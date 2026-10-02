Influenza elleni oltás: kik juthatnak hozzá ingyenesen?

Fotó: Beliczay László
A hideg idő beköszöntével az influenza elleni oltás felvételére ösztönzi a lakosságot az egészségügyi minisztérium. A tárca különösen a betegség szövődményei szempontjából veszélyeztetett csoportok immunizálását tartja fontosnak.
A minisztérium szerint az évente beadott influenza elleni vakcina az egyik
és csökkenti a súlyos megbetegedések, a szövődmények, valamint a kórházi kezelés szükségességének kockázatát – számol be az Agerpres.
Az oltás elsősorban
a legalább hat hónapos gyermekeknek,
a várandós nőknek, a 65 év felettieknek,
a krónikus betegeknek,
az egészségügyi dolgozóknak,
valamint az intézményesített felnőtteknek és gyermekeknek
ajánlott. Ezek a csoportok a minisztérium tájékoztatása szerint
A 45 és 65 év közötti, krónikus betegséggel nem rendelkező személyek 50 százalékos árkedvezménnyel vásárolhatják meg az oltást, míg a többi érdeklődő teljes áron szerezheti be a vakcinát a gyógyszertárakban.
A tárca az influenza és más légúti vírusfertőzések terjedésének megelőzése érdekében
Ezek közé tartozik a gyakori kézmosás és a helyiségek rendszeres szellőztetése. Súlyos tünetek jelentkezése, illetve az egészségi állapot jelentős romlása esetén azt javasolják, hogy az érintettek kérjék ki orvos tanácsát.
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