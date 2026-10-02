Néhány óra alatt két medvét ütöttek el Maros megyében – az egyik elszaladt, a másik elpusztult

Néhány óra leforgása alatt két medvét is elütöttek Maros megyében. Az első ütközés után a nagyvad elszaladt, a második balesetben azonban a medve a helyszínen elpusztult – közölte pénteken a Maros megyei rendőrség.

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Az első eset csütörtök este történt a 13A jelzésű országúton. Ahogy arról beszámoltunk, egy 55 éves segesvári férfi személygépkocsijával ütött el egy medvét. Az állat az ütközés után elszaladt, a rendőrök pedig értesítették a terület vadőrét.

korábban írtuk Elgázoltak egy medvét, de a nagyvad elszaladt az ütközés után Elgázoltak egy medvét csütörtök este Maros megyében, de a nagyvad a baleset után elszaladt.

Néhány órával később, péntek hajnalban újabb medvegázolás történt, ezúttal az E60-as úton.