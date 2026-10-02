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Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Jövő tavasszal fogják átadni a Marosvásárhely-Ákosfalva közötti autópálya szakaszt, míg a következő részt, ami Nyárádszeredáig tart 2027 nyarán – jelentette be közösségi oldalán a közlekedési minisztérium államtitkára.

Simon Virág

2026. október 02., 21:102026. október 02., 21:10

2026. október 02., 22:342026. október 02., 22:34

Az A8-as Egyesülés autópálya első, Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti szakaszán a munkálatok 70 százaléka elkészült – számolt be közösségi oldalán pénteken Horațiu-Lucian Cosma, a Közlekedési Minisztérium államtitkára.

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Ez fontos hír Maros megye számára, hiszen

ez az útszakasz Marosvásárhely elkerülő-útjaként működhet, és elviszi a forgalmat Nyárádmentéről is.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A bejegyzés szerint az építkezés az elmúlt hónapokban jelentősen felgyorsult.

A földmunkák csaknem 90 százaléka elkészült, az aszfaltozással is már 12 kilométeren megvannak, az összesen 24 kilométerből.

Naponta több mint 1500 tonna aszfaltot terítenek le. A hidak és felüljárók 75 százalékban készen vannak. A tervben szereplő valamennyi betongerendát legyártották, a projektben előirányzott 212 000 köbméter beton mintegy kétharmadát pedig már beépítették. Elkészült továbbá a két, egyenként 100 méter széles vadátjáró, amelyek lehetővé teszi, hogy

a vadon élő állatok biztonságosan átkelhessenek az autópálya felett.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Hangyabolyhoz hasonlította az autópálya munkatelepét az államtitkár, aki kifejtette, hogy az építkezésen a hét minden napján dolgoznak.

Több mint 800 munkást, valamint körülbelül 700 munkagépet és berendezést mozgósítottak.

Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester a napokban arról számolt be, hogy a Marosvásárhely-Ákosfalva közötti pályaszakaszt jövő májusában adják át, míg a Nyárádszeredáig tartó szakaszon augusztustól lehet közlekedni.

Az A8-as autópálya építése keleti irányban is folytatódik. A Nyárádszereda–Sóvárad szakaszra vonatkozó építési engedély előre láthatóan idén ősszel lesz meg, a hegyvidéki szakaszon továbbá Gyergyóalfalu és Ditró között már zajlanak munkálatok, míg más szakaszok még a tervezési fázisban vannak.

Marosszék
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