Egészségügyi szűréssel a felnőtteket, láthatósági mellénnyel a gyermekeket segíti a Rotary

A szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, a gyermekek közlekedésbiztonságát és az egészséges életmód népszerűsítését egyaránt szolgálják a Gyergyószentmiklósi Rotary Klub új kezdeményezései.

Gergely Imre 2026. október 03., 09:302026. október 03., 09:30

A Gyergyószentmiklósi Rotary Klub idén csatlakozik a Romániában több éve zajló Promenada Inimilor, vagyis a Szívek sétánya elnevezésű kezdeményezéshez. Hirdetés Ennek célja, hogy minél szélesebb körben segítse az embereket

a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, illetve a kockázati tényezők korai felismerésében.

A helyi Rotary október 10-én a városi piacnál várja az érdeklődőket, ahol a helyi Vöröskereszt munkatársaival közösen

ingyenes vérnyomás- és vércukorszintmérést biztosítanak.

„Nagyon fontos a vérnyomás karbantartása, hiszen a 30 és 70 év közötti korosztály jelentős része érintett ezekben a betegségekben” – hangsúlyozta Ferenczy István Rotary-tag, hozzátéve, hogy a szűréssel szeretnék felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára. „Vigyázz rám!” a mellényeken A Rotary a legkisebbek közlekedésbiztonságára is gondolt. A város kisiskolásai,

a 0–4. osztályos diákok láthatósági mellényeket kapnak,

amelyek a sötétedés utáni közlekedés során segítenek abban, hogy a gyermekek könnyebben észrevehetők legyenek.

A mellények hátoldalán fényvisszaverő betűkkel a „Vigyázz rám!” felirat szerepel majd. Az ajándék mellényekért cserébe annyit kérnek a gyerekektől, hogy készítsenek egy rajzot. A rajzokon azt kell bemutatniuk,

szerintük miért fontos a láthatósági mellény viselése,

és hogyan segíthet a balesetek megelőzésében. Kovács Zoltán klubelnök szerint a kezdeményezés különösen időszerű a téli időszak közeledtével, amikor már kora délután sötétedik.

A szervezet abban bízik, hogy a mellények használatával a gyermekek biztonságosabban közlekedhetnek,

és számos baleset megelőzhető. A helyi szervezetnek jelenleg 18 tagja van, vállalkozók, orvosok és más értelmiségiek, akik közösségi kezdeményezésekkel igyekeznek hozzájárulni a város életéhez. Közös döntésük volt, hogy

a Lábbusz programban részt vevő gyermekeket külön is támogatják.