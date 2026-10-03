Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Valódi vagy hamisítvány? – megszólalt az elnöki hivatal Nicușor Dan és Donald Trump közös fotójáról

• Fotó: Nicușor Dan/X.com

Fotó: Nicușor Dan/X.com

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az elnöki hivatal pénteken cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint hamisítvány lenne az a fotó, amely Nicușor Dant és Donald Trumpot ábrázolja a New York-i ENSZ-közgyűlésen.

Székelyhon

2026. október 03., 09:092026. október 03., 09:09

A Nicușor Dant és élettársát, Mirabela Grădinarut az amerikai elnök társaságában ábrázoló fotót pénteken tette közzé az államfő az X-en. Később más, a New York-i rendezvényen részt vevő vezetőkről készült képek is megjelentek, amelyeken Trump szinte ugyanabban a testhelyzetben látható, és ez találgatásokra adott okot – írja az Agerpres.

Hirdetés

Az elnöki hivatal Facebook-bejegyzése szerint

a közösségi oldalakon egy mesterséges intelligenciával készített, paródiának szánt kép terjed,

amely az ENSZ-közgyűlés résztvevőinek tiszteletére adott hagyományos fogadáson készült fényképeket figurázza ki. Az intézmény szerint ez hamisítvány, amelynek célja a fotók mögött álló diplomáciai esemény nevetségessé tétele, valamint a hatóságok és a hivatalos tájékoztatás iránti bizalom megingatása.

korábban írtuk

Az ENSZ-közgyűlés apropóján Donald Trumppal is találkozott Nicușor Dan
Az ENSZ-közgyűlés apropóján Donald Trumppal is találkozott Nicușor Dan

Az Egyesült Államok számíthat Romániára – írta Nicușor Dan államfő pénteken az X-en.

Az elnöki hivatal azzal magyarázta a különböző vezetőkről készült felvételek szinte azonos beállítását, hogy a rendezvényen kizárólag a Fehér Ház hivatalos fotósa készíthetett képeket. A felvételeket pénteken egyszerre dolgozták fel és küldték el a részt vevő országok képviseleteinek.

Egy későbbi bejegyzésben az elnöki hivatal ismét hangsúlyozta:

a Nicușor Dan X-fiókján pénteken közzétett fénykép valódi, és személyesen Donald Trump amerikai elnök látható rajta.

A fotót a Fehér Ház hivatalos fotósa készítette az ENSZ-közgyűlés 81. ülésszakának alkalmával rendezett hagyományos New York-i fogadáson.

Külföld Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Magyar családi dráma Kolozsváron: két emberölési kísérlet ügyében nyomoznak
Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Székelyhon

Halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdánfalván, a sofőr elhagyta a helyszínt – frissítve
Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
Székelyhon

Azonosították a csíkdánfalvi halálos baleset elkövetésével gyanúsított férfit
Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Székely Sport

Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Magyar családi dráma Kolozsváron: két emberölési kísérlet ügyében nyomoznak
Krónika

Magyar családi dráma Kolozsváron: két emberölési kísérlet ügyében nyomoznak
Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Székely Sport

Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 03., szombat

Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk

Rendjük lényege az evangélium szerinti egyszerű élet, a testvériség, a szegények szolgálata, a béke hirdetése, munkájuk több, mint szolgálat. A csuhás barátok, azaz a ferencesek hétvégén a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferenc tranzitusára emlékeznek.

Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk
Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk
2026. október 03., szombat

Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk
Hirdetés
2026. október 02., péntek

Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt

Jövő tavasszal fogják átadni a Marosvásárhely-Ákosfalva közötti autópálya szakaszt, míg a következő részt, ami Nyárádszeredáig tart 2027 nyarán – jelentette be közösségi oldalán a közlekedési minisztérium államtitkára.

Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
2026. október 02., péntek

Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
2026. október 02., péntek

Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével

Őrizetbe vették azt a 39 éves csíkkarcfalvi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este elgázolt egy 21 éves csíkdánfalvi nőt, aki belehalt sérüléseibe. Az elkövető elhagyta a baleset helyszínét.

Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
2026. október 02., péntek

Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
2026. október 02., péntek

Ezen a héten is volt amiért bírságolniuk a fogyasztóvédőknek

Több mint 4,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat a fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) a szeptember 28. és október 2. közötti ellenőrzések során. Emellett több mint egymillió lej értékű áru forgalmazását függesztették fel ideiglenesen.

