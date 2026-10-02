Átugorva az 5,3-as küszöböt, új történelmi csúcson a lej–euró árfolyam

Újabb – ezúttal kisebb – lélektani határt, az 5,3-as küszöböt ugrotta át a lej az euróval szemben pénteken délben.

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Az euró árfolyama pénteken 5,3447 lejre emelkedett, ami új történelmi csúcsot jelent. A korábbi rekordot szeptember 23-án jegyezték fel, amikor egy euró 5,2788 lejt ért.

korábban írtuk Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött Új történelmi csúcsot ért el az euró szerdán a lejjel szemben. A Román Nemzeti Bank 5,2788 lej/euró árfolyamot jelentett be szeptember 23-án, ami 1,41 banival magasabb az egy nappal korábbi értéknél.

A csütörtöki 5,2777 lejes árfolyamhoz képest bekövetkezett, közel egyszázalékos emelkedés május óta a legnagyobb. A Román Nemzeti Bank (BNR) adatai szerint

a lej így az év eleje óta körülbelül 4,5 százalékot,

az elmúlt tizenkét hónapban pedig közel 5 százalékot veszített az értékéből az euróval szemben

– írja a Hotnews hírportál a BNR adataira hivatkozva.