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Influenza elleni oltás: kik juthatnak hozzá ingyenesen?

• Fotó: Beliczay László

Fotó: Beliczay László

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A hideg idő beköszöntével az influenza elleni oltás felvételére ösztönzi a lakosságot az egészségügyi minisztérium. A tárca különösen a betegség szövődményei szempontjából veszélyeztetett csoportok immunizálását tartja fontosnak.

Székelyhon

2026. október 02., 14:452026. október 02., 14:45

A minisztérium szerint az évente beadott influenza elleni vakcina az egyik

legbiztonságosabb és leghatékonyabb módja a fertőzés elleni védekezésnek,

és csökkenti a súlyos megbetegedések, a szövődmények, valamint a kórházi kezelés szükségességének kockázatát – számol be az Agerpres.

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Az oltás elsősorban

  • a legalább hat hónapos gyermekeknek,

  • a várandós nőknek, a 65 év felettieknek,

  • a krónikus betegeknek,

  • az egészségügyi dolgozóknak,

  • valamint az intézményesített felnőtteknek és gyermekeknek

ajánlott. Ezek a csoportok a minisztérium tájékoztatása szerint

ingyenesen juthatnak hozzá az influenza elleni vakcinához.

A 45 és 65 év közötti, krónikus betegséggel nem rendelkező személyek 50 százalékos árkedvezménnyel vásárolhatják meg az oltást, míg a többi érdeklődő teljes áron szerezheti be a vakcinát a gyógyszertárakban.

A tárca az influenza és más légúti vírusfertőzések terjedésének megelőzése érdekében

az alapvető higiéniai szabályok betartására is felhívja a figyelmet.

Ezek közé tartozik a gyakori kézmosás és a helyiségek rendszeres szellőztetése. Súlyos tünetek jelentkezése, illetve az egészségi állapot jelentős romlása esetén azt javasolják, hogy az érintettek kérjék ki orvos tanácsát.

Belföld Egészségügy Influenza
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