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Csőtörés miatt szünetel a vízszolgáltatás Kovásznán

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Csőtörés miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kovászna egy részén szombaton.

Székelyhon

2026. október 03., 10:192026. október 03., 10:19

A Hydrokov regionális közműszolgáltató tájékoztatása szerint a hiba elhárításáig az Egyesülés utcában, valamint a Dacia Hotel, a Wellion Panzió és a Bacolux Hotel környékén nincs víz. A vízszolgáltatást a meghibásodás kijavítását követően állítják helyre.

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