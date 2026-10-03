Két földrengés is volt szombatra virradóan Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt szombaton 4 óra 22 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

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A szeizmikus mozgás 140,9 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 55 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Buzăutól, 60 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól.

2 óra 41 perckor egy másik, a Richter-skála szerint 2,9-es erősségű földrengést regisztráltak ugyanabban a szeizmikus térségben, de Vrancea megyében. Epicentruma 43 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Buzăutól, 69 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 79 kilométerre Brassótól.

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Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében – idézi fel az Agerpres.