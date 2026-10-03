Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk

Rendjük lényege az evangélium szerinti egyszerű élet, a testvériség, a szegények szolgálata, a béke hirdetése, munkájuk több, mint szolgálat. A csuhás barátok, azaz a ferencesek hétvégén a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferenc tranzitusára emlékeznek.

Kocsis Károly 2026. október 03., 08:572026. október 03., 08:57

„Semmit se tartsatok tehát vissza magatokból magatoknak, hogy egészen visszafogadjon benneteket az, aki egészen odaadja önmagát nektek” – énekelte halálakor Assisi Szent Ferenc, aki 800 évvel ezelőtt, 1226. október 3-án adta vissza lelkét teremtőjének, testét másnap helyezték örök nyugalomba. Hirdetés A földi életből az örök élet, illetve a feltámadás teljességébe való átmenetet nevezik az ő tranzitusának, amire – a kerek évforduló jegyében –

a nevét viselő szerzetesrend „csuhás barátai”, ahogy őket a nép nevezi, a szokásosnál is nagyobb hangsúllyal emlékeznek.

A különböző helyszíneken megvalósuló zarándoklatok, imádságok, szentmisék, előadások, tanúságtételek és közösségi alkalmak egyetlen közös ünneplés részei.

Az ünnepségsorozat fontosabb székelyföldi mozzanatai

Csíksomlyó: Október 3-án, szombaton: 7.30-kor zarándoklat a Hármaskereszttől; 14 órától csatlakozási lehetőség a Márton Áron Főgimnáziumnál. A kegytemplomban 16–17.30 között imaórák, 17.30-kor tranzitusszertartás Szent Ferenc csontereklyéjének elhelyezésével, 18 órakor szentmise, majd rózsafüzér és gyertyás körmenet. Október 4-én: szentmisék 8, 10.30 és 18 órakor. A délelőtti mise után, 11.30-kor Gábor Csilla előadása: Assisi Szent Ferenc, Isten trubadúrja.

Székelyudvarhely: Október 3-án 17 órakor ferences rózsafüzér; 18 órakor Kerekes László segédpüspök szentmiséje, annak végén tranzitusszertartás és tiszteletadás Assisi Szent Ferenc ereklyéje előtt. Október 4-én szentmisék 9 és 18 órakor (a 9 órai szentmise keretében Kovács Miklós József orgonakoncertje), 11 órától egész napos szentségimádás.

Gyergyószárhegy: Október 4-én 8 és 10 órakor lesznek az ünnepi szentmisék ferences templomban – a szárhegyi és a szentmiklósi ferences világi rendi közösségek a ferences testvérekkel és a Gyergyó-medencei hívekkel együtt adnak hálát közösen Szent Ferencért és a ferences lelkiségért.

A szárhegyi ferences kolostor Fotó: Fodor István/Székely Kalendárium

Amint azt Bíró Istvántól, az erdélyi rendtartomány sajtóreferensétől megtudtuk, a ferences család három rendből fejlődött ki. Az első rendhez a férfi ferences szerzetesek tartoznak; három mai fő ága a Kisebb Testvérek Rendje (OFM), a Konventuális Kisebb Testvérek Rendje (OFM Conv.) és a Kapucinus Kisebb Testvérek Rendje (OFM Cap.).

A másodikat Assisi Szent Klára követői, a klarisszák alkotják.

A harmadik rend történetileg két fő formában bontakozott ki: a Reguláris Harmadik Rend (TOR) szerzetesi közösségeiben és a világi hívek körében. Az első renden belüli obszerváns irányzat a 14–15. században az eredeti szabályok, különösen a szegénység eszményének szigorúbb megtartását sürgette – a Kisebb Testvérek Rendjéhez tartozó erdélyi ferences rendtartomány történetében ez az irányzat vált meghatározóvá. Ferencesek Erdélyben A ferencesek a 13. század közepén telepedtek meg Erdélyben. Korai kolostoraik elsősorban városokban jöttek létre: Besztercén (1268), Nagyszebenben (1300 k.), Szászvárosban (1302) és Marosvásárhelyen (1316). Somlyó neve ugyan először 1333-ban szerepel írott forrásban, és első ízben, 1400. október 29-i én IX. Bonifác pápa említi a csíksomlyói ferenceseket, a rendi évkönyvek följegyzéseiből az szűrhető le, hogy már 1352-ben itt voltak.

Az esztelneki ferences templomnak Szent György vértanú a védőszentje Fotó: Kocsis Károly

IX. Gergely pápa már az 1230-as években ferenceseket küldött Moldvába, őket azonban – a domonkosok által 1228-ban alapított milkói kun püspökséggel egyetemben – elsöpörte a tatárjárás. Száz évvel később ismét ott találjuk őket, az 1365 és 1373 között uralkodó Laczkó vajda két minoritától üzente meg V. Orbán pápának, hogy áttérne a katolikus vallásra. Ennek jegyében Szeretvásáron püspökséget alapított, amelynek 1371-ben Nagy Lajos király édesanyjának korábbi gyóntatója, a ferences András lett az első püspöke, és amely 125 éven át fungált. A legkeletibb végeken, így Akkermánban (Cetatea Albă) és Tulcseában is volt kolostoruk, sőt még tatár rendtartományuk is! Azonban a 15. században ferencesek moldvai jelenléte nem volt folyamatos, és a későbbi vajdák is inkább az ortodoxiához ragaszkodtak. Pedig Hunyadi János még Kilia városában is ferences kolostort szándékozott alapítani, és 1453-ban oda is küldött két erdélyi ferences atyát. A bákói ferences kolostor 1574-ben égett, P. Kecskeméti Ambrus, az utolsó magyar ferences, aki Moldvabánya hajdani ferences templomában szolgált, 1618-ban hunyt el.

Az erdélyi közösség kezdetben a magyarországi ferences szervezethez, a 15. század második felétől a Boszniában megalakult Salvatoriánus provincia védnöksége alá tartozott. Az obszerváns reform új lendületet adott a rend erdélyi terjedésének. Ekkor alapítottak vagy alapítottak újra több kolostort, köztük 1427-ben a felfaluit, 1442-ben a csíksomlyóit (ahol 1400-ban már klastromot működtettek, a ma is álló tövisire nagyban hasonlító templomukat Hunyadi János támogatásával húzták fel 1442–1448 között), 1444-ben (újralapították) a marosvásárhelyit, 1448-ban a tövisit és a fehéregyházait, 1465-ben a vajdahunyadit, 1486-ban a kolozsvárit, 1500-ban a medgyesit, 1507-ben a brassóit, 1507-ben a târgovișteit. A 16. század közepétől háborúk, pusztítások vagy éppen a reformáció miatt ezek nagy része megszűnt.

Az esztelneki kolostor bejárata Fotó: Kocsis Károly

Szent István oltalmában Bár az ottani rendházat is gyakran fenyegették elpusztítással az ismétlődő tatár, török támadások, vallásháborúk, és maguk a ferencesek is sokszor kényszerültek menekülni, de mindig visszatértek, és

kitartó, szívós munkájuk eredményeként Csíksomlyó a századok során az erdélyi katolikus élet egyik mentsvárává, a székelység vallási és kulturális központjává vált.

Például a nyomdájuk 1675-től a 19. század végéig működött, mint ahogy a mai Márton Áron Gimnázium elődjét is ők alapították 1668-ban. Az erdélyi kusztódia 1640-ben önállósult, majd 1729-ben Szent István királyról nevezett rendtartománnyá emelkedett. A 17–18. században számos rendház létesült vagy nyílt meg ismét, így Székelyföldön Mikházán (1635), Szárhegyen (1664), Esztelneken (1684), Székelyudvarhelyen (1706), Marosvásárhelyen (1735, újraalapítás). A 18. század végére a rendtartomány 354 tagot számlált. A fejlődést II. József szerzeteseket korlátozó intézkedései törték meg, amit a 19. századi liberalizmus és

a forradalmi eszmék előretörése tovább tetézett, ami a szabályokban való lazuláshoz, a kolostorok elnéptelenedéséhez vezetett.

A század végén Csiszér Elek, Dávid Antal és László Polikárp vezetésével belső reform indult a szerzetesi fegyelem és a közösségi élet megújítására.

Immár több mint egy éve, hogy az esztelneki kolostorban nem élnek szerzetesek, a ferences templomban a helyi plébános tart szentmiséket Fotó: Magyari Zsuzsanna/Székely Kalendárium

Háborúk és üldöztetés a 20. században Az első világháború az erdélyi ferenceseket is súlyosan érintette. Amikor Románia 1916-ban hátba támadta Erdélyt, a keleti területeken fekvő kolostorok különösen nehéz helyzetbe kerültek.

Simon Jenő egykori tartományfőnök a meghurcoltatások és a vele szembeni durva bánásmód következtében halt meg.

Az impériumváltás a rendtartomány szervezetét is átalakította: Máriaradna, Kaplony és Szatmárnémeti rendháza az erdélyi Szent István-rendtartományhoz került. A második világháború újabb törést hozott. Az 1940-es második bécsi döntés kettéosztotta a rendtartományt: északi része Magyarországhoz, déli része a Román Királyságban ragadt, a 26 kolostor fele-fele arányban oszlott meg. A tartományi székhely Kolozsváron, a déli rész helynöksége és a ferences teológia Vajdahunyadon működött. Ám a politikai határ ellenére a szerzetesek fenntartották egymással a kapcsolatot.

Fotó: Erdélyi Ferencesek

A rendtartomány 1945-ben ismét egyesült. A háború okozta lelki és társadalmi megrázkódtatások után Márton Áron püspök 1946-ban népmissziókat rendelt el:

a ferences atyák Lukács Manszvét vezetésével 125 egyházközségben prédikáltak és tartottak lelkigyakorlatokat.

