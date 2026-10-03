Egészségügyi szűréssel a felnőtteket, láthatósági mellénnyel a gyermekeket segíti a Rotary

Fotó: Gergely Imre
A szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, a gyermekek közlekedésbiztonságát és az egészséges életmód népszerűsítését egyaránt szolgálják a Gyergyószentmiklósi Rotary Klub új kezdeményezései.
A Gyergyószentmiklósi Rotary Klub idén csatlakozik a Romániában több éve zajló Promenada Inimilor, vagyis a Szívek sétánya elnevezésű kezdeményezéshez.
Ennek célja, hogy minél szélesebb körben segítse az embereket
A helyi Rotary október 10-én a városi piacnál várja az érdeklődőket, ahol a helyi Vöröskereszt munkatársaival közösen
„Nagyon fontos a vérnyomás karbantartása, hiszen a 30 és 70 év közötti korosztály jelentős része érintett ezekben a betegségekben” – hangsúlyozta Ferenczy István Rotary-tag, hozzátéve, hogy a szűréssel szeretnék felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára.
A Rotary a legkisebbek közlekedésbiztonságára is gondolt. A város kisiskolásai,
amelyek a sötétedés utáni közlekedés során segítenek abban, hogy a gyermekek könnyebben észrevehetők legyenek.
A mellények hátoldalán fényvisszaverő betűkkel a „Vigyázz rám!” felirat szerepel majd. Az ajándék mellényekért cserébe annyit kérnek a gyerekektől, hogy készítsenek egy rajzot. A rajzokon azt kell bemutatniuk,
és hogyan segíthet a balesetek megelőzésében. Kovács Zoltán klubelnök szerint a kezdeményezés különösen időszerű a téli időszak közeledtével, amikor már kora délután sötétedik.
és számos baleset megelőzhető.
A helyi szervezetnek jelenleg 18 tagja van, vállalkozók, orvosok és más értelmiségiek, akik közösségi kezdeményezésekkel igyekeznek hozzájárulni a város életéhez. Közös döntésük volt, hogy
A kezdeményezés célja, hogy minél több diák járjon gyalog iskolába, ezáltal több mozgásban legyen részük.
Azok a gyerekek, akik az iskolába vezető út legalább felét gyalog teszik meg, értékes iskolatáskát kapnak a szervezettől.
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