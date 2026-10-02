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A fiataloknak az elismerésre, az időseknek a felismerésre ad lehetőséget az idősek napja

Az idősek világnapjának alkalmából október első hetében a Diakónia idősgondozó ágazata Kovászna megyében közös ünneplésre hívta a szolgálat ellátottjait, elismerve az eddig megtett életútjukat, tapasztalatukat és munkájukat.

Bodor Tünde

2026. október 02., 19:572026. október 02., 19:57

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Az idősek világnapjának alkalmából október első hetében a Diakónia idősgondozó ágazata Kovászna megyében közös ünneplésre hívta a szolgálat ellátottjait, elismerve az eddig megtett életútjukat, tapasztalatukat és munkájukat.

Bodor Tünde

2026. október 02., 19:572026. október 02., 19:57

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„Bár a test meggyengül, ez az utolsó életszakasz is lehet kegyelmi idő” – mondta Tóth Anna, a Szilvássy Karola Szeretetotthon igazgatója az Idősek Napján szervezett házi ünnepségen. Hozzátette, alkalmat ad arra, hogy az idősek visszagondoljanak arra, mit hagytak maguk után, mit valósítottak meg és

hálát adjanak azért, hogy láthatják gyermekeiket, unokáikat, dédunokáikat.

Nekünk, utódoknak pedig lehetőséget ad ez a nap arra, hogy átgondoljuk, kik tették lehetővé, hogy mi ma itt legyünk, kiktől tanultuk meg mindazt, ami az élethez szükséges – fogalmazott.

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Tóth Anna lelkész-igazgató • Fotó: Tuchiluș Alex

Tóth Anna lelkész-igazgató

Fotó: Tuchiluș Alex

Mivel ebben a korban a közösség az egyik legfontosabb megtartó erő, a Diakónia a sepsiszéki, erdővidéki és kézdi-orbaiszéki kistérségben – pontosabban Zalánban, Cófalván és Erdőfülén – a környékbeli községek gondozottjait kisebb ünnepségeken köszöntötte, lehetőséget adva az időseknek arra is, hogy egymással találkozzanak.

300 személy ült ily módon a terített asztalhoz.

Ez a sorozat pénteken, a Szilvássy Karola Szeretetotthonban megtartott kis műsorral zárult. Mivel az otthonban telt ház van, azaz mind a 78 hely foglalt, megtelt a rendezvényterem, ahol először Fábián Kinga szolgálatvezető mondott köszöntőbeszédet.

Fábián Kinga szolgálatvezető • Fotó: Tuchiluș Alex

Fábián Kinga szolgálatvezető

Fotó: Tuchiluș Alex

Mint mondta, ez a szolgálat megtanította a munkatársakat arra, hogy

az időskor sem a passzivitásról szól, hanem lehet a nyitottság, életigenlés, a változó világra való rácsodálkozás, a felhalmozott élettapasztalatból való méltóság ideje.

Tóth Anna lelkész-igazgató áhítatában azt a bibliai gondolatot járta körbe, mely szerint Isten hordoz mindenkit egész élete során. Ézsaiás könyvében írja: „Én hordoztalak születésetek óta, vénségetekig ugyanaz vagyok, megőszülésetekig én hordozlak titeket.”

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Arról, hogy az idősotthon lakóinak hétköznapjai kellemesen teljenek, és ne a terhekről szóljanak, a 110 munkatárs és a változatos programok mellett önkéntesek is gondoskodnak, akik olykor már maguk is nyugdíjasok. Az ünnepségen róluk sem feledkeztek meg, nekik is köszönetet mondtak a szervezők. Végül kis ajándékot is kapott minden ellátott. A kis műsor végén ünnepi ebéd várta a szeretetotthon közösségét.

Csatlós Ágnes Magyar Ottó Az élet alkonyán című versét mondta el. • Fotó: Tuchiluș Alex

Csatlós Ágnes Magyar Ottó Az élet alkonyán című versét mondta el.

Fotó: Tuchiluș Alex

Sokan a bentlakók közül nem várják el, hogy mindent készen kapjanak. Segítenek a konyhán, zöldséget hámoznak vagy lekvárt főznek, még akkor is, ha ezt nem kérik tőlük.

A munka ugyanis célt ad a napi létezésnek

– tudtuk meg a résztvevőkkel való beszélgetés során.

A szeretetotthonban mindenkinek része van egy kézfogásban, egy kedves szóban • Fotó: Tuchiluș Alex

A szeretetotthonban mindenkinek része van egy kézfogásban, egy kedves szóban

Fotó: Tuchiluș Alex

A Diakónia Keresztény Alapítvány házigondozó szolgálatát 70 településen működteti, több mint 300 személyt lát el, akiknek életében egy biztos pont, egy várt pillanat az ápoló jövetele, jelenléte. De az alapítvány klubot is működtet az aktív időseknek, az Alzheimer Cafe keretén belül a családtagoknak nyújt segítséget, a szeretetotthonban pedig lehetőséget ad arra, hogy méltóságteljesen, otthonosan, közösségben éljék meg mindennapjaikat az idősek.

Nádudvary György Miniska Zselyke versét mondta el. • Fotó: Tuchiluș Alex

Nádudvary György Miniska Zselyke versét mondta el.

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Mocanu Prezsmer Erika operett-dalaival felcsiholta az idősekben a tüzet, közösen énekelték a Csárdákirálynő részletét • Fotó: Tuchiluș Alex

Mocanu Prezsmer Erika operett-dalaival felcsiholta az idősekben a tüzet, közösen énekelték a Csárdákirálynő részletét

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Kovászna megye Háromszék Idősek
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