Az ENSZ-közgyűlés apropóján Donald Trumppal is találkozott Nicușor Dan

Fotó: Nicușor Dan/X.com
Az Egyesült Államok számíthat Romániára – írta Nicușor Dan államfő pénteken az X-en.
Bejegyzéséhez egy fényképet is mellékelt, amelyen élettársával, Mirabela Grădinaruval együtt Donald Trump amerikai elnök társaságában láthatók. A felvétel
Nicușor Dan bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte, hogy találkozhatott az amerikai elnökkel.
Hangsúlyozta, hogy Románia nagyra értékeli az Egyesült Államokkal fennálló stratégiai partnerségét, és
– ismerteti az Agerpres.
Az államfő szerint az amerikai katonai és gazdasági jelenlét létfontosságú Románia számára. Hozzátette, hogy az ország vállalja védelmi és elrettentő képességének megerősítését, és az Egyesült Államok egyik legszorosabb délkelet-európai szövetségeseként továbbra is teljesíti kötelezettségeit.
„Az Egyesült Államok számíthat Romániára” – zárta bejegyzését Nicușor Dan.
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