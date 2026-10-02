Az ENSZ-közgyűlés apropóján Donald Trumppal is találkozott Nicușor Dan

Az Egyesült Államok számíthat Romániára – írta Nicușor Dan államfő pénteken az X-en.

Székelyhon 2026. október 02., 19:172026. október 02., 19:17

Bejegyzéséhez egy fényképet is mellékelt, amelyen élettársával, Mirabela Grădinaruval együtt Donald Trump amerikai elnök társaságában láthatók. A felvétel

a Trump által a szeptemberi ENSZ-közgyűlés alkalmából New Yorkban rendezett fogadáson készült.

Nicușor Dan bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte, hogy találkozhatott az amerikai elnökkel. Hirdetés Hangsúlyozta, hogy Románia nagyra értékeli az Egyesült Államokkal fennálló stratégiai partnerségét, és

Donald Trumppal együttműködve új szintre kívánja emelni a kétoldalú kapcsolatokat, erősítve mindkét ország biztonságát és jólétét