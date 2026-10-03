Valódi vagy hamisítvány? – megszólalt az elnöki hivatal Nicușor Dan és Donald Trump közös fotójáról

Fotó: Nicușor Dan/X.com
Az elnöki hivatal pénteken cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint hamisítvány lenne az a fotó, amely Nicușor Dant és Donald Trumpot ábrázolja a New York-i ENSZ-közgyűlésen.
A Nicușor Dant és élettársát, Mirabela Grădinarut az amerikai elnök társaságában ábrázoló fotót pénteken tette közzé az államfő az X-en. Később más, a New York-i rendezvényen részt vevő vezetőkről készült képek is megjelentek, amelyeken Trump szinte ugyanabban a testhelyzetben látható, és ez találgatásokra adott okot – írja az Agerpres.
Az elnöki hivatal Facebook-bejegyzése szerint
amely az ENSZ-közgyűlés résztvevőinek tiszteletére adott hagyományos fogadáson készült fényképeket figurázza ki. Az intézmény szerint ez hamisítvány, amelynek célja a fotók mögött álló diplomáciai esemény nevetségessé tétele, valamint a hatóságok és a hivatalos tájékoztatás iránti bizalom megingatása.
Az Egyesült Államok számíthat Romániára – írta Nicușor Dan államfő pénteken az X-en.
Az elnöki hivatal azzal magyarázta a különböző vezetőkről készült felvételek szinte azonos beállítását, hogy a rendezvényen kizárólag a Fehér Ház hivatalos fotósa készíthetett képeket. A felvételeket pénteken egyszerre dolgozták fel és küldték el a részt vevő országok képviseleteinek.
Egy későbbi bejegyzésben az elnöki hivatal ismét hangsúlyozta:
A fotót a Fehér Ház hivatalos fotósa készítette az ENSZ-közgyűlés 81. ülésszakának alkalmával rendezett hagyományos New York-i fogadáson.
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