Influenza elleni oltás: kik juthatnak hozzá ingyenesen?

A hideg idő beköszöntével az influenza elleni oltás felvételére ösztönzi a lakosságot az egészségügyi minisztérium. A tárca különösen a betegség szövődményei szempontjából veszélyeztetett csoportok immunizálását tartja fontosnak.

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A minisztérium szerint az évente beadott influenza elleni vakcina az egyik

ajánlott. Ezek a csoportok a minisztérium tájékoztatása szerint

valamint az intézményesített felnőtteknek és gyermekeknek

és csökkenti a súlyos megbetegedések, a szövődmények, valamint a kórházi kezelés szükségességének kockázatát – számol be az Agerpres .

A 45 és 65 év közötti, krónikus betegséggel nem rendelkező személyek 50 százalékos árkedvezménnyel vásárolhatják meg az oltást, míg a többi érdeklődő teljes áron szerezheti be a vakcinát a gyógyszertárakban.

A tárca az influenza és más légúti vírusfertőzések terjedésének megelőzése érdekében