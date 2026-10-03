Két földrengés is volt szombatra virradóan Székelyföld közelében

Fotó: 123RF
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt szombaton 4 óra 22 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A szeizmikus mozgás 140,9 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 55 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Buzăutól, 60 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól.
2 óra 41 perckor egy másik, a Richter-skála szerint 2,9-es erősségű földrengést regisztráltak ugyanabban a szeizmikus térségben, de Vrancea megyében. Epicentruma 43 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Buzăutól, 69 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 79 kilométerre Brassótól.
Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében – idézi fel az Agerpres.
Felmerült egy újabb veszettséggyanú Hargita megyében, de időközben elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya is. A megyei főállatorvos kéri a lakosságot, hogy ne tépjék le a figyelmeztető plakátokat.
Ismét fagypont alá hűlt a levegő Székelyföldön szombatra virradóan. A legalacsonyabb hőmérsékletet ezúttal is Csíkszeredában mérték, de a pénteki rekordot nem sikerült felülmúlni.
A szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, a gyermekek közlekedésbiztonságát és az egészséges életmód népszerűsítését egyaránt szolgálják a Gyergyószentmiklósi Rotary Klub új kezdeményezései.
Az elnöki hivatal pénteken cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint hamisítvány lenne az a fotó, amely Nicușor Dant és Donald Trumpot ábrázolja a New York-i ENSZ-közgyűlésen.
Rendjük lényege az evangélium szerinti egyszerű élet, a testvériség, a szegények szolgálata, a béke hirdetése, munkájuk több, mint szolgálat. A csuhás barátok, azaz a ferencesek hétvégén a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferenc tranzitusára emlékeznek.
Jövő tavasszal fogják átadni a Marosvásárhely-Ákosfalva közötti autópálya szakaszt, míg a következő részt, ami Nyárádszeredáig tart 2027 nyarán – jelentette be közösségi oldalán a közlekedési minisztérium államtitkára.
Őrizetbe vették azt a 39 éves csíkkarcfalvi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este elgázolt egy 21 éves csíkdánfalvi nőt, aki belehalt sérüléseibe. Az elkövető elhagyta a baleset helyszínét.
Több mint 4,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat a fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) a szeptember 28. és október 2. közötti ellenőrzések során. Emellett több mint egymillió lej értékű áru forgalmazását függesztették fel ideiglenesen.
A diákok teljes körű bevonásával döntenének az iskolák az egyenruháról – közölte pénteken az iskolai egyenruha kötelezővé tételéről szóló törvénytervezetet kezdeményező Szociáldemokrata Párt (PSD) felsőházi frakcióvezetője, Daniel Zamfir.
Az Egyesült Államok számíthat Romániára – írta Nicușor Dan államfő pénteken az X-en.
szóljon hozzá!