Valódi vagy hamisítvány? – megszólalt az elnöki hivatal Nicușor Dan és Donald Trump közös fotójáról

Az elnöki hivatal pénteken cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint hamisítvány lenne az a fotó, amely Nicușor Dant és Donald Trumpot ábrázolja a New York-i ENSZ-közgyűlésen.

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A Nicușor Dant és élettársát, Mirabela Grădinarut az amerikai elnök társaságában ábrázoló fotót pénteken tette közzé az államfő az X-en. Később más, a New York-i rendezvényen részt vevő vezetőkről készült képek is megjelentek, amelyeken Trump szinte ugyanabban a testhelyzetben látható, és ez találgatásokra adott okot – írja az Agerpres .

amely az ENSZ-közgyűlés résztvevőinek tiszteletére adott hagyományos fogadáson készült fényképeket figurázza ki. Az intézmény szerint ez hamisítvány, amelynek célja a fotók mögött álló diplomáciai esemény nevetségessé tétele, valamint a hatóságok és a hivatalos tájékoztatás iránti bizalom megingatása.

korábban írtuk Az ENSZ-közgyűlés apropóján Donald Trumppal is találkozott Nicușor Dan Az Egyesült Államok számíthat Romániára – írta Nicușor Dan államfő pénteken az X-en.

Az elnöki hivatal azzal magyarázta a különböző vezetőkről készült felvételek szinte azonos beállítását, hogy a rendezvényen kizárólag a Fehér Ház hivatalos fotósa készíthetett képeket. A felvételeket pénteken egyszerre dolgozták fel és küldték el a részt vevő országok képviseleteinek.

Egy későbbi bejegyzésben az elnöki hivatal ismét hangsúlyozta: