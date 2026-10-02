Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt

Fotó: Haáz Vince
Jövő tavasszal fogják átadni a Marosvásárhely-Ákosfalva közötti autópálya szakaszt, míg a következő részt, ami Nyárádszeredáig tart 2027 nyarán – jelentette be közösségi oldalán a közlekedési minisztérium államtitkára.
2026. október 02., 21:102026. október 02., 21:10
2026. október 02., 22:342026. október 02., 22:34
Az A8-as Egyesülés autópálya első, Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti szakaszán a munkálatok 70 százaléka elkészült – számolt be közösségi oldalán pénteken Horațiu-Lucian Cosma, a Közlekedési Minisztérium államtitkára.
Ez fontos hír Maros megye számára, hiszen
Fotó: Haáz Vince
A bejegyzés szerint az építkezés az elmúlt hónapokban jelentősen felgyorsult.
Naponta több mint 1500 tonna aszfaltot terítenek le. A hidak és felüljárók 75 százalékban készen vannak. A tervben szereplő valamennyi betongerendát legyártották, a projektben előirányzott 212 000 köbméter beton mintegy kétharmadát pedig már beépítették. Elkészült továbbá a két, egyenként 100 méter széles vadátjáró, amelyek lehetővé teszi, hogy
Fotó: Haáz Vince
Hangyabolyhoz hasonlította az autópálya munkatelepét az államtitkár, aki kifejtette, hogy az építkezésen a hét minden napján dolgoznak.
Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester a napokban arról számolt be, hogy a Marosvásárhely-Ákosfalva közötti pályaszakaszt jövő májusában adják át, míg a Nyárádszeredáig tartó szakaszon augusztustól lehet közlekedni.
Az A8-as autópálya építése keleti irányban is folytatódik. A Nyárádszereda–Sóvárad szakaszra vonatkozó építési engedély előre láthatóan idén ősszel lesz meg, a hegyvidéki szakaszon továbbá Gyergyóalfalu és Ditró között már zajlanak munkálatok, míg más szakaszok még a tervezési fázisban vannak.
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