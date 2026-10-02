Módosító javaslat: a diákok bevonásával döntenének az iskolák az egyenruhákról

A héten a diákok fekete ruhában fejezték ki tiltakozásukat az egyenruha ellen országszerte

A diákok teljes körű bevonásával döntenének az iskolák az egyenruháról – közölte pénteken az iskolai egyenruha kötelezővé tételéről szóló törvénytervezetet kezdeményező Szociáldemokrata Párt (PSD) felsőházi frakcióvezetője, Daniel Zamfir.

Székelyhon 2026. október 02., 19:382026. október 02., 19:38

A politikus a szenátusban egyeztetett az Országos Diáktanács és a szülői szervezetek képviselőivel. Zamfir beszámolója értelmében a találkozón abban állapodtak meg, hogy benyújtanak a tervezethez egy módosító indítványt, amely szerint

az iskoláknak a diákok teljes körű bevonásával kell dönteniük arról, hogy milyen legyen az egyenruha.

Facebook-bejegyzésében Zamfir megjegyezte, örömmel tapasztalta, hogy az iskolai egyenruha kérdésében valójában nincs akkora véleménykülönbség közöttük, mint korábban tűnt. Szerinte a téma körüli konfliktust mesterségesen gerjesztették azok, „akik rendszerint megosztottságot szítanak” – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A diákok ugyanakkor jelezték, hogy az oktatási rendszernek számos más gondja is van, ezért

nem tartják elsődleges fontosságúnak a kötelező iskolai viselet bevezetését