A rövid újjáépítési időszaknak a kommunista hatalomátvétel vetett véget. 1948–1949-ben az állam a rendházak jelentős részét lefoglalta, a szerzeteseket kiszorította épületeikből. Némelyik templom mellett csupán egy-két szobát hagytak meg számukra. A hatóságok elkobzással, fenyegetéssel és folyamatos nyomásgyakorlással igyekeztek felbomlasztani a közösséget.

c Fotó: Pinti Attila

A legnagyobb csapás 1951. augusztus 20-án, Szent István ünnepén érte a rendtartományt. A fegyveres karhatalom éjszaka jelent meg a rendházaknál, 122 ferencesnek rövid idő alatt kellett összecsomagolnia, majd

teherautókon a máriaradnai kolostorba vitték őket, a következő év májusában pedig Körösbányára, Désre és Esztelnekre osztották szét őket.

Az üldözés letartóztatásokkal folytatódott. 1961. június 28-án a dési és körösbányai közösség hét elöljáróját vették őrizetbe, hosszú vizsgálat után háromtól tizenöt évig terjedő börtönbüntetésekre ítélték őket. Több más ferences is megjárta a kommunista börtönöket, Boros Fortunát volt tartományfőnök 1953-ban a Duna-csatorna kényszermunkatáborában halt meg.

A székelyudvarhelyi barátok temploma Fotó: Olti Angyalka

1964-ben feloldották a kényszerlakhelyhez kötöttséget, de a rendtartomány nem kapta vissza működési szabadságát és rendházait.

A szerzetesek egy része rendi templomok mellett, mások egyházmegyei plébániákon folytatták papi szolgálatukat.

A szétszóratás ellenére is megőrizték összetartozásukat, amiben meghatározó szerepe volt Benedek Fidélnek, akit 1948-ban választottak tartományfőnökké, és aki 1979-ben bekövetkezett haláláig vezette a közösséget. A rendtartomány csak 1989 után szervezhette újra nyíltan az életét. Ismét vehetett fel jelölteket, és 1991-ben Csíksomlyón megtarthatta első szabad tartományi káptalanját. Ma Kolozsváron (a provincia központjában), Kaplonyban, Désen, Csíksomlyón, Székelyudvarhelyen és Gyergyószárhegyen 38 testvér (30 örökfogadalmas, 3 ideiglenes fogadalmas és 5 jelölt) él és szolgál, a vajdahunyadi a mikházai és a kolozsvári Alverna-kolostort, illetve Székelyudvarhelyen a Seraficum épületét az állam még nem szolgáltatta vissza a rendnek.

Ennyi maradt a marosvásárhelyi ferences templomból Fotó: Haáz Vince

Ferences templomok kolostorok Székelyföldön



Csíksomlyó: ma álló kolostora 1773–1779, Sarlós Boldogasszony oltalmába ajánlott kegytemploma 1804–1876 között épült.



Gyergyószárhegy: az először 1643-ban megtelepedett és 1664-ben visszatért ferenceseknek Kájoni János emelt új kolostort 1669-ben. A ma is álló, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom építését 1749-ben kezdték el, a kolostor két hiányzó szárnya 1752-re készült el. A rendház ma Csíksomlyó fiókháza.Esztelnek: az 1743 és 1750 között felhúzott emeletes kolostor 1921-ben leégett, ma csak főbejárata és a sekrestye révén emlékeztet az eredetire. A tűzvész után a templomot elhamarkodottan lebontották, az 1926-ban épített iskolaépületet 1980–1982 között alakították át toronnyal ellátott templommá, Szent György vértanú a védőszentje. Immár több mint egy éve, hogy a kolostorban nem élnek szerzetesek, a ferences templomban a helyi plébános tart szentmiséket.



Marosvásárhely: a 14–15. században épült, ma református vártemplom eredetileg ferences kolostortemplom volt. A ferencesek 18. századi visszatérése után emelt főtéri kolostort 1971-ben, templomukat 1972-ben lebontották, csak a tornya és kriptája maradt meg. Az Ady-negyedben „helyette” kialakított Szent Imre-templomot Márton Áron püspök 1972. május 28-án szentelte fel. Plébániáját 2006 augusztusáig ferencesek vezették, majd átadták az érsekségnek; jelenleg egyházmegyés plébánia.



Mikháza: a Kájoni János által építtetett új kolostor 1667–1678 között, a Szent István király tiszteletére emelt templom 1678-ra készült el, 1692. június 11-én szentelték fel. A kommunista hatalom felszámolta a szerzetesi közösséget, a kolostort lefoglalták, és 1955-től pszichiátriai intézetként használják. A templom megmaradt, a nyárádköszvényesi plébánia filiája.



Székelyudvarhely: a ferencesek 1706-ban telepedtek meg véglegesen a városban, Lakatos István csíkkozmási plébános adományának köszönhetően. A Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére emelt templomot 1730–1734, a kolostort 1736–1754 között építették, ma is ferences szolgálati hely.

Klarissza-apácák Fotó: Erdélyi Ferencesek sajtószolgálata