül, milyen okból változott a legfőbb vádpontokban felmentésre az ítélet az elsőfokú döntéssel szemben.
Két halasztás után kihirdette a jogerős ítéletet a Marosvásárhelyi Ítélőtábla a Borboly Csaba és 12 másik személy ellen indult büntetőperben. A vádlottakat nagyrészt felmentették a vádak alól, részben helyt adva fellebbezéseiknek.
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