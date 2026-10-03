Csőtörés miatt szünetel a vízszolgáltatás Kovásznán

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A Hydrokov regionális közműszolgáltató tájékoztatása szerint a hiba elhárításáig az Egyesülés utcában, valamint a Dacia Hotel, a Wellion Panzió és a Bacolux Hotel környékén nincs víz. A vízszolgáltatást a meghibásodás kijavítását követően állítják helyre.