Ezen a héten is volt amiért bírságolniuk a fogyasztóvédőknek
Ezen a héten is volt amiért bírságolniuk a fogyasztóvédőknek
2026. október 02., péntek

Ezen a héten is volt amiért bírságolniuk a fogyasztóvédőknek
Hirdetés
2026. október 02., péntek

Módosító javaslat: a diákok bevonásával döntenének az iskolák az egyenruhákról

A diákok teljes körű bevonásával döntenének az iskolák az egyenruháról – közölte pénteken az iskolai egyenruha kötelezővé tételéről szóló törvénytervezetet kezdeményező Szociáldemokrata Párt (PSD) felsőházi frakcióvezetője, Daniel Zamfir.

Módosító javaslat: a diákok bevonásával döntenének az iskolák az egyenruhákról
Módosító javaslat: a diákok bevonásával döntenének az iskolák az egyenruhákról
2026. október 02., péntek

Módosító javaslat: a diákok bevonásával döntenének az iskolák az egyenruhákról
2026. október 02., péntek

Az ENSZ-közgyűlés apropóján Donald Trumppal is találkozott Nicușor Dan

Az Egyesült Államok számíthat Romániára – írta Nicușor Dan államfő pénteken az X-en.

Az ENSZ-közgyűlés apropóján Donald Trumppal is találkozott Nicușor Dan
Az ENSZ-közgyűlés apropóján Donald Trumppal is találkozott Nicușor Dan
2026. október 02., péntek

Az ENSZ-közgyűlés apropóján Donald Trumppal is találkozott Nicușor Dan
2026. október 02., péntek

„Találkozzunk a Kányádi bejáratánál!” – Kányádi Sándor nevét viseli a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár

Kányádi Sándor nevét vette fel a fennállásának 75. évét ünneplő Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. A pénteki névadó ünnepségen versekkel, személyes emlékekkel és ünnepi beszédekkel idézték meg a költő szellemi örökségét.

„Találkozzunk a Kányádi bejáratánál!” – Kányádi Sándor nevét viseli a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
„Találkozzunk a Kányádi bejáratánál!” – Kányádi Sándor nevét viseli a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
2026. október 02., péntek

„Találkozzunk a Kányádi bejáratánál!” – Kányádi Sándor nevét viseli a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
Hirdetés
2026. október 02., péntek

A fogyatékkal élők kihívásaiba kaptak betekintést a buszsofőrök

Milyen fogyatékkal élni? – tették fel a kérdést marosvásárhelyi buszsofőrök és ki is próbálták, hogy hogyan közlekednek, ülnek buszra a kerekesszékben ülők, nemlátók. Tanácsot is kaptak és adtak is.

A fogyatékkal élők kihívásaiba kaptak betekintést a buszsofőrök
A fogyatékkal élők kihívásaiba kaptak betekintést a buszsofőrök
2026. október 02., péntek

A fogyatékkal élők kihívásaiba kaptak betekintést a buszsofőrök
2026. október 02., péntek

Ünnepelt az erdélyi magyar akadémiai közösség – negyedszázada nyitotta meg kapuit a Sapientia-EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem huszonöt évvel ezelőtt, október 3-án nyitotta meg kapuit. Egyházi és közéleti személyek, illetve a helyi és Kárpát-medencei egyetemek képviselői is eljöttek a pénteki közös ünnepre.

Ünnepelt az erdélyi magyar akadémiai közösség – negyedszázada nyitotta meg kapuit a Sapientia-EMTE
Ünnepelt az erdélyi magyar akadémiai közösség – negyedszázada nyitotta meg kapuit a Sapientia-EMTE
2026. október 02., péntek

Ünnepelt az erdélyi magyar akadémiai közösség – negyedszázada nyitotta meg kapuit a Sapientia-EMTE
2026. október 02., péntek

Influenza elleni oltás: kik juthatnak hozzá ingyenesen?

A hideg idő beköszöntével az influenza elleni oltás felvételére ösztönzi a lakosságot az egészségügyi minisztérium. A tárca különösen a betegség szövődményei szempontjából veszélyeztetett csoportok immunizálását tartja fontosnak.

Influenza elleni oltás: kik juthatnak hozzá ingyenesen?
Influenza elleni oltás: kik juthatnak hozzá ingyenesen?
2026. október 02., péntek

Influenza elleni oltás: kik juthatnak hozzá ingyenesen?
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!