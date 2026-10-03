Csőtörés miatt szünetel a vízszolgáltatás Kovásznán

Fotó: Olti Angyalka
Csőtörés miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kovászna egy részén szombaton.
A Hydrokov regionális közműszolgáltató tájékoztatása szerint a hiba elhárításáig az Egyesülés utcában, valamint a Dacia Hotel, a Wellion Panzió és a Bacolux Hotel környékén nincs víz. A vízszolgáltatást a meghibásodás kijavítását követően állítják helyre.
Az idősek világnapjának alkalmából október első hetében a Diakónia idősgondozó ágazata Kovászna megyében közös ünneplésre hívta a szolgálat ellátottjait, elismerve az eddig megtett életútjukat, tapasztalatukat és munkájukat.
Kábítószer-kereskedelem gyanújával vettek őrizetbe egy 62 éves sepsiszentgyörgyi férfit, akinek kannabisz-ültetvénye volt.
Lezárult A bőröd megvéd, te megvéded? elnevezésű melanómaszűrés-kampány, amelyet szeptember 21–25. között szervezett meg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a kézdivásárhelyi kórházzal együttműködésben.
Több mint 143 ezer csempészett cigarettát és jelentős mennyiségű drogot foglaltak le a hatóságok Kovászna és Brassó megyében egy kilencfős bűnszervezet felszámolása során. A gyanúsítottakat 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.
Örömmel fogadták az illyefalvi lakosok a hírt, miszerint október elsejétől a Sepsi Metropolisz Övezetben járatot indít a község és a megyeszékhely között. Korai volt az öröm, „jogi akadályok miatt” a járat indítását elhalasztották.
Ingyenes ultrahangos mellrákszűrésre várja októberben a Kovászna megyei nőket a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam Klinika.
Rendkívül nagy a kereslet a Hetednapi Adventista Egyház által Sepsiszentgyörgyön szervezett egészségügyi vizsgálatokra, amelyeket október 4-5-én ingyenesen lehet igénybe venni. A két nap alatt 700 személyt tudnak fogadni, de a helyek többsége már betelt.
A Kovászna megyei tűzoltók és rohammentősök 25 bevetésen, illetve egy felkészítési tevékenységen vettek részt a keddi napon. Tüzekhez és közúti balesetekhez riasztották őket és veszélybe került állatokat is mentettek.
Újra megszervezi a képesség-, tehetség- és motivációfelmérést a sepsiszentgyörgyi középiskolások körében a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, és idén már Kézdivásárhelyen is bevonják a diákokat a programba.
Öthónapos huzavona után napokon belül kihirdetheti az államfő a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt, de az idő rövidsége miatt valószínűleg már nincs esély az idei kvóták teljesítésére. Háromszéken a prefektus szerint halaszthatatlan a beavatkozás.
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