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Átugorva az 5,3-as küszöböt, új történelmi csúcson a lej–euró árfolyam

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

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Újabb – ezúttal kisebb – lélektani határt, az 5,3-as küszöböt ugrotta át a lej az euróval szemben pénteken délben.

Székelyhon

2026. október 02., 13:242026. október 02., 13:24

Az euró árfolyama pénteken 5,3447 lejre emelkedett, ami új történelmi csúcsot jelent. A korábbi rekordot szeptember 23-án jegyezték fel, amikor egy euró 5,2788 lejt ért.

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Új történelmi csúcsot ért el az euró szerdán a lejjel szemben. A Román Nemzeti Bank 5,2788 lej/euró árfolyamot jelentett be szeptember 23-án, ami 1,41 banival magasabb az egy nappal korábbi értéknél.

A csütörtöki 5,2777 lejes árfolyamhoz képest bekövetkezett, közel egyszázalékos emelkedés május óta a legnagyobb. A Román Nemzeti Bank (BNR) adatai szerint

  • a lej így az év eleje óta körülbelül 4,5 százalékot,

  • az elmúlt tizenkét hónapban pedig közel 5 százalékot veszített az értékéből az euróval szemben

– írja a Hotnews hírportál a BNR adataira hivatkozva.

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Gazdaság
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