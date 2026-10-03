Teherautóval ütköztek, az egyik sérültet mentőhelikopterrel szálíltották kórházba

Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság
Teherautó és két személygépkocsi ütközött szombat reggel a 13-as országúton, Szászkézd közelében. A balesetben nyolcan érintettek, hárman orvosi ellátásra szorultak, közülük egy személyt súlyos állapotban, helikopterrel szállítottak kórházba.
A segesvári tűzoltókat reggel 6 óra körül riasztották a közúti balesethez. A három sérült egyike súlyos állapotban volt, és beszorult a járműbe. Őt a tűzoltók szabadították ki, majd átadták a helyszínen tartózkodó egészségügyi személyzetnek.
A baleset többi sérültjét is a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra vitték további kivizsgálás és szakorvosi ellátás céljából.
A Maros megyei katasztrófavédelem közleménye szerint a balesethez két SMURD-rohammentő – köztük egy mobil intenzív terápiás egység – egy beavatkozó jármű és egy műszaki mentésre alkalmas tűzoltóautó is kivonult. Emellett a Maros megyei mentőszolgálat egy egysége, valamint a Maros megyei SMURD-helikopter is bekapcsolódott a mentésbe.
Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság
Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság
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