Teherautóval ütköztek, az egyik sérültet mentőhelikopterrel szálíltották kórházba

Teherautó és két személygépkocsi ütközött szombat reggel a 13-as országúton, Szászkézd közelében. A balesetben nyolcan érintettek, hárman orvosi ellátásra szorultak, közülük egy személyt súlyos állapotban, helikopterrel szállítottak kórházba.

Székelyhon 2026. október 03., 09:522026. október 03., 09:52

A segesvári tűzoltókat reggel 6 óra körül riasztották a közúti balesethez. A három sérült egyike súlyos állapotban volt, és beszorult a járműbe. Őt a tűzoltók szabadították ki, majd átadták a helyszínen tartózkodó egészségügyi személyzetnek.

A súlyosan sérült személyt ezt követően a segesvári stadionból helikopterrel szállították a marosvásárhelyi SMURD sürgősségi betegellátó osztályára.

A baleset többi sérültjét is a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra vitték további kivizsgálás és szakorvosi ellátás céljából. Hirdetés A Maros megyei katasztrófavédelem közleménye szerint a balesethez két SMURD-rohammentő – köztük egy mobil intenzív terápiás egység – egy beavatkozó jármű és egy műszaki mentésre alkalmas tűzoltóautó is kivonult. Emellett a Maros megyei mentőszolgálat egy egysége, valamint a Maros megyei SMURD-helikopter is bekapcsolódott a mentésbe.

Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság