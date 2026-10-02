Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos baleset elkövetésével

Őrizetbe vették azt a 39 éves csíkkarcfalvi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este elgázolt egy 21 éves csíkdánfalvi nőt, aki belehalt sérüléseibe. Az elkövető elhagyta a baleset helyszínét.

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Egy 39 éves, csíkkarcfalvi férfiról van szó, akit a csíkszeredai rendőrségre kísértek.

A rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtök este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.

Mint megtudtuk, a rendőrök által végzett nyomozati és operatív tevékenység eredményeként azonosították a baleset feltételezett okozóját.

Az azonosításakor a férfi alkohol- és drogtesztje negatív lett.

Ezt követően egy egészségügyi intézménybe szállították, ahol biológiai mintákat vettek tőle annak megállapítására, hogy volt-e alkohol a vérében, illetve jelen voltak-e pszichoaktív szerek a szervezetében.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a rendőrök pénteken délután 24 órára őrizetbe vették a férfit. Október 3-án, szombaton bíróság elé állítják és kérik előzetes letartoztatását.

korábban írtuk Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit A csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este halálosan elgázolt egy 21 éves nőt Csíkdánfalván, majd elhagyta a helyszínt.

A balesetről Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője korábban elmondta, hogy mentős kollégái elmondása szerint a nők hazafelé tartottak a megyei úton, és láthatósági mellény volt rajtuk.

A tragikus baleset úgy következett be, hogy a Csíkkarcfalva irányából Csíkdánfalvára tartó autó egyelőre ismeretlen okok miatt áttért a menetirányával ellentétes sávra, ahol halálra gázolta a 21 éves nőt, ezt követően pedig elhajtott a helyszínről.